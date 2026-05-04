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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकल का राशिफल 5 मई 2026: शिव और बुधादित्य योग का मंगलकारी संयोग, मंगलवार को इन 2 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग

कल का राशिफल 5 मई 2026: शिव और बुधादित्य योग का मंगलकारी संयोग, मंगलवार को इन 2 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग

Kal ka Rashifal: मंगलवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें कि ग्रहों की चाल आपके करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत पर क्या प्रभाव डालेगी. पढ़ें 5 मई 2026 का सटीक और विस्तृत राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 May 2026 01:49 PM (IST)
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Kal ka Rashifal: 5 मई 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत कल्याणकारी रहने वाला है. कल पूरे दिन प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रभावी रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल दोपहर 12:55 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मूला नक्षत्र का प्रारंभ होगा. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से शिव, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का शुभ साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं मेष राशि के जातकों को सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने की प्रबल संभावना है.

कल चंद्रमा दोपहर 12:55 के बाद धनु राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दोपहर 12:15 से 02:00 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय सर्वश्रेष्ठ है. हालांकि, दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी नए और मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचें. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन सामान्य रहने वाला है. स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है.

  • Career: व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी.
  • Finance: आर्थिक मामलों में मित्रों से भरपूर मदद मिलेगी.
  • Love: पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा.
  • Health: सेहत अच्छी रहेगी, बस यात्रा के दौरान सतर्क रहें.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक अशांति वाला हो सकता है. स्वास्थ्य में गिरावट आने से आप शारीरिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं. व्यापारिक निर्णयों में सावधानी बरतें.

  • Career: व्यापार में कोई बड़ा अवसर हाथ से निकल जाने की आशंका है.
  • Finance: धन के मामले में दिन मध्यम रहेगा.
  • Love: परिवार में किसी प्रियजन से जुड़ा दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है.
  • Health: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, गिरावट की संभावना है.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा. पुराने कर्ज की समस्या सुलझने से मानसिक शांति मिलेगी. आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का मन बना सकते हैं.

  • Career: व्यवसाय में आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.
  • Finance: कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं.
  • Love: परिवार में किसी मांगलिक कार्य का योग बन सकता है.
  • Health: सेहत में हल्के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी. कार्यक्षेत्र में साझेदारी (Partnership) से विशेष लाभ होने की उम्मीद है.

  • Career: आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.
  • Finance: साझेदारी के कामों से धन लाभ के प्रबल योग हैं.
  • Love: परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, खुशियाँ बढ़ेंगी.
  • Health: स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक रहेगा.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, अन्यथा झूठे आरोप लग सकते हैं. व्यापार में फिलहाल किसी भी तरह का बदलाव करने से बचें.

  • Career: व्यवसाय में यथास्थिति बनाए रखें, परिवर्तन हानिकारक हो सकता है.
  • Finance: धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें.
  • Love: परिवार में मतभेद उत्पन्न होने की आशंका है, संयम रखें.
  • Health: शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है और अपनों की चिंता बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज किसी करीबी व्यक्ति या रिश्तेदार के व्यवहार से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं. व्यवसाय में अपने साझीदार (Partner) पर आँख मूँदकर भरोसा न करें, विश्वासघात की संभावना है.

  • Career: साझीदार से धोखा खाने की संभावना है, चौकन्ने रहें.
  • Finance: आर्थिक लेन-देन में सतर्कता बरतें.
  • Love: रिश्तेदारों के साथ बड़ा विवाद होने की आशंका है.
  • Health: सेहत में गिरावट आ सकती है, वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहें.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने से मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा. आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं.

  • Career: व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और नए कार्य शुरू कर सकते हैं.
  • Finance: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
  • Love: परिवार के साथ संबंध और भी मधुर होंगे.
  • Health: स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए सफलताओं की सौगात लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज बड़ी सफलता मिल सकती है.

  • Career: करियर में उन्नति होगी, नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे.
  • Finance: नया वाहन या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं.
  • Love: माता-पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा.
  • Health: स्वयं और माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन कुछ प्रतिकूल रह सकता है. स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्याओं के कारण मन अशांत रहेगा. सहयोगियों की लापरवाही से व्यापार में कोई बड़ा अवसर या कार्य आपके हाथ से निकल सकता है.

  • Career: व्यापार में घाटा होने की आशंका है, महत्वपूर्ण कार्यों पर खुद ध्यान दें.
  • Finance: आर्थिक हानि से बचने के लिए सतर्क रहें.
  • Love: पारिवारिक कलह के कारण तनाव बढ़ सकता है.
  • Health: स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के प्रति सचेत रहें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. किसी प्रियजन से अप्रिय समाचार मिलने से मन दुखी हो सकता है. लंबी यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहन की अच्छी तरह जाँच-परख कर लें.

  • Career: व्यापार में हानि की संभावना है, विशेष सावधानी बरतें.
  • Finance: निवेश और खर्चों के प्रति सतर्क रहें.
  • Love: किसी से भी वाद-विवाद या झगड़े में न पड़ें.
  • Health: स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लापरवाही न करें.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा. कानूनी पेचीदगियों में आपको विजय प्राप्त होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य आज सफलतापूर्वक पूरे होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

  • Career: व्यापार में लाभ होगा और नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय शुभ है.
  • Finance: मित्रों और संबंधियों से समय पर आर्थिक मदद मिल सकती है.
  • Love: धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं, अपनों का साथ मिलेगा.
  • Health: मानसिक और शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. माता-पिता के सहयोग से आप किसी बड़ी परियोजना या कार्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं.

  • Career: नया कार्य शुरू करने के लिए दिन बहुत अनुकूल है.
  • Finance: नया मकान या वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं.
  • Love: माता-पिता का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.
  • Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में उत्साह बना रहेगा.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 May 2026 01:49 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
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