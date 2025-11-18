हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal (18 November 2025): धनु राशि बड़े भाई से खुशखबरी मिलेगी, मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशन वालों के लिए बड़ा फायदा

Aaj Ka Dhanu Rashifal (18 November 2025): धनु राशि बड़े भाई से खुशखबरी मिलेगी, मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशन वालों के लिए बड़ा फायदा

Today Sagittarius Horoscope 18 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Nov 2025 02:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Sagittarius Rashifal 18 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 11वें भाव में होने से आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी. बड़े भाई या किसी नजदीकी रिश्तेदार से खुशखबरी मिलने की संभावना है. सामाजिक और व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाने का सही समय है, परंतु निर्णय सोच-समझकर लें. किसी भी मामले में जल्दबाज़ी से बचें.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में बदलते मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है. सर्दी-जुकाम, गले की समस्या या सिर दर्द परेशान कर सकते हैं. सुबह हल्का व्यायाम और गुनगुना पानी कारगर रहेगा. खानपान में गर्म, पौष्टिक और ताज़ा भोजन शामिल करें. देर रात तक जागने से बचें.

बिज़नेस और करियर राशिफल

आयुष्मान योग आज मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए शानदार अवसर लेकर आया है. नए ग्राहक और बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पूरी संभावना है. एंप्लॉयड पर्सन को पेंडिंग वर्क पूरा करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सीनियर आपके काम की रिपोर्ट मांग सकते हैं. बिजनेस को लेकर सतर्क रहें, कोई प्रतिस्पर्धी आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर सकता है, इसलिए गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखें.

लव और फैमिली राशिफल

आनन्दादि योग से प्रेम संबंधों में भावनात्मक नज़दीकियां बढ़ेंगी, जिससे रिश्ता पहले से मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए संचार और समझ से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. पेरेंट्स को संतान के स्वभाव और बदलते व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और सौम्य तरीके से उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए. घर में सहयोगात्मक माहौल रहेगा.

धन राशिफल

आय के नए अवसर दिखाई दे रहे हैं. रुके हुए पैसे मिलने का योग बन रहा है. मार्केटिंग, मीडिया और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए धन लाभ की स्थिति बनेगी. हालांकि, अनजान व्यक्तियों के साथ पैसों का लेन-देन न करें.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स को आज अपना टैलेंट दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा. प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, प्रतियोगिता या किसी असाइनमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे. युवाओं के लिए करियर और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करने का सही समय है.

  • भाग्यशाली रंग: ग्रीन
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अनलucky अंक: 3

आज का उपाय

  • भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
  • बड़े भाई या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.

FAQs

प्र.1: क्या आज बिजनेस में निवेश कर सकते हैं?
उत्तर: निवेश कर सकते हैं, पर गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी किसी के साथ साझा न करें.

प्र.2: क्या प्रेम संबंधों में प्रपोज करने का सही समय है?
उत्तर: हां, रिश्ता मजबूत होने का योग है, ईमानदारी और सम्मान के साथ बात रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 18 Nov 2025 02:40 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
