अगरबत्ती जलाना शुभ या अशुभ? जानें शास्त्र क्या कहते हैं, पूजा में करें किसका इस्तेमाल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Burning incense sticks is good or bad: आज के समय में घरों और मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए लोग विशेष तौर पर अगरबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं. अगरबत्ती जलाना काफी सामान्य हो चुका है. मार्केट में पूजा पाठ के लिए तमाम तरह की खुशबूदार अगरबत्तियां मिलती है.

लेकिन क्या आपको पता है धार्मिक दृष्टि से अगरबत्ती जलाना हमेशा से ही अशुभ माना जाता है. आइए जानते हैं शास्त्रों में अगरबत्ती को लेकर क्या उल्लेख क्या गया है?

अगरबत्ती जलाने पर हिंदू धर्म की राय

हिंदू धर्म के जानकारों के मुताबिक, प्राचीन ग्रंथ-शास्त्रों में पूजा-पाठ के दौरान धूपबत्ती के इस्तेमाल का उल्लेख मिलता है, लेकिन अगरबत्ती से जुड़ी कोई भी बात शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है.

ऐसा इसलिए क्योंकि अगरबत्ती बनाने के लिए बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. जबकि हिंदू धर्म में बांस से बनी वस्तुओं को जलाना अशुभ माना जाता है.

धार्मिक कर्मकांड में बांस की लकड़ी का विशेष महत्व

इसी कारण हिंदू धर्म में पूजा-पाठ से जुडे़ कर्मकांडों में अगरबत्ती जलाने की मनाही होती है. हिंदू धर्म में बांस का इस्तेमाल शादी, जनेऊ और मंडप बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे बनी अगरबत्तियों का प्रयोग करने की मनाही होती है.

शास्त्रों बांस जलाना निषेध बताया गया है. यहां तक कि दाह संस्कार में भी बांस को नहीं जलाया जाता है.

मान्यताओं के मुताबिक बांस जलाने से वंश का नाश होता है. वही ज्योतिषियों के मुताबिक, पूजा के लिए हमेशा अगरबत्ती की जगह धूपबत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है.

धूपबत्ती जलाने के नियम

ज्योतिषीय सलाह के अनुसार, पूजा करने के लिए हमेशा धूपबत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा करने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं.

धूप बत्ती जलाने से घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है.

कोशिश करें ज्यादा कैमिकल फ्री धूपबत्ती का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी सेहत के साथ किसी भी तरह का समझौता न हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.