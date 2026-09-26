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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोHarvest Moon 2026: आज पूर्णिमा का चांद क्यों है खास? जानें भाद्रपद पूर्णिमा से क्या है संबंध

Harvest Moon 2026: आज पूर्णिमा का चांद क्यों है खास? जानें भाद्रपद पूर्णिमा से क्या है संबंध

Harvest Moon 2026: आज 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी पूर्णिमा को Harvest Moon भी कहा जा रहा है. जानें Harvest Moon का खगोलीय मतलब और पूर्णिमा का धार्मिक महत्व.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 26 Sep 2026 01:53 PM (IST)
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Harvest Moon 2026: आज 26 सितंबर की रात पूर्णिमा है. इस बार चांद की चर्चा सिर्फ पूर्णिमा की वजह से नहीं है. इसे Harvest Moon भी कहा जा रहा है. वहीं हिंदू पंचांग में आज भाद्रपद पूर्णिमा है, जिसका पितृ पक्ष से भी खास संबंध है.

हालांकि यहां एक बात समझना जरूरी है. Harvest Moon खगोल विज्ञान से जुड़ा नाम है, जबकि भाद्रपद पूर्णिमा हिंदू पंचांग और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी है. दोनों का आधार अलग है.

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Harvest Moon क्यों कहा जाता है?

हर साल शरद विषुव यानी Autumn Equinox के सबसे करीब पड़ने वाली पूर्णिमा को Harvest Moon कहा जाता है. इस साल शरद विषुव 23 सितंबर को था और इसके तीन दिन बाद 26 सितंबर को पूर्णिमा पड़ रही है. इसलिए आज दिखाई देने वाला चांद Harvest Moon है.

Harvest Moon नाम का रिश्ता खेती से है. पुराने समय में साल के इस हिस्से में किसान फसल काटते थे. पूर्णिमा के आसपास चांद सूर्यास्त के बाद जल्दी निकल आता था और उसकी रोशनी में किसान शाम को भी खेतों में काम कर पाते थे. इसी वजह से इसे ‘फसल का चांद’ कहा जाने लगा.

चांद निकलते समय यह सामान्य से ज्यादा पीला या नारंगी भी नजर आ सकता है. इसका मतलब यह नहीं कि Harvest Moon का रंग हमेशा नारंगी होता है. क्षितिज के पास चांद की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से ज्यादा दूरी तय करती है, इसलिए उसका रंग बदला हुआ दिखाई दे सकता है.

भाद्रपद पूर्णिमा का क्या महत्व है?

हिंदू पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है. धार्मिक मान्यताओं में इस दिन स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा का महत्व है.

भाद्रपद पूर्णिमा का पितरों से भी संबंध है. इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध किया जाता है. खास तौर पर उन पितरों के लिए श्राद्ध करने की परंपरा है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई हो. इसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पितृ पक्ष की दूसरी श्राद्ध तिथियां आती हैं.

इसलिए आज का चांद दो वजहों से चर्चा में है. आसमान की भाषा में यह Harvest Moon है और हिंदू पंचांग में भाद्रपद पूर्णिमा. दोनों आज एक साथ जरूर हैं, लेकिन दोनों को जोड़कर कोई ज्योतिषीय दावा करना सही नहीं होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 26 Sep 2026 01:21 PM (IST)
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