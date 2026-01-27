एक्सप्लोरर
Jaya Ekadashi 2026: जनवरी 2026 में जया एकादशी और गुरुवार का संयोग, कर लें ये काम
Jaya Ekadashi 2026: माघ शुक्ल की जया एकादशी 29 जनवरी 2026 गुरुवार को है. गुरुवार के दिन एकादशी पड़ना अच्छा संयोग माना जाता है. क्योंकि दोनों ही दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं.
जया एकादशी 2026
1/6
2/6
Published at : 27 Jan 2026 11:36 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
इन मूलांक वालों को बार-बार मिलता है धोखा! कहीं आप भी तो नहीं हैं इस लिस्ट में? जानें कारण!
ऐस्ट्रो
21 Photos
दही-चीनी, काजल, कौआ की बीट… क्या आप भी इन 20 भारतीय अंधविश्वासों को मानते हैं? देखें फोटो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
घबराया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने चीन से मिसाइलें और हथियार लेने भेज दिया प्लेन
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभू हॉस्टल
इंडिया
फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
स्पोर्ट्स
ICC पर गंभीर आरोप! T20 वर्ल्ड कप 2026 से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकार हुए बाहर
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion