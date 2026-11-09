Aaj Ka Singh Rashifal 9 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, लघु यात्राएं, संवाद, सहजता व पराक्रम स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आप बेहद सहज, संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं व जरूरतों को बहुत आसानी से समझने वाले रहेंगे; आपके इस मानवीय दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार

9 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात विशाखा नक्षत्र

सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और नई शुरुआत (Business Expansion & Travel Luck)

सौभाग्य योग से बिजनेस विस्तार की प्लानिंग सफल: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाने या नई शाखाएं खोलने (Business Expansion) की योजना बना रहे हैं, तो यह कदम आपके लिए बेहद शुभदायी और आर्थिक रूप से समृद्धिकारक रहेगा.

नया काम शुरू करने का ऑफर, शेयर प्रॉफिट पर दें ध्यान: यदि आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्रस्ताव या पार्टनरशिप का ऑफर मिला है, तो अत्यधिक सोच-विचार में समय बर्बाद न करें; बस आगे बढ़ने से पहले लाभ के बंटवारे (Share Profit) और कानूनी शर्तों को लिखित में स्पष्ट तय कर लें.

यात्रा में अनजान व्यक्ति से लाभ: ग्रह गोचर का पूरा सहयोग मिलने से व्यावसायिक यात्रा (Business Travelling) के दौरान अचानक किसी अनजान व्यक्ति से हुई मुलाकात आपके लिए अप्रत्याशित वित्तीय लाभ का जरिया बन सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career, Promotion & Increment)

प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मनचाही पोस्टिंग के योग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन शानदार रहने वाला है. पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि (Increment) के प्रबल योग बन रहे हैं; साथ ही यदि आप किसी मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर या पोस्टिंग चाह रहे थे, तो उसकी स्वीकृति मिल सकती है.

सीनियर से गुड न्यूज, मार्केटिंग टीम की बड़ी कामयाबी: कार्यस्थल पर किसी सीनियर अधिकारी या सहकर्मी से अचानक कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. वर्कप्लेस पर मार्केटिंग और फील्ड टीम द्वारा तय टारगेट हासिल कर लेने से आपकी इन्सेन्टिव और आय में बढ़ोतरी होगी. कंपनी के प्रति आपका निष्ठावान और समर्पित रवैया संस्था के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Sister's Arrival & Married Life)

बहन के आने से घर में खुशियां, दांपत्य में वाणी पर रखें संयम: घर-परिवार में बहन के आगमन से पूरे परिवार का दिन बेहद सुकून भरा गुजरेगा और बचपन की खट्टी-मीठी पुरानी यादें ताजा होंगी. वहीं, वैवाहिक जीवन (Married Life) में जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी और जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक रहेगा, अन्यथा छोटी बात तूल पकड़ सकती है.

फेस्टिवल सीजन के बाद छात्रों का भटकाव: त्योहारी सीजन और छुट्टियों की मस्ती के बाद विद्यार्थी वर्ग (Students) का मन पढ़ाई से थोड़ा उचट या डिस्टर्ब हो सकता है; नियमित टाइम टेबल बनाकर दोबारा एकाग्रता हासिल करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी. यात्रा और उत्सव की थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लें, नियमित प्राणायाम करें और हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार और प्रतिपदा तिथि के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और भगवान शिव व सूर्य देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, शहद और बेलपत्र अर्पित कर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'शिव चालीसा' या 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

किसी जरूरतमंद या कन्या को भोजन कराएं अथवा गेहूं, गुड़ या तांबे के बर्तन का दान करें. इससे व्यावसायिक यात्राएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा और परिवार में सुख-शांति व सौहार्द बना रहेगा.

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