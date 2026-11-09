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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 9 November 2026: चतुर्थ चंद्रमा का प्रभाव, करियर चॉइस को लेकर छात्र परेशान और अनपेक्षित खर्चों का अलर्ट; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Kark Rashifal 9 November 2026: चतुर्थ चंद्रमा का प्रभाव, करियर चॉइस को लेकर छात्र परेशान और अनपेक्षित खर्चों का अलर्ट; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Kark Rashifal 9 November 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! 4th चंद्रमा, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में सावधानी, अचानक बढ़े खर्चे, ऑफिस गॉसिप से बचाव व सोमवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 9 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, आंतरिक शांति, घरेलू माहौल, मानसिक स्थिरता व चल-अचल संपत्ति स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के प्रभाव से आप आंतरिक रूप से खुद को काफी असुरक्षित (Insecure) और विचलित महसूस कर सकते हैं; मन में किसी अज्ञात बात का भय बना रह सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

  • दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात विशाखा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय सतर्कता (Business & Documentation Alert)

कागजी कामों में लापरवाही न बरतें, हो सकता है बड़ा नुकसान: व्यापारियों को अपने सभी कानूनी और व्यावसायिक दस्तावेज पूरी तरह व्यवस्थित रखने होंगे; किसी भी जरूरी एग्रीमेंट या पेपरवर्क को अधूरा न छोड़ें. इस समय आपकी जरा सी लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना रवैया बड़ा आर्थिक नुकसान करवा सकता है.

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अनपेक्षित खर्चों से विषम परिस्थितियां: व्यापारिक मोर्चे पर अचानक सामने आने वाले अप्रत्याशित खर्चों के चलते आपको विषम और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए अपने बजट और कैश फ्लो का विशेष ध्यान रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Gossip Alert)

वर्कप्लेस पर काम की अधिकता और उथल-पुथल: कार्यस्थल पर काम का अत्यधिक दबाव रहने से व्यवस्था में थोड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. ऐसे में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए पूरी तरह अलर्ट (Alert) रहकर अपने टास्क पूरे करें.

ऑफिस गॉसिप से रहें दूर, फोकस न भटकाएं: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को बेवजह की इधर-उधर की बातों में अपना कीमती समय नष्ट करने से बचना चाहिए. ऑफिस में चल रही राजनीति और गॉसिप से खुद को पूरी तरह अलग रखते हुए अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने सौंपे गए असाइनमेंट पर केंद्रित रखें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love Doubts & Career Confusion)

थर्ड पर्सन से दांपत्य में तनाव, मन में शंका न पालें: वैवाहिक जीवन (Married Life) में किसी तीसरे व्यक्ति (Third Person) के हस्तक्षेप या बाहरी व्यक्ति की बातों में आने से जीवनसाथी के साथ तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है. ऐसे में सलाह है कि मन में किसी भी प्रकार की शंका या गलतफहमी को बिल्कुल न पनपने दें और खुलकर संवाद करें. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में भी कुछ उलझनों और तनातनी का सामना करना पड़ेगा.

करियर चॉइस को लेकर छात्र परेशान: विद्यार्थी वर्ग (Students) आगे की पढ़ाई, स्ट्रीम सिलेक्शन या करियर चॉइस को लेकर भ्रम (Confusion) की स्थिति में रह सकते हैं. बिना सोचे-समझे परेशान होने के बजाय अपने मेंटर्स, शिक्षकों या माता-पिता से मार्गदर्शन लें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के कारण सीने में भारीपन, बेचैनी और मानसिक तनाव रह सकता है. सुपाच्य और ताजा भोजन लें, रात में पर्याप्त नींद लें और खुद को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, अमावस्या/प्रतिपदा के पावन संयोग पर चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत करने और मानसिक सुरक्षा व शांति पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन, अक्षत और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें.

सायंकाल के समय शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र' या 'शिव चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे मन का भय और असुरक्षा की भावना समाप्त होगी, व्यापारिक नुकसान से बचाव होगा और पारिवारिक जीवन में शांति का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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