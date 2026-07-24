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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 24 July 2026: कर्क राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा अचानक धन लाभ, पूरी होंगी बिजनेस प्लानिंग

Kark Rashifal 24 July 2026: कर्क राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा अचानक धन लाभ, पूरी होंगी बिजनेस प्लानिंग

Cancer Horoscope 24 July 2026: आज कर्क राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा अचानक धन लाभ, बिजनेस और लव लाइफ में मिलेगी बड़ी सफलता. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव) यानी बुद्धि, संतान, प्रेम व अचानक धन लाभ के स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आज अचानक किसी से हुई मुलाकात आपके लिए बेहद शुभ फलदायी सिद्ध होगी. शुभ कार्यों और पुरानी योजनाओं की शुरुआत के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी रहने वाला है. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस के लिए बनाई गई आपकी सभी पुरानी प्लानिंग सुचारू रूप से अपनी गति से आगे बढ़ेगी. आज आपको किसी स्रोत से अचानक वित्तीय लाभ (Financial Gain) मिलने के मजबूत योग बने हुए हैं. यदि आप अपने पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में कोई बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं, तो उसमें आपको परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा; आज किसी एक मुद्दे पर घर के सभी लोगों की एक राय बनती दिखेगी. यदि बिजनेसमैन किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे या दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के शुभ मुहूर्त में करें; बड़ा आश्चर्यजनक आर्थिक लाभ होगा. इसके अलावा, आज आप बेफिजूल के खर्चों को अवॉइड (नजरअंदाज) करके अच्छी-खासी बचत (Savings) कर पाने में सफल होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपके कुछ नए और प्रभावशाली संपर्क बनेंगे, जो आपके आने वाले करियर के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे. आज आप अपने पेशेवर जीवन (Professional Life) के बारे में कुछ बहुत ही उत्साहजनक और सकारात्मक बातें सुनेंगे. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े नौकरीपेशा लोग आज ऑनलाइन काफी व्यस्त रह सकते हैं और वे अपना मंथली टारगेट अचीव (पूरा) करने के बेहद करीब पहुंचेंगे. आपकी कार्यशैली और लगन को देखकर आज आप अपने सीनियर्स और कोवर्कर्स (सहकर्मियों) के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कुछ नया और सकारात्मक सीखने का है. आज छात्रों को अपने से छोटों से भी कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. पढ़ाई में आज आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित रहेगा और आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के मामले में आज का दिन बेहद सुखद और आनंदमय रहने वाला है. घर-परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा. जो लोग लंबे समय से प्रेम संबंध में हैं (In Love), वे आज अपने रिश्ते को शादी के बंधन या अंतिम रूप (Next Level) देने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकते हैं; परिवार का भी पूरा समर्थन मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

पंचम भाव में चंद्रमा के होने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आज बहुत शानदार रहेगा. मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी. स्वस्थ रहने के लिए अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करें.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा चमकीला)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी के सामने कमल गट्टे की माला से 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं; इससे धन-धान्य में वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1. 24 जुलाई 2026 को कर्क राशि के व्यापारियों के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं?
Ans. पुराने काम की शुरुआत या नए प्रोजेक्ट के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे (शुभ) का समय सबसे उत्तम रहेगा.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में क्या फायदा होगा?
Ans. कार्यक्षेत्र पर नए संपर्क बनेंगे, मार्केटिंग से जुड़े लोगों का टारगेट पूरा होने के करीब रहेगा और आप सीनियर्स व कोवर्कर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे.

Q3. लव लाइफ के मामले में आज कर्क राशि वालों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
Ans. जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे आज अपने रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलने या कोई बड़ा अंतिम फैसला लेने में सफल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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