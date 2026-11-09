Aaj Ka Kark Rashifal 9 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, आंतरिक शांति, घरेलू माहौल, मानसिक स्थिरता व चल-अचल संपत्ति स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के प्रभाव से आप आंतरिक रूप से खुद को काफी असुरक्षित (Insecure) और विचलित महसूस कर सकते हैं; मन में किसी अज्ञात बात का भय बना रह सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार

9 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात विशाखा नक्षत्र

सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय सतर्कता (Business & Documentation Alert)

कागजी कामों में लापरवाही न बरतें, हो सकता है बड़ा नुकसान: व्यापारियों को अपने सभी कानूनी और व्यावसायिक दस्तावेज पूरी तरह व्यवस्थित रखने होंगे; किसी भी जरूरी एग्रीमेंट या पेपरवर्क को अधूरा न छोड़ें. इस समय आपकी जरा सी लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना रवैया बड़ा आर्थिक नुकसान करवा सकता है.

अनपेक्षित खर्चों से विषम परिस्थितियां: व्यापारिक मोर्चे पर अचानक सामने आने वाले अप्रत्याशित खर्चों के चलते आपको विषम और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए अपने बजट और कैश फ्लो का विशेष ध्यान रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Gossip Alert)

वर्कप्लेस पर काम की अधिकता और उथल-पुथल: कार्यस्थल पर काम का अत्यधिक दबाव रहने से व्यवस्था में थोड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. ऐसे में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए पूरी तरह अलर्ट (Alert) रहकर अपने टास्क पूरे करें.

ऑफिस गॉसिप से रहें दूर, फोकस न भटकाएं: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को बेवजह की इधर-उधर की बातों में अपना कीमती समय नष्ट करने से बचना चाहिए. ऑफिस में चल रही राजनीति और गॉसिप से खुद को पूरी तरह अलग रखते हुए अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने सौंपे गए असाइनमेंट पर केंद्रित रखें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love Doubts & Career Confusion)

थर्ड पर्सन से दांपत्य में तनाव, मन में शंका न पालें: वैवाहिक जीवन (Married Life) में किसी तीसरे व्यक्ति (Third Person) के हस्तक्षेप या बाहरी व्यक्ति की बातों में आने से जीवनसाथी के साथ तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है. ऐसे में सलाह है कि मन में किसी भी प्रकार की शंका या गलतफहमी को बिल्कुल न पनपने दें और खुलकर संवाद करें. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में भी कुछ उलझनों और तनातनी का सामना करना पड़ेगा.

करियर चॉइस को लेकर छात्र परेशान: विद्यार्थी वर्ग (Students) आगे की पढ़ाई, स्ट्रीम सिलेक्शन या करियर चॉइस को लेकर भ्रम (Confusion) की स्थिति में रह सकते हैं. बिना सोचे-समझे परेशान होने के बजाय अपने मेंटर्स, शिक्षकों या माता-पिता से मार्गदर्शन लें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के कारण सीने में भारीपन, बेचैनी और मानसिक तनाव रह सकता है. सुपाच्य और ताजा भोजन लें, रात में पर्याप्त नींद लें और खुद को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, अमावस्या/प्रतिपदा के पावन संयोग पर चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत करने और मानसिक सुरक्षा व शांति पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन, अक्षत और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें.

सायंकाल के समय शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र' या 'शिव चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे मन का भय और असुरक्षा की भावना समाप्त होगी, व्यापारिक नुकसान से बचाव होगा और पारिवारिक जीवन में शांति का वास रहेगा.

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