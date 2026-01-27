सालभर में वैसे तो कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं. लेकिन यदि एकादशी व्रत गुरुवार को पड़े तो इसका महत्व धार्मिक दृष्टि से काफी बढ़ जाता है. इसका कारण यह है कि एकादशी और गुरुवार दोनों ही दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ होते हैं.