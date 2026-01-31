हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries Tarot Card Rashifal 1-7 February 2026: मेष वालों के लिए लंबी यात्रा करना शुभ नहीं, हो सकता है नुकसान

Aries Tarot Card Rashifal 1-7 February 2026: मेष वालों के लिए लंबी यात्रा करना शुभ नहीं, हो सकता है नुकसान

Aries Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 31 Jan 2026 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

Aries Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड  जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें. 

मेष राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 1 से 7 फरवरी 2026

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों को इस हफ्ते अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा. आपको सलाह है कि फिलहाल, लंबी यात्राओं से बचें क्योंकि सेहत बिगड़ने की संभावना हैं. किसी बात को लेकर इस हफ्ते आप मानसिक रूप से अशांत रह सकते हैं कोशिश करें कि आप मेडिटेशन से राहत मिलेगी. परिवारजनों के सहयोग से जीवन में खुशियां और संतुलन आएगा.

यदि हाल ही में आपका किसी के साथ तनाव रहा है, तो यह शांति का हाथ बढ़ाने के लिए आदर्श सप्ताह है. ऊर्जा सुलह के लिए परिपक्व है. एक दूसरे का साथ देने में ही भलाई है. ऐसा नहीं करने पर रिश्तों में खटास आ सकीत है. किसी पर भरोसा आंख मूंदकर न करें. मानसिक अशांति तनाव बढ़ा सकती है

Premanand Maharaj: मुझे भूतों का राजा बनना है...प्रेमानंद महाराज से पूछा अजीब सवाल तो मिला ये जवाब

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 31 Jan 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Aries Tarot Card Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
US के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
इंडिया
'मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा हुआ है?', कोलकाता फैक्ट्री अग्निकांड पर अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना
'मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा?', कोलकाता अग्निकांड पर अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना
बॉलीवुड
अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं रवीना टंडन की बेटी, इस एक्टर संग पर्दे पर रोमांस करती दिखेंगी राशा थडानी
अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं रवीना टंडन की बेटी, इस एक्टर संग पर्दे पर रोमांस करती दिखेंगी राशा थडानी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: डॉन 3 से रणवीर सिंह की छुट्टी, फरहान अख्तर ने Instagram पर किया अनफॉलो, क्या खत्म हो गई दोस्ती?
Bollywood News: यमराज बना सचिन, रेणुका की हालत खराब! डर के मारे कांप उठीं सासू माँ
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
India Oil Strategy Shift Explained | Russia से Venezuela तक का Geopolitical Game | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
US के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
इंडिया
'मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा हुआ है?', कोलकाता फैक्ट्री अग्निकांड पर अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना
'मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा?', कोलकाता अग्निकांड पर अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना
बॉलीवुड
अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं रवीना टंडन की बेटी, इस एक्टर संग पर्दे पर रोमांस करती दिखेंगी राशा थडानी
अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं रवीना टंडन की बेटी, इस एक्टर संग पर्दे पर रोमांस करती दिखेंगी राशा थडानी
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
शिक्षा
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
यूटिलिटी
कैसे मिलती है डॉली चायवाला की फ्रेंचाइजी, इसके लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च?
कैसे मिलती है डॉली चायवाला की फ्रेंचाइजी, इसके लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च?
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget