धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 9 November 2026: तीसरे चंद्रमा और सौभाग्य योग से बिजनेस विस्तार, नौकरी में प्रमोशन-इंक्रीमेंट के साथ मनचाही पोस्टिंग के योग

Aaj Ka Singh Rashifal 9 November 2026: तीसरे चंद्रमा और सौभाग्य योग से बिजनेस विस्तार, नौकरी में प्रमोशन-इंक्रीमेंट के साथ मनचाही पोस्टिंग के योग

Aaj Ka Singh Rashifal 9 November 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! 3rd चंद्रमा, सौभाग्य योग, बिजनेस विस्तार, प्रमोशन व इंक्रीमेंट, मनचाही पोस्टिंग व सोमवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Nov 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal 9 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, लघु यात्राएं, संवाद, सहजता व पराक्रम स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आप बेहद सहज, संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं व जरूरतों को बहुत आसानी से समझने वाले रहेंगे; आपके इस मानवीय दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

  • दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात विशाखा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और नई शुरुआत (Business Expansion & Travel Luck)

सौभाग्य योग से बिजनेस विस्तार की प्लानिंग सफल: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाने या नई शाखाएं खोलने (Business Expansion) की योजना बना रहे हैं, तो यह कदम आपके लिए बेहद शुभदायी और आर्थिक रूप से समृद्धिकारक रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 9 November 2026: चतुर्थ चंद्रमा का प्रभाव, करियर चॉइस को लेकर छात्र परेशान और अनपेक्षित खर्चों का अलर्ट; पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 9 November 2026: चतुर्थ चंद्रमा का प्रभाव, करियर चॉइस को लेकर छात्र परेशान और अनपेक्षित खर्चों का अलर्ट; पढ़ें राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 9 November 2026: पंचम चंद्रमा का प्रभाव, लाइफ पार्टनर संग व्यस्त दिन और छात्रों-खिलाड़ियों को चुनौतियों से निपटने की सलाह
Aaj Ka Mithun Rashifal 9 November 2026: पंचम चंद्रमा का प्रभाव, लाइफ पार्टनर संग व्यस्त दिन और छात्रों-खिलाड़ियों को चुनौतियों से निपटने की सलाह
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 November 2026: 6वें चंद्रमा से शत्रुओं पर विजय, सौभाग्य योग में बिजनेस यात्रा से भारी लाभ व अटके काम होंगे पूरे
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 November 2026: 6वें चंद्रमा से शत्रुओं पर विजय, सौभाग्य योग में बिजनेस यात्रा से भारी लाभ व अटके काम होंगे पूरे
राशिफल
Aries Daily Horoscope 9 November 2026: बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स से मिलेगा बड़ा फायदा, दांपत्य जीवन में मिलेगा शुभ समाचार; पढ़ें सोमवार का उपाय
Aries Daily Horoscope 9 November 2026: बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स से मिलेगा बड़ा फायदा, दांपत्य जीवन में मिलेगा शुभ समाचार; पढ़ें सोमवार का उपाय

नया काम शुरू करने का ऑफर, शेयर प्रॉफिट पर दें ध्यान: यदि आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्रस्ताव या पार्टनरशिप का ऑफर मिला है, तो अत्यधिक सोच-विचार में समय बर्बाद न करें; बस आगे बढ़ने से पहले लाभ के बंटवारे (Share Profit) और कानूनी शर्तों को लिखित में स्पष्ट तय कर लें.

यात्रा में अनजान व्यक्ति से लाभ: ग्रह गोचर का पूरा सहयोग मिलने से व्यावसायिक यात्रा (Business Travelling) के दौरान अचानक किसी अनजान व्यक्ति से हुई मुलाकात आपके लिए अप्रत्याशित वित्तीय लाभ का जरिया बन सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career, Promotion & Increment)

प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मनचाही पोस्टिंग के योग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन शानदार रहने वाला है. पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि (Increment) के प्रबल योग बन रहे हैं; साथ ही यदि आप किसी मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर या पोस्टिंग चाह रहे थे, तो उसकी स्वीकृति मिल सकती है.

