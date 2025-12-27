27 दिसंबर राशिफल: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक के लिए चेतावनी से भरा दिन!

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 27 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा और अंदर की ओर जाने वाला रह सकता है. चंद्रमा मीन राशि में आपके अष्टम भाव में है, इसलिए चीजें सतह पर कम और भीतर ज्यादा चलती नजर आएंगी. आप सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा सोचेंगे, लेकिन कम बोलेंगे.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में मन बेचैन रह सकता है. पुरानी बातें, दबे हुए डर या किसी भरोसे से जुड़ा सवाल उभर सकता है. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही आप स्थितियों को स्वीकार करने और समझने के मूड में आ जाएंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत या आत्ममंथन आपको भावनात्मक संतुलन दे सकता है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल के दौरान शक, तुलना या नकारात्मक सोच से बचना जरूरी होगा.

Career: आज पर्दे के पीछे की प्लानिंग ज्यादा मजबूत होगी. काम भले दिखे कम, लेकिन सोच गहरी होगी.

Finance: अचानक खर्च या पुराना भुगतान सामने आ सकता है. जल्दबाजी में निर्णय न लें.

Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई रहेगी. शक या मन की बात भीतर दबाने से बचें.

Health: नींद की कमी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

उपाय: शनिवार को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें.

Lucky Color: मरून

Lucky Number: 9

कन्या राशिफल (Virgo), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. चंद्रमा मीन राशि में आपके सप्तम भाव में है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति या उसकी प्रतिक्रिया आज ज्यादा असर डालेगी. आप हर बात को केवल तर्क से नहीं, भावना से भी समझने की कोशिश करेंगे.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में किसी बातचीत में तीखापन आ सकता है. लेकिन सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही आप भाषा और भाव दोनों को संतुलित करने लगेंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी पार्टनर, जीवनसाथी या क्लाइंट से खुलकर बातचीत करने से स्थिति साफ हो सकती है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में गलतफहमी जल्दी बढ़ सकती है, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें.

Career: साझेदारी, क्लाइंट या सहयोग से जुड़ा मामला अहम रहेगा. स्पष्ट शर्तें जरूरी हैं.

Finance: संयुक्त खर्च या साझा योजना पर चर्चा हो सकती है. हिसाब साफ रखें.

Love: रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. अहं को पीछे रखना जरूरी है.

Health: पाचन या गैस से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: शनिवार को गाय को हरा चारा खिलाएं.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 4

तुला राशिफल (Libra), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन काम, जिम्मेदारी और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है. चंद्रमा मीन राशि में आपके षष्ठ भाव में है, इसलिए आप छोटी छोटी बातों पर भी गौर करेंगे. मन थोड़ा व्यस्त और शरीर थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकता है.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में आप काम को जल्दी निपटाने के मूड में रहेंगे. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र आते ही आपको यह एहसास होगा कि हर चीज तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं है.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में दिनचर्या, हेल्थ या काम से जुड़ा कोई फैसला लेना लाभकारी रहेगा. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में ऑफिस या परिवार से जुड़ी बहस से बचें.

Career: रूटीन काम, फाइलें और जिम्मेदारियां प्राथमिकता में रहेंगी.

Finance: छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. बजट पर नजर रखें.

Love: समय की कमी रिश्तों को प्रभावित कर सकती है. सॉफ्ट बातचीत जरूरी है.

Health: थकान, पानी की कमी या नींद का असंतुलन हो सकता है.

उपाय: शनिवार को सफेद मिठाई या चावल का दान करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 7

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन भावनाओं और रचनात्मकता से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके पंचम भाव में है, इसलिए मन रोमांस, बच्चों, शौक या किसी रचनात्मक काम की ओर झुकेगा. आप भीतर से ज्यादा महसूस करेंगे और बाहर कम दिखाएंगे.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में भावनाएं तेज हो सकती हैं. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही आप भावनाओं को गहराई से समझने और संतुलित करने लगेंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में रचनात्मक काम, लेखन या किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत मन को खुश कर सकती है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में भावनात्मक उतावलेपन से बचें.

Career: क्रिएटिव काम, आइडिया या प्रेजेंटेशन में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

Finance: शौक या मनोरंजन पर खर्च संभव है. सीमा में रखें.

Love: रोमांटिक भावनाएं गहरी होंगी. अपेक्षाएं संतुलित रखें.

Health: मानसिक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है.

उपाय: शनिवार को लाल फल या अनार का दान करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.