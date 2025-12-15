Aaj Ka Rashifal: इन 4 राशियों के लिए खतरनाक दिन! अहंकार, ईगो क्लैश से बचें, जानें आज का राशिफल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 15 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा की स्थिति आपके अहं, आत्मसम्मान और भीतर के असंतोष को सामने ला सकती है. आप बाहर से मजबूत दिखेंगे, लेकिन भीतर यह भावना रहेगी कि आपकी मेहनत को उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए. यही बात आपको चिड़चिड़ा और असहज बना सकती है. आज का दिन आपको यह समझाने आया है कि हर सराहना तुरंत नहीं मिलती.

आप नेतृत्व करना चाहेंगे, लेकिन अगर दूसरों ने आपकी बात नहीं मानी तो मन खिन्न हो सकता है. आज नियंत्रण नहीं, सहयोग की नीति अपनाना बेहतर रहेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका अहम रहेगी, लेकिन अधिकारों को लेकर टकराव संभव है. शांत रहकर स्थिति संभालें.

Love: रिश्तों में ego clash हो सकता है. साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें.

Education: पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन तुलना से बचें.

Health: हृदय, पीठ या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है. आराम जरूरी है.

Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन दिखावे में खर्च बढ़ सकता है.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 9

कन्या राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए विश्लेषण, आत्म-समीक्षा और मानसिक बोझ लेकर आ सकता है. आप हर काम को परफेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन यही परफेक्शन की चाह आपको बेचैन कर सकती है. छोटी-छोटी कमियां आपको ज्यादा परेशान करेंगी. आज यह समझना जरूरी है कि हर चीज नियंत्रण में होना जरूरी नहीं.

आप दूसरों से ज्यादा खुद पर कठोर रहेंगे. आज का दिन सिखाता है कि आत्म-आलोचना की जगह आत्म-स्वीकृति जरूरी है.

Career: काम में बारीकी जरूरी होगी. आज आपकी नजर छोटी गलतियों पर जाएगी, जिससे काम की गुणवत्ता सुधरेगी.

Love: रिश्तों में जरूरत से ज्यादा आलोचना दूरी पैदा कर सकती है. शब्दों में नरमी रखें.

Education: पढ़ाई में फोकस अच्छा रहेगा. आज किया गया रिवीजन लाभ देगा.

Health: पेट, आंत या नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कत हो सकती है. दिनचर्या संतुलित रखें.

Finance: खर्च नियंत्रण में रहेगा. कोई पुराना भुगतान निपट सकता है.

उपाय: विष्णु जी का स्मरण करें.

Lucky Color: हल्का भूरा

Lucky Number: 4

तुला राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपके लिए दुविधा और निर्णयों का दबाव लेकर आ सकता है. आप किसी एक पक्ष को चुनना चाहेंगे, लेकिन मन बार-बार बदल सकता है. दूसरों को संतुलित रखने की कोशिश में आप खुद असंतुलित हो सकते हैं. आज खुद की जरूरतों को नजरअंदाज न करें.

भावनात्मक रूप से आज आप संवेदनशील रहेंगे और रिश्तों की गुणवत्ता को लेकर सोचेंगे. निर्णय लेने में देर करना नुकसान दे सकता है.

Career: कार्यस्थल पर समझौते की स्थिति बनेगी. आज आप मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं.

Love: रिश्तों में बातचीत से समाधान निकलेगा. चुप्पी से गलतफहमी बढ़ेगी.

Education: पढ़ाई में मन भटकेगा. टाइम-टेबल बनाकर चलें.

Health: कमर, किडनी या हार्मोनल असंतुलन महसूस हो सकता है. पानी ज्यादा पिएं.

Finance: पैसों को लेकर फैसला लेने में असमंजस रहेगा. किसी अनुभवी की सलाह लें.

उपाय: मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 7

वृश्चिक राशिफल, 15 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक तीव्रता और भीतर चल रहे संघर्ष को उजागर कर सकता है. आप कुछ बातों को लंबे समय से दबाए हुए हैं और आज वे सतह पर आ सकती हैं. क्रोध, जलन या असुरक्षा की भावना अचानक उभर सकती है. आज खुद पर नियंत्रण सबसे जरूरी है.

आपमें गहराई से सोचने और सच्चाई को पहचानने की क्षमता रहेगी, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका कठोर हो सकता है. आज प्रतिक्रिया से पहले ठहरना जरूरी है.

Career: कार्यक्षेत्र में गोपनीय बातें सामने आ सकती हैं. आज रणनीति और संयम दोनों जरूरी हैं.

Love: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन शक से बचें.

Education: रिसर्च या गहन अध्ययन में सफलता मिलेगी.

Health: रक्तचाप, नींद या हार्मोन से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Finance: धन को लेकर कोई छुपी चिंता सामने आ सकती है. जोखिम से बचें.

उपाय: शिव जी का ध्यान करें.

Lucky Color: गहरा मैरून

Lucky Number: 8



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.