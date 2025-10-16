हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGold Rate Prediction: सोने में गिरावट के संकेत और सूर्य का तुला राशि में गोचर, क्या सचमुच ग्रह तय करते हैं बाजार की चाल?

Gold Rate Prediction: सोने में गिरावट के संकेत और सूर्य का तुला राशि में गोचर, क्या सचमुच ग्रह तय करते हैं बाजार की चाल?

Gold Rate Prediction 2025: सोने में गिरावट आ सकती है? क्या सूर्य का तुला राशि में गोचर सोने की कीमतें को घटाने में कोई भूमिका निभाता है? ज्योतिष से जानें ग्रह-गोचर और बाजार से जुड़ा दुर्लभ संबंध.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 16 Oct 2025 05:07 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Prediction 2025: हर साल अक्टूबर के आसपास, जब सूर्य कन्या से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करता है, एक दिलचस्प संयोग देखने को मिलता है, सोने की कीमतें या तो स्थिर हो जाती हैं या फिर उनमें मामूली गिरावट आने लगती है. बहुतों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या यह मात्र आर्थिक गणित है या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय तर्क भी छिपा है? क्या वास्तव में सूर्य का तुला राशि में जाना सोने की चमक को मंद करता है?

इस रहस्य को समझने के लिए ज्योतिष दो प्राचीन शाखाओं की मदद लेनी पड़ती है. मेदिनी ज्योतिष (Mundane Astrology) और मुद्रा ज्योतिष (Financial Astrology). दोनों शाखाएं मानव जीवन के नहीं, बल्कि सामूहिक घटनाओं जैसे मौसम, अर्थव्यवस्था, युद्ध या बाजार पर ग्रहों के प्रभाव को समझाती हैं. इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित यह अध्ययन दर्शाता है कि सूर्य और सोने के बीच का संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आर्थिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है.

वैदिक ग्रंथों में सूर्य को हिरण्यगर्भ कहा गया है. अर्थात स्वर्ण गर्भ वाला देवता. यह शब्द ही बताता है कि सोना और सूर्य एक-दूसरे के ऊर्जा-स्रोत हैं. सूर्य तेज, वैभव और आत्मविश्वास का प्रतीक है. जब वह अपनी उच्चतम शक्ति में होता है. जैसे सिंह या मेष राशि में हो तो बाजार में उछाल और निवेशकों में उत्साह देखा जाता है. पर जब वही सूर्य तुला राशि में जाता है, जो उसकी नीच राशि मानी जाती है, तो उसका तेज क्षीण हो जाता है. शास्त्र कहता है कि नीच सूर्ये वैभव ह्रासः अर्थात सूर्य के नीच होने पर वैभव में गिरावट आती है.

तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो धन, सौंदर्य और भोग का प्रतीक ग्रह है. यह राशि तराजू का चिन्ह रखती है, यानी संतुलन और सौदेबाजी की राशि. सूर्य, जो स्वयं अधिकार और अहं का प्रतीक है, इस राशि में आकर असहज महसूस करता है. यही असंतुलन, बाजार में अनिश्चितता और निवेशक मनोवृत्ति में शांति का काल बनाता है. इस दौरान ग्रहों की गति से बनी ऊर्जा कहती है अब तेज नहीं, रुकने का समय है.

इतिहास के कुछ उदाहरण इस कथन को दिलचस्प रूप से प्रमाणित करते हैं. 2008 में जब सूर्य तुला राशि में था, शनि-राहु का संयोग बना और विश्व बाजार में तीव्र गिरावट आई. 2013 में गुरु वक्री था, और उसी समय सोना लगभग नौ प्रतिशत गिरा. 2020 में सूर्य तुला में और गुरु मकर में वक्री थे तो परिणामस्वरूप बाजार ने सुधार की प्रक्रिया अपनाई और सोना पांच प्रतिशत नीचे आया. हालांकि, हर बार यह प्रभाव समान नहीं रहा. कुछ वर्षों में केवल अस्थिरता रही, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई.

इससे यह स्पष्ट होता है कि सूर्य का तुला गोचर कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं, बल्कि एक संकेत है. एक ऊर्जा परिवर्तन जो मानव मनोविज्ञान को प्रभावित करता है. भारत और एशिया के बाजारों में निवेशक ग्रह-गोचर पर भरोसा करते हैं. जब सामूहिक रूप से यह धारणा बनती है कि सूर्य नीच है, तो जोखिम उठाने की प्रवृत्ति घटती है. नई खरीद रुक जाती है, और लाभ-संग्रह (Profit Booking) बढ़ जाती है. यह मनोवैज्ञानिक लहर ही सोने के भावों में अस्थायी गिरावट लाती है.

लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण होता है. अक्टूबर-नवंबर की अवधि पश्चिमी दुनिया के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही होती है. इस समय डॉलर प्रायः मजबूत होता है, ब्याज दरें बढ़ती हैं और निवेशक सुरक्षित विकल्प चुनते हैं. यही वह समय है जब वास्तविक बाजार-कारक भी सोने की कीमतों को दबाते हैं. इसीलिए जब ज्योतिष कहता है कि सूर्य नीच है, और अर्थशास्त्र कहता है कि डॉलर मजबूत है तो दोनों अलग-अलग भाषा में एक ही घटना को व्यक्त कर रहे होते हैं, संतुलन की वापसी.

पिछले 15 वर्षों के सोने के भाव World Gold Council और TradingView के आंकड़े बताते हैं कि सूर्य के तुला गोचर के दौरान कीमतें अमूमन स्थिर या थोड़ी नीचे रहती हैं, और अगले गोचर यानी जब सूर्य वृश्चिक या धनु राशि में जाता है तो इसके बाद पुनः उछाल देखने को मिलता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह वह क्षण है जब सूर्य पुनः अग्नि तत्व में प्रवेश करता है और अपनी खोई हुई ऊर्जा लेकर लौटता है.

शास्त्र ये भी कहते हैं कि ग्रह कर्त्ता नहीं होते, वे केवल आईना हैं. वे केवल समय का संकेत देते हैं. सूर्य का तुला राशि में जाना एक ऐसे काल का संकेत है जब चमक की बजाय संतुलन आवश्यक होता है. सोना, जो सूर्य का भौतिक प्रतीक है, उसी सिद्धांत का पालन करता है, थोड़ी देर विश्राम लेकर फिर और दमकने के लिए तैयार होना.

निवेशकों के लिए यह संकेत है कि तुला गोचर के समय घबराहट या Panic Selling से बचें. यह काल लगभग तीस दिनों का होता है, और इसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही बाजार की ऊर्जा फिर सक्रिय हो जाती है. यदि इस दौरान शुक्र या गुरु शुभ स्थिति में हों, तो यह गिरावट बहुत अल्पकालिक साबित होती है.

कहने का अर्थ यही है कि सूर्य का तुला गोचर सोने की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता, लेकिन यह निवेशकों के मनोविज्ञान, संतुलन और आर्थिक प्रवाह पर सूक्ष्म प्रभाव डालता है. इसे शास्त्र में नीचत्व का संतुलन कहा गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 16 Oct 2025 05:07 PM (IST)
Tags :
Gold Astrology Prediction 2025 SHARE MARKET Gold Price Prediction 2025
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
