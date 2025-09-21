Sagittarius Horoscope 21 September 2025: धनु राशि को बड़ा अवसर! प्रोफेशनल लाइफ में नई शुरुआत के संकेत
Today Sagittarius Horoscope 21 September 2025: धनु राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 21 September 2025: धनु राशि चन्द्रमा के नवम भाव में गोचर और शुभ योगों के बनने से आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा और लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. बिजनेस और करियर में नए अवसर मिलेंगे. कार्यप्रणाली में सुधार लाकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं.
बिजनेस राशिफल: शुभ, सर्वार्थसिद्धि, बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग के प्रभाव से बिजनेस में बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है. किसी बड़ी कंपनी के साथ साझेदारी की योजना सफल होगी. यदि नए कार्य की शुरुआत करनी है तो उसे शारदीय नवरात्र के शुभ मुहूर्त पर आरंभ करना लाभदायक रहेगा. मार्केटिंग और प्रमोशन से जुड़े कार्यों में ध्यान देने से अतिरिक्त फायदा मिलेगा.
जॉब राशिफल: वर्किंग वुमन को कार्यस्थल पर सीनियर्स के साथ बातचीत स्पष्ट रखनी चाहिए. किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें. जॉब प्रोफेशनल्स को मेहनत के अनुसार अच्छा फल मिलेगा. टीमवर्क पर ध्यान दें और जिम्मेदारी से काम करें.
लव और पारिवारिक राशिफल: गृहस्थ जीवन में शांति और संतुलन रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और परिवार के साथ अच्छा तालमेल बनेगा.
युवा और छात्र राशिफल: युवा वर्ग को अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा. प्रतियोगी और सामान्य छात्र पढ़ाई में आ रही परेशानियों से बाहर निकलेंगे.
हेल्थ राशिफल: शारीरिक दर्द या थकान आपको परेशान कर सकती है. योग, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग से राहत मिलेगी.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: नेवी ब्लू
अशुभ अंक: 2
आज का उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें.
FAQs:
प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
उत्तर: हां, खासकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट और साझेदारी के लिए आज का दिन शुभ है, लेकिन नया काम शारदीय नवरात्र पर शुरू करना और भी लाभदायक होगा.
प्रश्न 2: छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रतियोगी छात्रों की पढ़ाई में आ रही अड़चनें दूर होंगी और एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
