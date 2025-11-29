Aaj Ka Sagittarius Rashifal (29 November 2025): धनु राशि साहस बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की मिलने के संकेत
Today sagittarius Horoscope 29 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 29 November 2025 in Hindi: आज का दिन मिश्रित लेकिन अवसरों से भरा रहेगा. खासकर राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. किसी बड़ी मीटिंग या चर्चा में आपकी राय को महत्व मिलेगा. हालांकि यात्रा करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि छोटे-मोटे वाहन संबंधी बाधाएं आ सकती हैं.
बिजनेस राशिफल:
व्यापार में आज नई संभावनाएं पैदा होंगी. भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नए निवेश का प्लान बन सकता है. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को लाभ के अवसर मिलेंगे. किसी पुराने क्लाइंट से लाभदायक प्रस्ताव आ सकता है. लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपके कामों की तारीफ होगी. हालांकि कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनके लिए आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा. राजनीति या प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत जातकों को विशेष सम्मान और प्रगति का अवसर मिलेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
पार्टनर की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है. उनकी पुरानी स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें. परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग हैं.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को करियर से जुड़ा कोई नया मार्ग मिल सकता है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मन लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत है. ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें.
हेल्थ राशिफल:
लाइफस्टाइल और दिनचर्या संतुलित रखें. यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन लाभदायक रहेगा.
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें और पीले भोजन का सेवन करें.
FAQs
Q1: क्या आज धनु राशि वालों को निवेश करना चाहिए?
A1: हां, लेकिन दीर्घकालिक निवेश ही फायदेमंद रहेगा.
Q2: क्या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज लाभ के योग हैं?
A2: बिलकुल, सम्मान और प्रगति के अवसर बनेंगे.
Q3: क्या यात्रा करना शुभ रहेगा?
A3: यात्रा हो सकती है, लेकिन वाहन चलाते या चढ़ते-उतरते समय सावधानी रखें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
