GenZ बुरी नजर से बचने के लिए 'Protecting My Peace' और 'Negative Vibes Only' जैसे ट्रेंडी अंदाज को अपना रही है। वे Evil Eye इमोजी का इस्तेमाल करते हैं और अपनी उपलब्धियों को निजी रखते हैं।
(Source: ECI/ABP News)
GenZ Trends: क्या सच में काम करते हैं ये 'Evil Eye' टोटके? जानें आज की जनरेशन का नया नजरिया
GenZ Trends Evil Eye: नजरबट्टू अब 'Style Statement' है!🧿 क्रिस्टल से लेकर 'Private Story' तक, GenZ ने पुरानी परंपराओं को कूल अंदाज में ढाल लिया है. यह है बुरी नजर से बचने का मॉडर्न और एस्थेटिक तरीका.
- बुरी नजर अब सिर्फ परंपरा नहीं, GenZ का नया 'Vibe' है।
- पुरानी मान्यताओं को मॉडर्न फैशन एक्सेसरी में बदला गया।
- सोशल मीडिया पर 'Evil Eye Emoji' का चलन बढ़ा।
- अपनी खुशियों को छिपाना 'नजर सुरक्षा' का नया तरीका।
GenZ Trending Accessories: बुरी नजर (Evil Eye) अब सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि GenZ का नया 'Vibe Check' बन चुकी है. जहां पहले काला टीका और नींबू-मिर्ची का दौर था, वहीं आज की पीढ़ी इसे 'Protecting My Peace' और 'Negative Vibes Only' जैसे ट्रेंडी अंदाज में फॉलो कर रही है. आइए देखते हैं कि कैसे पुरानी मान्यताओं को आज के डिजिटल और एस्थेटिक दौर में एक मॉडर्न मेकओवर मिला है.
पुराने समय में नजरबट्टू को कपड़ों के अंदर छुपाकर रखा जाता था, ताकि किसी की नजर न पड़े. लेकिन आज की जनरेशन के लिए Evil Eye (Hamsa) एक पावरफुल फैशन एक्सेसरी है.
- Jewelry Game: आजकल ब्लू आई वाले ब्रेसलेट्स, डेंटी नेकलेस और रिंग्स सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि आउटफिट को 'Pop' करने के लिए पहने जाते हैं.
- Crystal Healing: GenZ सिर्फ टोटकों पर नहीं, वाइब्स पर यकीन करती है. Black Tourmaline और Amethyst जैसे क्रिस्टल्स आजकल युवाओं के गले में पेंडेंट के तौर पर या उनके वर्क-डेस्क पर सजे मिलते हैं. यह न केवल नेगेटिविटी को सोखते हैं, बल्कि दिखने में काफी क्लासी और 'Zen' लगते हैं.
डिजिटल नजर: सोशल मीडिया और प्राइवेसी का 'Shield'
आजकल नजर सिर्फ असल जिंदगी में नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम फीड और स्टोरीज के जरिए भी लगती है. इसके लिए नई पीढ़ी ने अपने खुद के डिजिटल फिल्टर तैयार किए हैं:
- Evil Eye Emoji: किसी भी नई उपलब्धि या ट्रिप की फोटो डालते वक्त कैप्शन में या फोटो के एक कोने में 🧿 इमोजी लगाना अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है.
- Close Friends & Private Stories: हर खुशी हर किसी के लिए नहीं होती. अपनी लाइफ के बड़े अपडेट्स को केवल चुनिंदा लोगों के साथ शेयर करना आज की 'प्राइवेसी प्रोटेक्शन' है.
- Face Censoring: अक्सर लोग अपनी या अपने करीबियों की नजर उतारने के लिए फोटो पर कोई प्यारा सा इमोजी लगा देते हैं. यह 'Safe and Aesthetic' रहने का एक मॉडर्न तरीका है.
'Keep It Private Until It’s Permanent'
आज के युवाओं का मानना है कि 'Manifestation' और 'Hard Work' के बीच में दूसरों की बुरी नजर बाधा बन सकती है. इसलिए, जब तक कोई प्रोजेक्ट या रिश्ता पक्का न हो जाए, उसे दुनिया से छुपाकर रखना ही आज का नया 'टोटका' है. यह साइकोलॉजिकल तौर पर शांति देता है और आपको फालतू के ओपिनियन्स से बचाता है.
बाउंड्री सेट करना: मॉडर्न डे 'नजर उतारना'
पुराने समय में नमक-मिर्ची जलाकर नजर उतारी जाती थी, लेकिन GenZ के लिए यह 'Energy Cleansing' है.
- Cutting Off Negative Vibes: जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं या टॉक्सिक हैं, उनसे दूरी बनाना ही आज की 'नजर सुरक्षा' है. इसे 'Protecting My Peace' कहा जाता है.
- Digital Detox: कभी-कभी सोशल मीडिया से ब्रेक लेना भी एक तरह की नजर उतारना ही है, ताकि आप दुनिया की नेगेटिविटी से दूर अपनी खुशियों को री-सेट कर सकें.
बुरी नजर से बचने के तरीके भले ही बदल गए हों, लेकिन उसके पीछे की भावना आज भी वही है—सुरक्षा और मानसिक शांति. चाहे वो ₹500 का क्रिस्टल ब्रेसलेट हो या अपनी लाइफ को 'Private' रखना, मकसद एक ही है: अपनी खुशियों को नजरों के वार से बचाकर रखना. GenZ ने साबित कर दिया है कि परंपराएं कभी खत्म नहीं होतीं, बस उनका 'Vibe' बदल जाता है! 🧿
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Frequently Asked Questions
GenZ बुरी नजर से बचने के लिए क्या नए तरीके अपना रही है?
आजकल GenZ बुरी नजर से बचने के लिए कौन से एक्सेसरीज पहनती है?
आजकल GenZ ब्लू आई वाले ब्रेसलेट्स, डेंटी नेकलेस और रिंग्स पहनती है। वे Black Tourmaline और Amethyst जैसे क्रिस्टल्स को पेंडेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं।
सोशल मीडिया पर GenZ बुरी नजर से कैसे बचती है?
सोशल मीडिया पर GenZ Evil Eye इमोजी का इस्तेमाल करती है, अपनी स्टोरीज को 'Close Friends' के साथ शेयर करती है, और अपनी तस्वीरों पर इमोजी लगाकर फेस को सेंसर करती है।
GenZ के अनुसार 'Keep It Private Until It's Permanent' का क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि GenZ अपने प्रोजेक्ट्स या रिश्तों को तब तक गुप्त रखती है जब तक वे पक्के न हो जाएं। यह बुरी नजर से बचने और मानसिक शांति पाने का एक तरीका है।
GenZ 'नजर उतारना' को किस रूप में देखती है?
GenZ 'नजर उतारना' को 'Energy Cleansing' मानती है। वे टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाकर और डिजिटल डिटॉक्स करके इसे करती हैं, जिसे 'Protecting My Peace' कहा जाता है।
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