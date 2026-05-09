Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धनु राशि वालों की दूरदर्शिता से वित्तीय जोखिम कम होंगे, लाभ सुरक्षित रहेगा।

कार्यक्षेत्र में बॉस का सहयोग मिलेगा, सहकर्मियों के साथ टीम वर्क मजबूत होगा।

कलाकारों की बाधाएं दूर होंगी, नई संभावनाएं खुलेंगी, शिव चालीसा पाठ करें।

पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, तीर्थ यात्रा या मनोरंजक यात्रा की योजना बनेगी।

Aaj ka Dhanu Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन और कुटुंब स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज सर्वार्थ सिद्धि और शुक्ल योग का प्रभाव आपके वित्तीय प्रबंधन और पेशेवर संबंधों को एक नई मजबूती प्रदान करेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी "दूरदर्शिता" काम आएगी. वैश्विक बाजार की उथल-पुथल के बीच भी आप अपनी सूझबूझ से जोखिमों को कम कर मुनाफे को सुरक्षित रखने में सफल रहेंगे. यदि आपका लोन सेटलमेंट या सब्सिडी से जुड़ा कोई काम अटका हुआ था, तो आज वह फाइल तेजी से आगे बढ़ेगी, जो आपके लिए बड़ी राहत लेकर आएगी. अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल पर विशेष ध्यान दें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके पक्ष में है. बॉस के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे; वे आपके सुझावों को महत्व देंगे और आपको व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट भी करेंगे. को-वर्कर्स के साथ तालमेल बढ़ेगा और किसी कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपकी पूरी टीम एक परिवार की तरह एकजुट होकर काम करेगी. ऑफिस में आपकी साख और प्रभाव दोनों में वृद्धि होगी.

कला और रचनात्मकता (Art & Creativity)

कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन रुकावटों के अंत का है. आपके फील्ड में आ रही बाधाएं दूर होंगी और नई संभावनाएं नजर आएंगी. विशेष टिप: अभ्यास शुरू करने से पहले शिव चालीसा का पाठ करें और मानसिक शांति के लिए आज किसी जरूरतमंद को दूध का दान अवश्य करें.

परिवार और यात्रा (Family & Travel)

पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. आज आप तीर्थ यात्रा या परिवार के साथ किसी मनोरंजक स्थान पर जाने की योजना बना सकते हैं, जो सफल होगी. इस यात्रा से न केवल परिवार में बॉन्डिंग मजबूत होगी, बल्कि आपको मानसिक ताजगी और नई ऊर्जा भी मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक)

ऑरेंज (ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: 'शिव चालीसा' का पाठ करें और जरूरतमंद को दूध दान करें. पूर्व दिशा की यात्रा लाभदायक रहेगी.

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