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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 9 November 2026: 2nd चंद्रमा से वित्तीय प्रबंधन में चुनौती, सौभाग्य योग में मिलेगा बड़ा ऑर्डर व पुश्तैनी प्रॉपर्टी विवाद का अंत

Aaj Ka Kanya Rashifal 9 November 2026: 2nd चंद्रमा से वित्तीय प्रबंधन में चुनौती, सौभाग्य योग में मिलेगा बड़ा ऑर्डर व पुश्तैनी प्रॉपर्टी विवाद का अंत

Aaj Ka Kanya Rashifal 9 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 2nd चंद्रमा, सौभाग्य योग, न्यू सेल स्ट्रैटेजी, नई जॉब के ऑफर्स, पुश्तैनी विवाद का अंत व आज के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Nov 2026 04:00 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 9 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, वाणी, कुटुंब व पैतृक संपत्ति स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपको अपने वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) और बजट संतुलन में कुछ शुरुआती मुश्किलों या नकदी के दबाव का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए अनावश्यक खर्चों पर लगाम कसकर रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

  • दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात विशाखा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और प्रॉपर्टी लाभ 

न्यू सेल स्ट्रैटेजी से बिजनेस छुएगा ऊंचाई, सौभाग्य योग से बड़ा ऑर्डर: बिजनेसमैन अपने काम को अधिक प्रतिस्पर्धी और लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक सेल स्ट्रैटेजी और नई तकनीकों (New Sale Strategy & Technique) को अपनाएंगे, जिससे उनका कारोबार नई ऊंचाइयों को छुएगा. सौभाग्य योग के प्रभाव से दिन बेहद मंगलकारी रहेगा; बाजार से कोई बहुत बड़ा सप्लाई या सर्विस ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है.

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पुश्तैनी प्रॉपर्टी विवाद दूर, पूरा होगा सपना: दिन की शुरुआत (Day Starting) में ही बिजनेस से जुड़ी किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के क्रय-विक्रय (Sale & Purchase) का लंबे समय से देखा गया सपना साकार हो सकता है. साथ ही, पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) को लेकर चल रहे पुराने पारिवारिक विवाद भी आपसी सहमति से सुलझ जाएंगे.

2. करियर और नौकरी 

सीनियर की सलाह से मार्केटिंग में मुनाफा, दूर होंगे मतभेद: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों (Co-workers) की दी गई सटीक सलाह मार्केटिंग व फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगी. ऑफिस में आपकी शानदार परफॉर्मेंस आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, साथ ही सहयोगियों के साथ चले आ रहे पुराने मनभेद और मतभेद पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे.

नई जॉब के ऑफर और करियर में बदलाव: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए करियर में बड़े बदलाव की परिस्थितियां बन रही हैं. आपको दूसरी प्रतिष्ठित कंपनियों से नए जॉब ऑफर (New Job Offers) प्राप्त हो सकते हैं, जिससे मन में मौजूदा नौकरी बदलने का विचार जोर पकड़ेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य 

पार्टनर से फिर शुरू होगी बातचीत, घर लौटेंगे अपने: जिन लोगों की अपने लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी गलतफहमी के चलते बातचीत बंद थी, वह आज फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सकती है. लाइफ पार्टनर के व्यवहार में आया सकारात्मक बदलाव आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कान बिखेरेगा. जो लोग नौकरी या पढ़ाई के चलते घर से दूर रहते हैं, उनका आज घर आगमन हो सकता है, जिससे घरेलू वातावरण शांत और खुशहाल रहेगा.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को फोकस की जरूरत: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने भटकाव को दूर करें; इस समय आपको एकाग्रता के साथ ध्यान (Meditation) लगाने और अपने करियर की दीर्घकालिक फ्यूचर प्लानिंग करने की सख्त आवश्यकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव में चंद्रमा के कारण खान-पान में लापरवाही से गले में खराश या पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार और प्रतिपदा तिथि के पावन संयोग पर द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और वित्तीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन, अक्षत और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र' का पाठ करें. सायंकाल के समय शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दूध, दही, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे वित्तीय प्रबंधन की दिक्कतें दूर होंगी, बड़ा व्यापारिक ऑर्डर प्राप्त होगा और परिवार में सुख-समृद्धि व शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Nov 2026 04:00 AM (IST)
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