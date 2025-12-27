हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
27 दिसंबर राशिफल: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक के लिए चेतावनी से भरा दिन!

27 दिसंबर राशिफल: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक के लिए चेतावनी से भरा दिन!

Aaj Ka Rashifal: 27 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 Dec 2025 05:49 AM (IST)
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 27 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा और अंदर की ओर जाने वाला रह सकता है. चंद्रमा मीन राशि में आपके अष्टम भाव में है, इसलिए चीजें सतह पर कम और भीतर ज्यादा चलती नजर आएंगी. आप सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा सोचेंगे, लेकिन कम बोलेंगे.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में मन बेचैन रह सकता है. पुरानी बातें, दबे हुए डर या किसी भरोसे से जुड़ा सवाल उभर सकता है. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही आप स्थितियों को स्वीकार करने और समझने के मूड में आ जाएंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत या आत्ममंथन आपको भावनात्मक संतुलन दे सकता है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल के दौरान शक, तुलना या नकारात्मक सोच से बचना जरूरी होगा.

Career: आज पर्दे के पीछे की प्लानिंग ज्यादा मजबूत होगी. काम भले दिखे कम, लेकिन सोच गहरी होगी.

Finance: अचानक खर्च या पुराना भुगतान सामने आ सकता है. जल्दबाजी में निर्णय न लें.

Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई रहेगी. शक या मन की बात भीतर दबाने से बचें.

Health: नींद की कमी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

उपाय: शनिवार को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें.
Lucky Color: मरून
Lucky Number: 9

कन्या राशिफल (Virgo), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. चंद्रमा मीन राशि में आपके सप्तम भाव में है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति या उसकी प्रतिक्रिया आज ज्यादा असर डालेगी. आप हर बात को केवल तर्क से नहीं, भावना से भी समझने की कोशिश करेंगे.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में किसी बातचीत में तीखापन आ सकता है. लेकिन सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही आप भाषा और भाव दोनों को संतुलित करने लगेंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी पार्टनर, जीवनसाथी या क्लाइंट से खुलकर बातचीत करने से स्थिति साफ हो सकती है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में गलतफहमी जल्दी बढ़ सकती है, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें.

Career: साझेदारी, क्लाइंट या सहयोग से जुड़ा मामला अहम रहेगा. स्पष्ट शर्तें जरूरी हैं.

Finance: संयुक्त खर्च या साझा योजना पर चर्चा हो सकती है. हिसाब साफ रखें.

Love: रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. अहं को पीछे रखना जरूरी है.

Health: पाचन या गैस से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: शनिवार को गाय को हरा चारा खिलाएं.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 4

तुला राशिफल (Libra), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन काम, जिम्मेदारी और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है. चंद्रमा मीन राशि में आपके षष्ठ भाव में है, इसलिए आप छोटी छोटी बातों पर भी गौर करेंगे. मन थोड़ा व्यस्त और शरीर थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकता है.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में आप काम को जल्दी निपटाने के मूड में रहेंगे. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र आते ही आपको यह एहसास होगा कि हर चीज तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं है.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में दिनचर्या, हेल्थ या काम से जुड़ा कोई फैसला लेना लाभकारी रहेगा. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में ऑफिस या परिवार से जुड़ी बहस से बचें.

Career: रूटीन काम, फाइलें और जिम्मेदारियां प्राथमिकता में रहेंगी.

Finance: छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. बजट पर नजर रखें.

Love: समय की कमी रिश्तों को प्रभावित कर सकती है. सॉफ्ट बातचीत जरूरी है.

Health: थकान, पानी की कमी या नींद का असंतुलन हो सकता है.

उपाय: शनिवार को सफेद मिठाई या चावल का दान करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 7

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन भावनाओं और रचनात्मकता से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके पंचम भाव में है, इसलिए मन रोमांस, बच्चों, शौक या किसी रचनात्मक काम की ओर झुकेगा. आप भीतर से ज्यादा महसूस करेंगे और बाहर कम दिखाएंगे.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में भावनाएं तेज हो सकती हैं. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही आप भावनाओं को गहराई से समझने और संतुलित करने लगेंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में रचनात्मक काम, लेखन या किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत मन को खुश कर सकती है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में भावनात्मक उतावलेपन से बचें.

Career: क्रिएटिव काम, आइडिया या प्रेजेंटेशन में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

Finance: शौक या मनोरंजन पर खर्च संभव है. सीमा में रखें.

Love: रोमांटिक भावनाएं गहरी होंगी. अपेक्षाएं संतुलित रखें.

Health: मानसिक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है.

उपाय: शनिवार को लाल फल या अनार का दान करें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 27 Dec 2025 05:49 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

