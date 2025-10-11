Aaj Ka Dhanu Rashifal (11 October): धनु राशि मानसिक तनाव से राहत, व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम और स्वास्थ्य अच्छा
Today Sagittarius Horoscope 11 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 11 October 2025 in Hindi: धनु राशि आज का दिन मानसिक रूप से राहत देने वाला रहेगा. चंद्रमा के 6वें घर में होने से तनाव कम होगा और कामकाज में सकारात्मकता बनी रहेगी. फेस्टिव सीजन के कारण दिनभर व्यस्त रहेंगे लेकिन सावधानी आवश्यक है.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव से बचें और हल्की व्यायाम या योग को दिनचर्या में शामिल करें.
व्यापार राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में योजना को हर किसी के साथ साझा न करें. पब्लिक डीलिंग में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन धोखे से बचने के लिए सतर्क रहें. मार्केटिंग और व्यापारिक गतिविधियों में सोच-समझकर कदम उठाएँ.
नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्किंग वुमन कभी-कभी तनाव या चिड़चिड़ापन महसूस कर सकती हैं, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है. मार्केटिंग और ऑफिस के कार्यों में सकारात्मक प्रवृत्ति वाले सहयोगियों के साथ समय बिताएँ.
पारिवारिक और प्रेम राशिफल:
परिवार के सहयोग से घर का माहौल अनुशासित और शांत रहेगा. हालांकि अधिक समय परिवार के साथ व्यतीत नहीं कर पाएंगे. दान देने और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है.
धन राशिफल:
आय और व्यय संतुलित रहेंगे. फेस्टिव सीजन में धन के लेन-देन में सावधानी रखें.
युवा एवं छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स, कलाकार और खेलकूद में लगे लोग सकारात्मक परिणाम पाएंगे. यंग जनरेशन को दोस्तों और साथियों से मदद मिल सकती है.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: ग्रे
अशुभ अंक: 2
उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और व्यापारिक योजना में सतर्क रहें.
