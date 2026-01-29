हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemini Tarot Horoscope February 2026: मिथुन टैरो राशिफल, फरवरी में खुलेंगी नई संभावनाएं

Gemini Tarot Horoscope February 2026: मिथुन टैरो राशिफल, फरवरी में खुलेंगी नई संभावनाएं

Gemini Tarot Horoscope February 2026: साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें मिथुन टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Jan 2026 05:30 AM (IST)
Gemini Tarot Horoscope February 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना नई संभावनाओं, सीख और विस्तार का संकेत दे रहा है. यह समय खुद को अपडेट करने, नए अनुभव लेने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए अनुकूल रहेगा. मानसिक रूप से आप अधिक सक्रिय और जिज्ञासु महसूस करेंगे. ज्योतिषाचार्य नितिका शर्मा से मिथुन राशि वाले जानें अपना टैरो राशिफल.

करियर -नौकरी

नौकरीपेशा मिथुन राशि वालों को इस महीने नई भूमिकाएं, नई जिम्मेदारियां या पद में बदलाव देखने को मिल सकता है. सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें खासकर आईटी, टेक्निकल, एजुकेशन, मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में सफलता के संकेत बन रहे हैं.

शिक्षा और यात्रा

फरवरी का महीना मिथुन राशि वालों के लिए पढ़ाई, रिसर्च और ज्ञानवर्धन के लिहाज से बेहद अच्छा रहेगा. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. यात्रा के योग भी बन रहे हैं, खासकर शिक्षा, ट्रेनिंग या काम से जुड़ी यात्राएं लाभकारी साबित हो सकती हैं. विदेश यात्रा या लंबी दूरी की योजना पर भी विचार हो सकता है.

आर्थिक स्थिति और निवेश

आर्थिक रूप से यह महीना योजनाबद्ध फैसलों का है. टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि लंबी अवधि के निवेश पर विचार किया जा सकता है. प्रॉपर्टी में निवेश करते समय सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच जरूरी होगी. गाड़ी खरीदने से पहले अपने बजट का आकलन करें. इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव या अपग्रेड करने के योग भी बन रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस महीने समझ और संवाद की आवश्यकता रहेगी. रिश्ते में हैं तो साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. सिंगल मिथुन राशि वालों को यात्रा के दौरान या किसी सामाजिक कार्यक्रम में नया साथी मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की दृष्टि से पीठ और रीढ़ से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक बैठने से बचें और हल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करें. मानसिक तनाव कम रखना भी जरूरी होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 29 Jan 2026 05:30 AM (IST)

