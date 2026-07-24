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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 24 July 2026: मिथुन राशि वालों को अज्ञात स्रोत से होगा धन लाभ, बिजनेस में पूरे होंगे सोचे हुए काम

Mithun Rashifal 24 July 2026: मिथुन राशि वालों को अज्ञात स्रोत से होगा धन लाभ, बिजनेस में पूरे होंगे सोचे हुए काम

Gemini Horoscope 24 July 2026: आज मिथुन राशि वालों को मिलेगा भद्र व सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ, अज्ञात स्रोत से होगा धन लाभ और पूरे होंगे रुके काम. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बहुत ही शुभ महासंयोग बन रहा है. इसके साथ ही आज आपकी राशि (मिथुन) के लिए भद्र योग का विशेष लाभ भी मिल रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु स्थान) में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

छठे भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपको अपने पुराने कर्ज या लोन को चुकाने की सही प्लानिंग पर काम करना चाहिए. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और लाभप्रद रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए बेहद शानदार और लाभदायक रहने वाला है. यदि आप पिछले कुछ समय से व्यापार को लेकर परेशान थे, तो आज आपकी आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है. आज आप अपने सोचे गए अपेक्षित लाभ के आंकड़े को पार करने में सफल होंगे. बिजनेस में आपके सभी रुके और सोचे हुए कार्य पूरे होंगे. साथ ही व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा प्रवास आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाली साबित होगी. आज बिजनेसमैन को किसी अज्ञात स्रोत (Unknown Source) से धन प्राप्ति की मजबूत संभावना है; सलाह दी जाती है कि इस मिले धन का कुछ हिस्सा दान-पुण्य और धार्मिक कार्यों के लिए अलग निकाल दें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को साबित करने और तरक्की पाने का है. भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से वर्कप्लेस पर आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें महारत हासिल करने में सफल होंगे. ऑफिशियल ट्रैवलिंग (दफ्तरी यात्रा) के दौरान आप नए लोगों से बात करने में समय बिताएंगे, जिससे आपके नए संपर्क और दोस्त बनेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज सलाह दी जाती है कि अगर वर्कप्लेस पर कोई गलती हो जाए, तो उस पर बहस करने के बजाय उसे सहजता से स्वीकार करें और तुरंत सुधारने का प्रयास करें; कुल मिलाकर आज का दिन आपके करियर के लिए बहुत शुभ रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई उम्मीदों और अवसरों से भरा रहेगा. आज छात्रों के हाथ पढ़ाई और करियर से जुड़े कई बेहतरीन अवसर लगेंगे, जिन्हें वे अपनी सूझबूझ और मेहनत से भुनाने में पूरी तरह सफल भी होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कोई सुखद परिणाम मिल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन खुशियां लेकर आया है. आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) से भरपूर प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में प्रेम, आपसी समझ और आनंद बढ़ेगा. परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे की खुशियों में साथ देंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

छठे भाव में चंद्रमा के होने से आज आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और पुराने कर्जों की प्लानिंग कर लेने से आपका मानसिक तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा.

  • भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें मखाने या खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा (दूब घास) चढ़ाएं; इससे भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ फल कई गुना बढ़ जाएगा और धन संकट दूर होगा.

FAQs 

Q1. 24 जुलाई 2026 को मिथुन राशि के व्यापारियों को धन लाभ को लेकर क्या बड़ा योग है?
Ans. आज व्यापारियों को किसी अज्ञात स्रोत से अचानक धन लाभ हो सकता है और बिजनेस में अपेक्षित लाभ का आंकड़ा पार होगा; इसमें से कुछ धन दान-पुण्य के लिए जरूर निकालें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या खास सफलता मिलेगी?
Ans. भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे, उसमें महारत हासिल करेंगे. गलती होने पर बहस न करने की सलाह दी गई है.

Q3. आज छठे चंद्रमा के प्रभाव से मिथुन राशि वालों को किस चीज की प्लानिंग करनी चाहिए?
Ans. आज चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको अपने पुराने कर्ज, ऋण या लोन को चुकाने की सही प्लानिंग पर काम करना चाहिए, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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