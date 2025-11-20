हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemstone: गलत उंगली में पहन रहे हैं हीरा? कुंडली के अनुसार जानिए मध्यमा और तर्जनी में कब पहनना शुभ!

Gemstone: गलत उंगली में पहन रहे हैं हीरा? कुंडली के अनुसार जानिए मध्यमा और तर्जनी में कब पहनना शुभ!

Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में कुंडली व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं स्वभाव और भविष्य के बारे में जानकारी देती है. तो आइए जानें कि कुंडली के अनुसार हीरा कब माध्यमा उंगली पहनना और कब तर्जनी में.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Nov 2025 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

Diamond Gemstone: कुंडली, या जन्म पत्रिका, एक ज्योतिषीय चार्ट है जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की स्थिति को दर्शाती है. यह व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे स्वभाव, करियर, स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है.

कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशेष महत्व होता है और वह जीवन के अलग-अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली के अनुसार हीरा कब माध्यमा उंगली पहनना चाहिए और कब तर्जनी में पहना लाभकारी है.

हीरा कब मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए?

कुंडली के अनुसार, जब आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा कमजोर हों, तो हीरा मध्यमा उंगली में पहनना बेहद शुभ माना जाता है. इस रत्न को पहनने का उद्देश्य इन ग्रहों को मजबूत करना और उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करना होता है.

इसके अलावा, यह मध्यमा उंगली संतुलन और शांति से जुड़ी है, इसलिए माध्यमा उंगली इस रत्न को पहनने का एक आदर्श स्थान है और यह चिंता तथा भय को कम करने में मदद कर सकता है. खासकर पुरुषों को दाहिने हाथ और महिलाओं को बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इसे पहनने की सलाह दी जाती है. 

हीरा कब तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए?

हीरा तर्जनी उंगली में तब पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में बृहस्पति (Jupiter) कमजोर हो और शुक्र (Venus) योगकारक हो, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है, तो तर्जनी उंगली में हीरा पहनने से इस ग्रह को मजबूत करने और इसके शुभ प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

तर्जनी उंगली नेतृत्व, अधिकार और आत्मविश्वास का प्रतीक है. इसलिए, इस उंगली में हीरा पहनने से इन गुणों का विकास हो सकता है. कुछ लोगों का मानना है कि दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में हीरा पहनने से करियर और व्यवसाय में सफलता मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 20 Nov 2025 12:39 PM (IST)
Gemstone Gem Astrology Diamond Gemstone
प्राइवेसी पॉलिसी

