हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: इन 4 राशियों के लिए खतरनाक दिन! अहंकार, ईगो क्लैश से बचें, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: इन 4 राशियों के लिए खतरनाक दिन! अहंकार, ईगो क्लैश से बचें, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 15 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 15 Dec 2025 05:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 15 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा की स्थिति आपके अहं, आत्मसम्मान और भीतर के असंतोष को सामने ला सकती है. आप बाहर से मजबूत दिखेंगे, लेकिन भीतर यह भावना रहेगी कि आपकी मेहनत को उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए. यही बात आपको चिड़चिड़ा और असहज बना सकती है. आज का दिन आपको यह समझाने आया है कि हर सराहना तुरंत नहीं मिलती.

आप नेतृत्व करना चाहेंगे, लेकिन अगर दूसरों ने आपकी बात नहीं मानी तो मन खिन्न हो सकता है. आज नियंत्रण नहीं, सहयोग की नीति अपनाना बेहतर रहेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका अहम रहेगी, लेकिन अधिकारों को लेकर टकराव संभव है. शांत रहकर स्थिति संभालें.
Love: रिश्तों में ego clash हो सकता है. साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें.
Education: पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन तुलना से बचें.
Health: हृदय, पीठ या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है. आराम जरूरी है.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन दिखावे में खर्च बढ़ सकता है.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 9

कन्या राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए विश्लेषण, आत्म-समीक्षा और मानसिक बोझ लेकर आ सकता है. आप हर काम को परफेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन यही परफेक्शन की चाह आपको बेचैन कर सकती है. छोटी-छोटी कमियां आपको ज्यादा परेशान करेंगी. आज यह समझना जरूरी है कि हर चीज नियंत्रण में होना जरूरी नहीं.

आप दूसरों से ज्यादा खुद पर कठोर रहेंगे. आज का दिन सिखाता है कि आत्म-आलोचना की जगह आत्म-स्वीकृति जरूरी है.

Career: काम में बारीकी जरूरी होगी. आज आपकी नजर छोटी गलतियों पर जाएगी, जिससे काम की गुणवत्ता सुधरेगी.
Love: रिश्तों में जरूरत से ज्यादा आलोचना दूरी पैदा कर सकती है. शब्दों में नरमी रखें.
Education: पढ़ाई में फोकस अच्छा रहेगा. आज किया गया रिवीजन लाभ देगा.
Health: पेट, आंत या नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कत हो सकती है. दिनचर्या संतुलित रखें.
Finance: खर्च नियंत्रण में रहेगा. कोई पुराना भुगतान निपट सकता है.

उपाय: विष्णु जी का स्मरण करें.
Lucky Color: हल्का भूरा
Lucky Number: 4

तुला राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपके लिए दुविधा और निर्णयों का दबाव लेकर आ सकता है. आप किसी एक पक्ष को चुनना चाहेंगे, लेकिन मन बार-बार बदल सकता है. दूसरों को संतुलित रखने की कोशिश में आप खुद असंतुलित हो सकते हैं. आज खुद की जरूरतों को नजरअंदाज न करें.

भावनात्मक रूप से आज आप संवेदनशील रहेंगे और रिश्तों की गुणवत्ता को लेकर सोचेंगे. निर्णय लेने में देर करना नुकसान दे सकता है.

Career: कार्यस्थल पर समझौते की स्थिति बनेगी. आज आप मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं.
Love: रिश्तों में बातचीत से समाधान निकलेगा. चुप्पी से गलतफहमी बढ़ेगी.
Education: पढ़ाई में मन भटकेगा. टाइम-टेबल बनाकर चलें.
Health: कमर, किडनी या हार्मोनल असंतुलन महसूस हो सकता है. पानी ज्यादा पिएं.
Finance: पैसों को लेकर फैसला लेने में असमंजस रहेगा. किसी अनुभवी की सलाह लें.

उपाय: मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 7

वृश्चिक राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक तीव्रता और भीतर चल रहे संघर्ष को उजागर कर सकता है. आप कुछ बातों को लंबे समय से दबाए हुए हैं और आज वे सतह पर आ सकती हैं. क्रोध, जलन या असुरक्षा की भावना अचानक उभर सकती है. आज खुद पर नियंत्रण सबसे जरूरी है.

आपमें गहराई से सोचने और सच्चाई को पहचानने की क्षमता रहेगी, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका कठोर हो सकता है. आज प्रतिक्रिया से पहले ठहरना जरूरी है.

Career: कार्यक्षेत्र में गोपनीय बातें सामने आ सकती हैं. आज रणनीति और संयम दोनों जरूरी हैं.
Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन शक से बचें.
Education: रिसर्च या गहन अध्ययन में सफलता मिलेगी.
Health: रक्तचाप, नींद या हार्मोन से जुड़ी समस्या हो सकती है.
Finance: धन को लेकर कोई छुपी चिंता सामने आ सकती है. जोखिम से बचें.

उपाय: शिव जी का ध्यान करें.
Lucky Color: गहरा मैरून
Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 15 Dec 2025 05:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Leo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget