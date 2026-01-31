Aries Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 February 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी, इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र भी मकर राशि में रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए क्या शुभ फल लेकर आएगी, किन चुनौतियों से गुजरना होगा यहां जानें.

मेष राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 1 से 7 फरवरी 2026

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों को इस हफ्ते अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा. आपको सलाह है कि फिलहाल, लंबी यात्राओं से बचें क्योंकि सेहत बिगड़ने की संभावना हैं. किसी बात को लेकर इस हफ्ते आप मानसिक रूप से अशांत रह सकते हैं कोशिश करें कि आप मेडिटेशन से राहत मिलेगी. परिवारजनों के सहयोग से जीवन में खुशियां और संतुलन आएगा.

यदि हाल ही में आपका किसी के साथ तनाव रहा है, तो यह शांति का हाथ बढ़ाने के लिए आदर्श सप्ताह है. ऊर्जा सुलह के लिए परिपक्व है. एक दूसरे का साथ देने में ही भलाई है. ऐसा नहीं करने पर रिश्तों में खटास आ सकीत है. किसी पर भरोसा आंख मूंदकर न करें. मानसिक अशांति तनाव बढ़ा सकती है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.