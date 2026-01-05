Aaj Ka Sagittarius Rashifal (5 January 2026): धनु राशि को ऑफिस और परिवार में तनाव, सेहत पर ध्यान जरूरी
Today sagittarius Horoscope 5 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 January 2026 in Hindi: आज धनु राशि वालों के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील और सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा आपके आठवें भाव में स्थित है, जिससे पुराने या अनसुलझे मामलों में अचानक परेशानी सामने आ सकती है. इसलिए किसी भी काम को टालने की बजाय समय पर निपटाने की कोशिश करें.
करियर और नौकरी
वर्कप्लेस पर सीनियर या बॉस द्वारा दिए गए कार्यों को टालना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. यदि आप जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे तो आलोचना और दबाव बढ़ सकता है. अगर आपने किसी जरूरी काम के लिए एडवांस या सहायता के लिए आवेदन किया है, तो उसके मिलने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.
बिजनेस और फाइनेंस
पार्टनरशिप बिजनेस में किसी डील को लेकर पार्टनर से मतभेद हो सकता है. बातचीत में पारदर्शिता और शांति बनाए रखना जरूरी है, तभी स्थिति संभलेगी. व्यापारियों को आज कुछ मंदी या कम बिक्री का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे दिल पर न लें. व्यापार में उतार-चढ़ाव सामान्य हैं, सही रणनीति से आगे चलकर स्थिति सुधरेगी.
परिवार और रिश्ते
परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर चलना आज बहुत जरूरी है. छोटी-छोटी बातों पर तकरार बढ़ सकती है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है. रिश्तेदारों के संपर्क में रहें, चाहे फोन पर ही सही, इससे संबंध मजबूत होंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को केवल भविष्य की कल्पनाओं में समय गंवाने से बचना चाहिए. यह समय योजनाओं को जमीन पर उतारने और मेहनत करने का है. नियमित अध्ययन और प्रैक्टिस से ही सफलता मिलेगी.
स्वास्थ्य
काम के साथ-साथ आराम भी जरूरी है. नींद की कमी और अनिद्रा आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है, इसलिए समय पर सोना और शरीर को विश्राम देना आवश्यक है.
भाग्यशाली अंक: 4
शुभ रंग: ग्रे
आज का उपाय: बृहस्पति देव को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1: क्या आज व्यापार में कोई बड़ा लाभ होगा?
A1: हां, आपके व्यवसाय में अनपेक्षित धन लाभ और रिवेन्यू में वृद्धि देखने को मिल सकती है.
Q2: क्या नौकरी में विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है?
A2: हां, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन संबंधित कागजी कार्यवाही पहले से तैयार रखें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
