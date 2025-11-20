Diamond Gemstone: कुंडली, या जन्म पत्रिका, एक ज्योतिषीय चार्ट है जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की स्थिति को दर्शाती है. यह व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे स्वभाव, करियर, स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है.

कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशेष महत्व होता है और वह जीवन के अलग-अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली के अनुसार हीरा कब माध्यमा उंगली पहनना चाहिए और कब तर्जनी में पहना लाभकारी है.

हीरा कब मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए?

कुंडली के अनुसार, जब आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा कमजोर हों, तो हीरा मध्यमा उंगली में पहनना बेहद शुभ माना जाता है. इस रत्न को पहनने का उद्देश्य इन ग्रहों को मजबूत करना और उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करना होता है.

इसके अलावा, यह मध्यमा उंगली संतुलन और शांति से जुड़ी है, इसलिए माध्यमा उंगली इस रत्न को पहनने का एक आदर्श स्थान है और यह चिंता तथा भय को कम करने में मदद कर सकता है. खासकर पुरुषों को दाहिने हाथ और महिलाओं को बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इसे पहनने की सलाह दी जाती है.

हीरा कब तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए?

हीरा तर्जनी उंगली में तब पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में बृहस्पति (Jupiter) कमजोर हो और शुक्र (Venus) योगकारक हो, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है, तो तर्जनी उंगली में हीरा पहनने से इस ग्रह को मजबूत करने और इसके शुभ प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

तर्जनी उंगली नेतृत्व, अधिकार और आत्मविश्वास का प्रतीक है. इसलिए, इस उंगली में हीरा पहनने से इन गुणों का विकास हो सकता है. कुछ लोगों का मानना है कि दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में हीरा पहनने से करियर और व्यवसाय में सफलता मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.