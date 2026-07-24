Aaj Ka Kark Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव) यानी बुद्धि, संतान, प्रेम व अचानक धन लाभ के स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आज अचानक किसी से हुई मुलाकात आपके लिए बेहद शुभ फलदायी सिद्ध होगी. शुभ कार्यों और पुरानी योजनाओं की शुरुआत के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी रहने वाला है. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस के लिए बनाई गई आपकी सभी पुरानी प्लानिंग सुचारू रूप से अपनी गति से आगे बढ़ेगी. आज आपको किसी स्रोत से अचानक वित्तीय लाभ (Financial Gain) मिलने के मजबूत योग बने हुए हैं. यदि आप अपने पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में कोई बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं, तो उसमें आपको परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा; आज किसी एक मुद्दे पर घर के सभी लोगों की एक राय बनती दिखेगी. यदि बिजनेसमैन किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे या दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के शुभ मुहूर्त में करें; बड़ा आश्चर्यजनक आर्थिक लाभ होगा. इसके अलावा, आज आप बेफिजूल के खर्चों को अवॉइड (नजरअंदाज) करके अच्छी-खासी बचत (Savings) कर पाने में सफल होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपके कुछ नए और प्रभावशाली संपर्क बनेंगे, जो आपके आने वाले करियर के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे. आज आप अपने पेशेवर जीवन (Professional Life) के बारे में कुछ बहुत ही उत्साहजनक और सकारात्मक बातें सुनेंगे. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े नौकरीपेशा लोग आज ऑनलाइन काफी व्यस्त रह सकते हैं और वे अपना मंथली टारगेट अचीव (पूरा) करने के बेहद करीब पहुंचेंगे. आपकी कार्यशैली और लगन को देखकर आज आप अपने सीनियर्स और कोवर्कर्स (सहकर्मियों) के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कुछ नया और सकारात्मक सीखने का है. आज छात्रों को अपने से छोटों से भी कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. पढ़ाई में आज आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित रहेगा और आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के मामले में आज का दिन बेहद सुखद और आनंदमय रहने वाला है. घर-परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा. जो लोग लंबे समय से प्रेम संबंध में हैं (In Love), वे आज अपने रिश्ते को शादी के बंधन या अंतिम रूप (Next Level) देने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकते हैं; परिवार का भी पूरा समर्थन मिलेगा.

पंचम भाव में चंद्रमा के होने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आज बहुत शानदार रहेगा. मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी. स्वस्थ रहने के लिए अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा चमकीला)

सिल्वर (चांदी जैसा चमकीला) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी के सामने कमल गट्टे की माला से 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं; इससे धन-धान्य में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 24 जुलाई 2026 को कर्क राशि के व्यापारियों के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं?

Ans. पुराने काम की शुरुआत या नए प्रोजेक्ट के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे (शुभ) का समय सबसे उत्तम रहेगा.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में क्या फायदा होगा?

Ans. कार्यक्षेत्र पर नए संपर्क बनेंगे, मार्केटिंग से जुड़े लोगों का टारगेट पूरा होने के करीब रहेगा और आप सीनियर्स व कोवर्कर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे.

Q3. लव लाइफ के मामले में आज कर्क राशि वालों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?

Ans. जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे आज अपने रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलने या कोई बड़ा अंतिम फैसला लेने में सफल होंगे.

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