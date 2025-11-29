हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Sagittarius Rashifal (29 November 2025): धनु राशि साहस बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की मिलने के संकेत

Today sagittarius Horoscope 29 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Nov 2025 02:48 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Dhanu Rashifal 29 November 2025 in Hindi: आज का दिन मिश्रित लेकिन अवसरों से भरा रहेगा. खासकर राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. किसी बड़ी मीटिंग या चर्चा में आपकी राय को महत्व मिलेगा. हालांकि यात्रा करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि छोटे-मोटे वाहन संबंधी बाधाएं आ सकती हैं.

बिजनेस राशिफल:

व्यापार में आज नई संभावनाएं पैदा होंगी. भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नए निवेश का प्लान बन सकता है. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को लाभ के अवसर मिलेंगे. किसी पुराने क्लाइंट से लाभदायक प्रस्ताव आ सकता है. लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में आपके कामों की तारीफ होगी. हालांकि कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनके लिए आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा. राजनीति या प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत जातकों को विशेष सम्मान और प्रगति का अवसर मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल:

पार्टनर की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है. उनकी पुरानी स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें. परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं को करियर से जुड़ा कोई नया मार्ग मिल सकता है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मन लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत है. ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें.

हेल्थ राशिफल:

लाइफस्टाइल और दिनचर्या संतुलित रखें. यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन लाभदायक रहेगा.

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: पीला

उपाय: भगवान विष्णु को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें और पीले भोजन का सेवन करें.

FAQs

Q1: क्या आज धनु राशि वालों को निवेश करना चाहिए?

A1: हां, लेकिन दीर्घकालिक निवेश ही फायदेमंद रहेगा.

Q2: क्या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज लाभ के योग हैं?

A2: बिलकुल, सम्मान और प्रगति के अवसर बनेंगे.

Q3: क्या यात्रा करना शुभ रहेगा?

A3: यात्रा हो सकती है, लेकिन वाहन चलाते या चढ़ते-उतरते समय सावधानी रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Nov 2025 02:48 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Horoscope
