Aaj Ka Mithun Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बहुत ही शुभ महासंयोग बन रहा है. इसके साथ ही आज आपकी राशि (मिथुन) के लिए भद्र योग का विशेष लाभ भी मिल रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु स्थान) में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

छठे भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपको अपने पुराने कर्ज या लोन को चुकाने की सही प्लानिंग पर काम करना चाहिए. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और लाभप्रद रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए बेहद शानदार और लाभदायक रहने वाला है. यदि आप पिछले कुछ समय से व्यापार को लेकर परेशान थे, तो आज आपकी आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है. आज आप अपने सोचे गए अपेक्षित लाभ के आंकड़े को पार करने में सफल होंगे. बिजनेस में आपके सभी रुके और सोचे हुए कार्य पूरे होंगे. साथ ही व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा प्रवास आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाली साबित होगी. आज बिजनेसमैन को किसी अज्ञात स्रोत (Unknown Source) से धन प्राप्ति की मजबूत संभावना है; सलाह दी जाती है कि इस मिले धन का कुछ हिस्सा दान-पुण्य और धार्मिक कार्यों के लिए अलग निकाल दें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को साबित करने और तरक्की पाने का है. भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से वर्कप्लेस पर आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें महारत हासिल करने में सफल होंगे. ऑफिशियल ट्रैवलिंग (दफ्तरी यात्रा) के दौरान आप नए लोगों से बात करने में समय बिताएंगे, जिससे आपके नए संपर्क और दोस्त बनेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज सलाह दी जाती है कि अगर वर्कप्लेस पर कोई गलती हो जाए, तो उस पर बहस करने के बजाय उसे सहजता से स्वीकार करें और तुरंत सुधारने का प्रयास करें; कुल मिलाकर आज का दिन आपके करियर के लिए बहुत शुभ रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई उम्मीदों और अवसरों से भरा रहेगा. आज छात्रों के हाथ पढ़ाई और करियर से जुड़े कई बेहतरीन अवसर लगेंगे, जिन्हें वे अपनी सूझबूझ और मेहनत से भुनाने में पूरी तरह सफल भी होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कोई सुखद परिणाम मिल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन खुशियां लेकर आया है. आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) से भरपूर प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में प्रेम, आपसी समझ और आनंद बढ़ेगा. परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे की खुशियों में साथ देंगे.

छठे भाव में चंद्रमा के होने से आज आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और पुराने कर्जों की प्लानिंग कर लेने से आपका मानसिक तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा.

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)

रेड (लाल) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें मखाने या खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा (दूब घास) चढ़ाएं; इससे भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ फल कई गुना बढ़ जाएगा और धन संकट दूर होगा.

FAQs

Q1. 24 जुलाई 2026 को मिथुन राशि के व्यापारियों को धन लाभ को लेकर क्या बड़ा योग है?

Ans. आज व्यापारियों को किसी अज्ञात स्रोत से अचानक धन लाभ हो सकता है और बिजनेस में अपेक्षित लाभ का आंकड़ा पार होगा; इसमें से कुछ धन दान-पुण्य के लिए जरूर निकालें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या खास सफलता मिलेगी?

Ans. भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे, उसमें महारत हासिल करेंगे. गलती होने पर बहस न करने की सलाह दी गई है.

Q3. आज छठे चंद्रमा के प्रभाव से मिथुन राशि वालों को किस चीज की प्लानिंग करनी चाहिए?

Ans. आज चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको अपने पुराने कर्ज, ऋण या लोन को चुकाने की सही प्लानिंग पर काम करना चाहिए, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

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