Aaj Ka Kanya Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, सिद्धि, आकांक्षाओं की पूर्ति, बड़ा भाई-बहन व नेटवर्क स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आज आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और लंबे समय से संजोई गई मनोकामनाओं व आकांक्षाओं की सिद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार

2 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

वाहन व नई मशीनरी की खरीदारी, कानूनी अड़चनें समाप्त: यदि आप अपने कारोबार के विस्तार के लिए कोई नया व्यावसायिक वाहन, डिलीवरी वैन या आधुनिक मशीनरी खरीदने का विचार कर रहे थे, तो इस त्योहारी सीजन (Festive Season) में यह इच्छा पूरी होगी. ग्रहों की अनुकूलता से व्यापार में आ रही पुरानी कानूनी या कागजी अड़चनें समाप्त होंगी और व्यवसाय सुचारू रूप से गति पकड़ेगा.

मार्केट में जमेगा सिक्का, व्यावसायिक यात्रा सफल: बाजार में कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद आप अपनी रणनीतिक सूझबूझ के दम पर अपना सिक्का जमाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे. कारोबार के सिलसिले में की गई व्यावसायिक यात्रा (Business Trip) सफल रहेगी, जिससे बिक्री और मुनाफे में जोरदार वृद्धि देखने को मिलेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

पद, मान-प्रतिष्ठा और वेतन में बंपर इजाफा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन शानदार रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी मान-प्रतिष्ठा, पद और वेतन में जोरदार बढ़ोतरी के प्रबल योग हैं, साथ ही आमदनी के अतिरिक्त स्रोत (Additional Income Sources) भी विकसित होंगे.

प्रमोशन-ट्रांसफर और नई जॉब की खुशखबरी: बेरोजगार जातकों (Unemployed Persons) को मनचाही नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं. वहीं, पहले से कार्यरत कर्मचारियों को मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर और प्रमोशन की बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिल सकती है.

सहकर्मी के व्यवहार से आहत न हों, कौशल से जीतें विरोधी: दफ्तर में किसी कलीग या सहकर्मी का अनुचित व्यवहार आपके मन को थोड़ा आहत कर सकता है; हालांकि, अपनी कार्यकुशलता और संयम के बल पर आप अपने सभी विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

सुखमय वैवाहिक जीवन, पार्टनर संग बीतेगा खूबसूरत समय: मैरिड लाइफ पूरी तरह सुखमय और आनंददायक रहेगी. परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग हासिल होगा. काम की व्यस्तता के बीच आप जीवनसाथी के साथ सुकून भरे कुछ खास पल बिताएंगे, जिससे भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.

करियर संवारने में जुटेंगे छात्र: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपने आने वाले करियर को उज्ज्वल और ब्राइट बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ अभी से ही व्यवस्थित अध्ययन में जुट जाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश चंद्रमा से मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. अत्यधिक भागदौड़ के बाद पैरों में हल्की थकान हो सकती है; पर्याप्त जल पिएं और रात्रि में समय पर विश्राम करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 9

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार और शुभ-लक्ष्मी योग के पावन संयोग पर एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, मिश्री और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को दूध, चावल या सफेद मिठाई का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में विरोधियों की ईर्ष्या शांत होगी, पद-वेतन में निरंतर वृद्धि होगी और व्यावसायिक संपदा में विस्तार होगा.

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