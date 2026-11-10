Aaj Ka Vrishabh Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, दांपत्य जीवन, दैनिक व्यापार, पब्लिक रिलेशंस व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से व्यावसायिक साझेदारियों (Business Partnerships) में शानदार तालमेल रहेगा और साझे के काम में अप्रत्याशित सफलता हासिल होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार

10 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया)

कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात अनुराधा नक्षत्र

सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृश्चिक राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन के बाद की रणनीति (Business Strategy & Team Hiring)

पुराने के साथ नया बिजनेस, हायर करें बेहतर टीम: जो कारोबारी अपने मौजूदा स्थापित व्यवसाय के साथ कोई नया काम (New Business) शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अब बिना देर किए एक कुशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और टेक्निकल टीम को हायर करना शुरू कर देना चाहिए. मजबूत टीम का साथ मिलने से शुरुआत में किसी भी तकनीकी या प्रमोशनल अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा.

भाग्य का पॉजिटिव स्ट्रोक रखेगा सबसे आगे: दिवाली और फेस्टिव सीजन की समाप्ति के तुरंत बाद व्यापारियों को भाग्य का जबर्दस्त सकारात्मक सहारा (Positive Stroke of Luck) मिलेगा. यह ग्रह स्थिति आपको बाजार में अपने कड़े प्रतिस्पर्धियों से कई कदम आगे रखेगी और मुनाफे की निरंतरता बनी रहेगी.

2. करियर और नौकरी (Career, Networking & Target Achievement)

शोभन योग से मजबूत नेटवर्क, सहयोगियों का साथ: शोभन योग के शुभ प्रभाव से कार्यस्थल (Workspace) पर सहकर्मियों (Co-workers) के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा. ऑफिस में अपने नेटवर्क को और मजबूत करें; सहयोगियों के साथ आत्मीय और अच्छे संबंध होने से आपको जटिल प्रोजेक्ट्स को भी चुटकियों में पूरा करने में मदद मिलेगी.

मार्केटिंग वालों को टारगेट पूरे होने का सुकून: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों (Marketing Employed Persons) को फील्ड में अपने कठिन और बड़े टारगेट्स को समय पर पूरा करने की हार्दिक खुशी मिलेगी.

बॉस के उद्देश्यों पर खरे उतरेंगे, होगी सर्वत्र प्रशंसा: सामान्य नौकरीपेशा जातक अपने उच्चाधिकारियों और बॉस द्वारा सौंपे गए सभी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को शत-प्रतिशत पूरा करने में सफल रहेंगे, जिसके चलते दफ्तर में आपकी कार्यशैली की हर तरफ सराहना होगी.

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व पेरेंटिंग (Family, Alert for Students & Kids)

अभिभावकों के लिए शुभ संकेत, घटेगी संतान की चिंता: आज का दिन माता-पिता और अभिभावकों के लिए बहुत बड़ा राहत भरा संकेत लेकर आया है. संतान की पढ़ाई, स्वास्थ्य या करियर को लेकर जो गहरी चिंता लंबे समय से सता रही थी, अब वह धीरे-धीरे दूर होने के स्पष्ट आसार हैं.

छात्रों व कलाकारों को धोखेबाजों से अलर्ट: विद्यार्थी, कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक (Students, Artists & Sports Persons) थोड़ा सावधान रहें. कोई व्यक्ति आपका बहुत नजदीकी और हमदर्द बनकर, मीठा झूठ बोलते हुए अपना स्वार्थ साधने या उल्लू सीधा करने की फिराक में रह सकता है; ऐसे चाटुकारों से दूरी बनाकर रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक प्रसन्नता रहेगी. हालांकि मौसमी बदलाव को देखते हुए खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, समय पर हल्का भोजन लें और खुद को पर्याप्त हाइड्रेटेड रखें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 2

मंगलवार व भाई दूज विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, भाई दूज और शोभन योग के पावन अवसर पर सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और मां लक्ष्मी व हनुमान जी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा इत्र, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सिंदूर का तिलक लगाकर 'हनुमान बाहुक' या 'हनुमान चालीसा' का 3 बार पाठ करें. भाई दूज के उपलक्ष्य में बहनें अपने भाइयों को तिलक कर मिष्ठान खिलाएं और भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद या कन्या को मौसमी फल या मीठी बूंदी का दान करें. इससे व्यावसायिक साझेदारियां सुदृढ़ होंगी, झूठे लोगों के षड्यंत्र विफल होंगे और परिवार में सुख, शांति व समृद्धि का विस्तार होगा.

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