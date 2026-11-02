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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 2 November 2026: 11वें चंद्रमा से धन लाभ और पद-वेतन में जोरदार बढ़ोतरी, वाहन-मशीनरी की खरीद व कानूनी अड़चनें दूर

Aaj Ka Kanya Rashifal 2 November 2026: 11वें चंद्रमा से धन लाभ और पद-वेतन में जोरदार बढ़ोतरी, वाहन-मशीनरी की खरीद व कानूनी अड़चनें दूर

Aaj Ka Kanya Rashifal 2 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 11वें चंद्रमा का प्रभाव, वाहन-मशीन खरीद, नौकरी में प्रमोशन-ट्रांसफर, सुखद मैरिड लाइफ व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Nov 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, सिद्धि, आकांक्षाओं की पूर्ति, बड़ा भाई-बहन व नेटवर्क स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आज आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और लंबे समय से संजोई गई मनोकामनाओं व आकांक्षाओं की सिद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

  • दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

वाहन व नई मशीनरी की खरीदारी, कानूनी अड़चनें समाप्त: यदि आप अपने कारोबार के विस्तार के लिए कोई नया व्यावसायिक वाहन, डिलीवरी वैन या आधुनिक मशीनरी खरीदने का विचार कर रहे थे, तो इस त्योहारी सीजन (Festive Season) में यह इच्छा पूरी होगी. ग्रहों की अनुकूलता से व्यापार में आ रही पुरानी कानूनी या कागजी अड़चनें समाप्त होंगी और व्यवसाय सुचारू रूप से गति पकड़ेगा.

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मार्केट में जमेगा सिक्का, व्यावसायिक यात्रा सफल: बाजार में कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद आप अपनी रणनीतिक सूझबूझ के दम पर अपना सिक्का जमाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे. कारोबार के सिलसिले में की गई व्यावसायिक यात्रा (Business Trip) सफल रहेगी, जिससे बिक्री और मुनाफे में जोरदार वृद्धि देखने को मिलेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

पद, मान-प्रतिष्ठा और वेतन में बंपर इजाफा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन शानदार रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी मान-प्रतिष्ठा, पद और वेतन में जोरदार बढ़ोतरी के प्रबल योग हैं, साथ ही आमदनी के अतिरिक्त स्रोत (Additional Income Sources) भी विकसित होंगे.

प्रमोशन-ट्रांसफर और नई जॉब की खुशखबरी: बेरोजगार जातकों (Unemployed Persons) को मनचाही नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं. वहीं, पहले से कार्यरत कर्मचारियों को मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर और प्रमोशन की बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिल सकती है.

सहकर्मी के व्यवहार से आहत न हों, कौशल से जीतें विरोधी: दफ्तर में किसी कलीग या सहकर्मी का अनुचित व्यवहार आपके मन को थोड़ा आहत कर सकता है; हालांकि, अपनी कार्यकुशलता और संयम के बल पर आप अपने सभी विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

सुखमय वैवाहिक जीवन, पार्टनर संग बीतेगा खूबसूरत समय: मैरिड लाइफ पूरी तरह सुखमय और आनंददायक रहेगी. परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग हासिल होगा. काम की व्यस्तता के बीच आप जीवनसाथी के साथ सुकून भरे कुछ खास पल बिताएंगे, जिससे भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.

करियर संवारने में जुटेंगे छात्र: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपने आने वाले करियर को उज्ज्वल और ब्राइट बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ अभी से ही व्यवस्थित अध्ययन में जुट जाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश चंद्रमा से मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. अत्यधिक भागदौड़ के बाद पैरों में हल्की थकान हो सकती है; पर्याप्त जल पिएं और रात्रि में समय पर विश्राम करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 9

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार और शुभ-लक्ष्मी योग के पावन संयोग पर एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, मिश्री और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को दूध, चावल या सफेद मिठाई का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में विरोधियों की ईर्ष्या शांत होगी, पद-वेतन में निरंतर वृद्धि होगी और व्यावसायिक संपदा में विस्तार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Nov 2026 03:10 AM (IST)
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