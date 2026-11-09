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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 9 November 2026: पंचम चंद्रमा का प्रभाव, लाइफ पार्टनर संग व्यस्त दिन और छात्रों-खिलाड़ियों को चुनौतियों से निपटने की सलाह

Aaj Ka Mithun Rashifal 9 November 2026: पंचम चंद्रमा का प्रभाव, लाइफ पार्टनर संग व्यस्त दिन और छात्रों-खिलाड़ियों को चुनौतियों से निपटने की सलाह

Aaj Ka Mithun Rashifal 9 November 2026: मिथुन राशि का दैनिक राशिफल! 5th चंद्रमा, सौभाग्य योग, बिजनेस में बड़े ऑर्डर, होम एप्लायंसेज पर खर्च, सोशल मीडिया प्रभाव व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Nov 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 9 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, विद्या, रचनात्मकता, कला, संतान, प्रेम व निर्णय क्षमता स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपको कलात्मक, रचनात्मक, मीडिया और बौद्धिक क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता और लोकप्रियता हासिल होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

  • दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात विशाखा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और अतिरिक्त प्रयास (Business & Partner's Network)

गिरते ग्राफ से न हों विचलित, अतिरिक्त मेहनत लाएगी रंग: यदि व्यापार में बिक्री या मुनाफे का ग्राफ कुछ समय से नीचे की ओर जा रहा है, तो अनावश्यक चिंता में घिरने के बजाय इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि कार्यप्रणाली को कैसे दुरुस्त और प्रभावी बनाया जाए. आपको बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स (Extra Efforts) लगाने पड़ेंगे, और यही अतिरिक्त प्रयास निकट भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे.

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पार्टनर की पहचान से हाथ लगेंगे बड़े ऑर्डर: आपके बिजनेस पार्टनर या साझीदार के मजबूत संपर्कों और व्यक्तिगत पहचान के माध्यम से कंपनी को बाजार से कई बड़े और प्रतिष्ठित ऑर्डर हाथ लग सकते हैं, जिससे कारोबार को नई गति मिलेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Environment)

सौभाग्य योग से खुशनुमा माहौल, काम में लगेगा मन: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से कार्यस्थल (Workspace) पर चारों तरफ सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा, जिससे आपका काम में पूरा मन लगेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा.

आलोचनाओं से सीखें, प्रोजेक्ट्स में न दिखाएं जल्दबाजी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को सलाह है कि वे अपने आलोचकों या विरोधियों की टिप्पणियों का बुरा न मानें; बल्कि उनकी बातों को एक अवसर के रूप में लेकर अपनी कमियों को सुधारें और अगले प्रदर्शन के लिए खुद को तैयार करें. किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को पूरा करने में हड़बड़ी न दिखाएं, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां होने की प्रबल संभावना बन सकती है.

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व सोशल मीडिया (Family, Social Presence & Health)

होम एप्लायंसेज पर खर्च, लाइफ पार्टनर संग व्यस्त दिन: घर की सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान या होम एप्लायंसेज (Home Appliances) की खरीदारी पर सामान्य से अधिक धन खर्च हो सकता है. जीवनसाथी (Life Partner) के साथ दिनभर विभिन्न घरेलू कामों और बातचीत में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपसी संबंध गहरे होंगे.

सोशल मीडिया पर बढ़ेगा फॉलोअर्स का दायरा: सामाजिक स्तर पर आपकी किसी रचनात्मक पोस्ट, वीडियो या विचार को लोगों द्वारा खूब सराहा और फॉलो किया जाएगा, जिससे आपकी डिजिटल पहचान मजबूत होगी.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को चुनौतियों का सामना: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बाधाओं और मानसिक भटकाव का सामना कर सकते हैं; धैर्यपूर्वक अपने अभ्यास पर टिके रहें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा से मानसिक ताजगी बनी रहेगी, लेकिन आंखों में थकान या देर रात जागने से अनिद्रा की समस्या हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें और समय पर विश्राम लें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार और प्रतिपदा तिथि के पावन संयोग पर पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और भगवान शिव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन, अक्षत और दूर्वा मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'शिव पंचाक्षर स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या विद्यार्थी को सफेद मिठाई, दूध, पेन अथवा अध्ययन सामग्री का दान करें. इससे रचनात्मक कार्यों की अड़चनें दूर होंगी, कार्यक्षेत्र की गलतियों से बचाव होगा और सोशल मीडिया व समाज में मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:20 AM (IST)
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