सीनियर से गुड न्यूज, मार्केटिंग टीम की बड़ी कामयाबी: कार्यस्थल पर किसी सीनियर अधिकारी या सहकर्मी से अचानक कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. वर्कप्लेस पर मार्केटिंग और फील्ड टीम द्वारा तय टारगेट हासिल कर लेने से आपकी इन्सेन्टिव और आय में बढ़ोतरी होगी. कंपनी के प्रति आपका निष्ठावान और समर्पित रवैया संस्था के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Sister's Arrival & Married Life)

बहन के आने से घर में खुशियां, दांपत्य में वाणी पर रखें संयम: घर-परिवार में बहन के आगमन से पूरे परिवार का दिन बेहद सुकून भरा गुजरेगा और बचपन की खट्टी-मीठी पुरानी यादें ताजा होंगी. वहीं, वैवाहिक जीवन (Married Life) में जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी और जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक रहेगा, अन्यथा छोटी बात तूल पकड़ सकती है.

फेस्टिवल सीजन के बाद छात्रों का भटकाव: त्योहारी सीजन और छुट्टियों की मस्ती के बाद विद्यार्थी वर्ग (Students) का मन पढ़ाई से थोड़ा उचट या डिस्टर्ब हो सकता है; नियमित टाइम टेबल बनाकर दोबारा एकाग्रता हासिल करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी. यात्रा और उत्सव की थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लें, नियमित प्राणायाम करें और हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार और प्रतिपदा तिथि के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और भगवान शिव व सूर्य देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, शहद और बेलपत्र अर्पित कर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'शिव चालीसा' या 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

किसी जरूरतमंद या कन्या को भोजन कराएं अथवा गेहूं, गुड़ या तांबे के बर्तन का दान करें. इससे व्यावसायिक यात्राएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा और परिवार में सुख-शांति व सौहार्द बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 9 November 2026: चतुर्थ चंद्रमा का प्रभाव, करियर चॉइस को लेकर छात्र परेशान और अनपेक्षित खर्चों का अलर्ट; पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 9 November 2026: चतुर्थ चंद्रमा का प्रभाव, करियर चॉइस को लेकर छात्र परेशान और अनपेक्षित खर्चों का अलर्ट; पढ़ें राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 9 November 2026: पंचम चंद्रमा का प्रभाव, लाइफ पार्टनर संग व्यस्त दिन और छात्रों-खिलाड़ियों को चुनौतियों से निपटने की सलाह
Aaj Ka Mithun Rashifal 9 November 2026: पंचम चंद्रमा का प्रभाव, लाइफ पार्टनर संग व्यस्त दिन और छात्रों-खिलाड़ियों को चुनौतियों से निपटने की सलाह
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 November 2026: 6वें चंद्रमा से शत्रुओं पर विजय, सौभाग्य योग में बिजनेस यात्रा से भारी लाभ व अटके काम होंगे पूरे
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 November 2026: 6वें चंद्रमा से शत्रुओं पर विजय, सौभाग्य योग में बिजनेस यात्रा से भारी लाभ व अटके काम होंगे पूरे
राशिफल
Aries Daily Horoscope 9 November 2026: बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स से मिलेगा बड़ा फायदा, दांपत्य जीवन में मिलेगा शुभ समाचार; पढ़ें सोमवार का उपाय
Aries Daily Horoscope 9 November 2026: बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स से मिलेगा बड़ा फायदा, दांपत्य जीवन में मिलेगा शुभ समाचार; पढ़ें सोमवार का उपाय
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
विश्व
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
'मोहम्मद शमी ने मेरी काफी मदद की', टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल का बयान वायरल
'मोहम्मद शमी ने मेरी काफी मदद की', टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल का बयान वायरल
बॉलीवुड
रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़
रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़
टेक्नोलॉजी
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
ट्रेंडिंग
अजनार नदी की सफाई में बीमार पड़े बिट्टू तबाही, गल गई चमड़ी, रुला रहा वीडियो
अजनार नदी की सफाई में बीमार पड़े बिट्टू तबाही, गल गई चमड़ी, रुला रहा वीडियो
एग्रीकल्चर
G9 Banana Farming: केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!
केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget