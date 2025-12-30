New Year 2026: नया साल किसके लिए होगा लकी? अभी देखें संकेत

New Year 2026: नए साल का मतलब सिर्फ कैलेंडर बदलना ही नहीं है, बल्कि यह नई ऊर्जा, नए अवसर और नई संभावनाओं का संकेत भी होता है. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक जाने माने भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ अनीष व्यास के अनुसार, जब नए वर्ष की शुरुआत होती है तो ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से यह संकेत मिलने लगते हैं कि, आने वाला समय किसके लिए अनुकूल रहेगा और किसे सावधानी बरतनी होगी.

अंक ज्योतिष के अनुसार, नए साल 2026 को सूर्य के प्रभाव वाला वर्ष माना जा रहा है. क्योंकि इस वर्ष का मूलांक 1 (2+0+2+6= 1) है. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, सफलता और मान-सम्मान का कारक माना जाता है. ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है या जिनकी राशि सूर्य से शुभ संबंध बनाती है, उनके लिए यह साल विशेष फलदायी साबित हो सकता है.

इन 4 राशियों के लिए नया साल 2026 रहेगा शुभ

मेष (Aries)- आपकी राशि के स्वामी मंगल है, जिनका सूर्य के साथ मित्रता वाला संबंध है. वर्ष 2026 पर सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिसका लाभ मेष राशि वाले जातकों को मिलेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा,करियर में नेतृत्व के अवसर मिलेंगे और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी.

वृषभ (Taurus)- सूर्य का शुभ प्रभाव वृषभ राशि वालों के कर्म और धन भाव को सक्रिय करेगा. इससे आर्थिक स्थिरता रहेगी और निवेश से लाभ होगा.

सिंह (Leo)- सूर्य आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं. ऐसे में नए साल 2026 में आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पदोन्नति व पहचान के योग बनेंगे. साथ ही रुके कार्य पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं.

धनु (Sagittarius)- आपकी राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं. सूर्य और गुरु दोनों की शुभ दृष्टि साल 2026 में आपको शुभता प्रदान करेगी. इस वर्ष भाग्य का साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा और विदेश योग बनेंहे धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होगी.

नए साल 2026 को शुभ बनाने के लिए करें ये काम

ज्योतिष के अनुसार, नए साल की शुरुआत में सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और जरूरतमंदों को दान दें. इससे आपका नववर्ष शुभ रहेगा और नकारात्मकता दूर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.