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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal: टैरो राशिफल 5 मई 2026, क्या कहते हैं आपके भाग्य के कार्ड्स?

Tarot Rashifal: टैरो राशिफल 5 मई 2026, क्या कहते हैं आपके भाग्य के कार्ड्स?

Tarot Horoscope 5 May 2026: कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि सिंह व कन्या को कार्यों में सफलता मिलेगी, वहीं मेष व मिथुन को आज विशेष सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 May 2026 04:07 PM (IST)
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Tarot Rashifal 5 May 2026: मंगलवार का दिन सिंह राशि के व्यापारियों के लिए नई योजनाएं और आर्थिक लाभ लेकर आया है. कुंभ राशि के छात्रों के लिए भी दिन सकारात्मक रहेगा और वे अपनी बुद्धि से स्थिति में सुधार कर सकेंगे. हालांकि, मिथुन राशि वालों को अपने मित्रों से सतर्क रहने की जरूरत है और वृषभ राशि के जातकों को कामकाज में धोखे से बचना होगा.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपके भाग्य के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है. सेहत को लेकर लापरवाही आपको भविष्य में भारी पड़ सकती है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को आज कामकाज में धोखा मिल सकता है. साथ ही वर्तमान समय धन संचय और बचत के लिए अनुकूल नहीं है. इसलिए आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों को अपने दोस्तों के साथ सतर्क से रहने की आवश्यकता है क्योंकि इस अवधि के दौरान दोस्त संभावित रूप से दुश्मन बन सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में संघर्ष हो सकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए समय थोड़ा चुनौतियों से भरा रहने वाला है. साथ ही व्यापार विकास में निवेश किया गया धन भविष्य में सकारात्मक परिणाम देगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के व्यापारियों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है. आज व्यापार में नई योजनाएं शुरू होंगी. धन और वित्त से जुड़े मामलों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. इस अवधि में आपको आर्थिक लाभ की उम्मीद रहेगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में साझेदारी और सहयोग के काम प्रभावी ढंग से करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप नौकरी के कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि के लोगों को आज गरमी के कारण तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है. आपको सलाह है कि संक्रमण से बचने के लिए समय पर दवा लेते रहें और आज किसी बात को लेकर आपका अपने पिता के साथ मतभेद भी हो सकता है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज कड़ी मेहनत करने के बात ही तरक्की मिलेगी. आपकी कमाई का कुछ हिस्सा स्वास्थ्य सेवा और दवाइयों पर खर्च किया जा सकता है, जिससे सामाजिक कार्यों में आपके योगदान को मान्यता मिलेगी.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के जातकों को आज विदेश या दूर स्थान पर धन फंसने से परेशानी हो सकती है, लेकिन वित्तीय निवेश से लाभ होगा और धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि वालों को इस दौरान वित्तीय मामलों में उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्हें सफलतापूर्वक पार कर लिया जाएगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के विद्यार्थियों को सकारात्मक जानकारी प्राप्त होगी और वे अपनी बुद्धि के बल पर अपनी स्थिति में सुधार कर सकेंगे. बच्चे उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होंगे.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि वालों, सावधान रहें क्योंकि मौसम में बदलाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. माता-पिता से मतभेद होने की संभावना है, इसलिए अनावश्यक क्रोध से बचें. दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 04 May 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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