Gemini Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें.

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन आकर्षण और करिश्मा चरम पर देखने को मिलेगा. आपकी सृजनात्मक प्रवृत्तियों की सराहना की जाएगी. आपको अपने जीवनसाथी, बच्चों और परिवार से सहयोग प्राप्त होगा. घर परिवार का वातावरण सुखमय रहेगा. आपके रिश्तों में पहले से अधिक नजदीकियां देखने को मिलेंगी. शत्रु पक्ष कमजोर होगा

दांपत्य जीवन में संबंध मध्यम रहेंगे. आज आपको मेहनत से अनुसार ही सफलता प्राप्त होगी. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. संतान पक्ष से आपका अच्छा तालमेल रहने वाला है. इस महीने आपको किसी महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.