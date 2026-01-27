हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोJaya Ekadashi 2026: जनवरी 2026 में जया एकादशी और गुरुवार का संयोग, कर लें ये काम

Jaya Ekadashi 2026: जनवरी 2026 में जया एकादशी और गुरुवार का संयोग, कर लें ये काम

Jaya Ekadashi 2026: माघ शुक्ल की जया एकादशी 29 जनवरी 2026 गुरुवार को है. गुरुवार के दिन एकादशी पड़ना अच्छा संयोग माना जाता है. क्योंकि दोनों ही दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 27 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Jaya Ekadashi 2026: माघ शुक्ल की जया एकादशी 29 जनवरी 2026 गुरुवार को है. गुरुवार के दिन एकादशी पड़ना अच्छा संयोग माना जाता है. क्योंकि दोनों ही दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं.

जया एकादशी 2026

1/6
माघ शुक्ल की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की भी पूजा होती है. इस वर्ष जया एकादशी गुरुवार 29 जनवरी 2026 को पड़ रह है.
माघ शुक्ल की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की भी पूजा होती है. इस वर्ष जया एकादशी गुरुवार 29 जनवरी 2026 को पड़ रह है.
2/6
सालभर में वैसे तो कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं. लेकिन यदि एकादशी व्रत गुरुवार को पड़े तो इसका महत्व धार्मिक दृष्टि से काफी बढ़ जाता है. इसका कारण यह है कि एकादशी और गुरुवार दोनों ही दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ होते हैं.
सालभर में वैसे तो कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं. लेकिन यदि एकादशी व्रत गुरुवार को पड़े तो इसका महत्व धार्मिक दृष्टि से काफी बढ़ जाता है. इसका कारण यह है कि एकादशी और गुरुवार दोनों ही दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ होते हैं.
Published at : 27 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Ekadashi Vrat Guruwar Puja Vishnu Ji Ekadashi 2026 Jaya Ekadashi 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Air Force: घबराया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने चीन से मिसाइलें और हथियार लेने भेज दिया प्लेन
घबराया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने चीन से मिसाइलें और हथियार लेने भेज दिया प्लेन
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभू हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभू हॉस्टल
इंडिया
Weather Update: फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: ICC पर गंभीर आरोप! T20 वर्ल्ड कप 2026 से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकार हुए बाहर
ICC पर गंभीर आरोप! T20 वर्ल्ड कप 2026 से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकार हुए बाहर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

NEET Student Death: NEET छात्रा हत्याकांड मामले के आरोपियों की DNA से होगी पहचान | Patna
Shankaracharyaका साथ देने पर सिटी मजिस्ट्रेट Alankar Agnihotri पर हुआ एक्शन? | Avimukteshwaranand
Bihar News: एकतरफा प्यार में सनकी युवक ने घर में सो रही छात्रा पर फेंका तेजाब | Acid Attack
India EUFTA: भारत-EU के बीच इस समझौते से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? | India EU Summit
Shankaracharya के लिए Prayagraj की सड़कों पर उतरेगा सैलाब! | Avimukteshwaranand | CM Yogi |UP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Air Force: घबराया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने चीन से मिसाइलें और हथियार लेने भेज दिया प्लेन
घबराया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने चीन से मिसाइलें और हथियार लेने भेज दिया प्लेन
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभू हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभू हॉस्टल
इंडिया
Weather Update: फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: ICC पर गंभीर आरोप! T20 वर्ल्ड कप 2026 से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकार हुए बाहर
ICC पर गंभीर आरोप! T20 वर्ल्ड कप 2026 से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकार हुए बाहर
बॉलीवुड
 'चक दे! इंडिया' के लिए शाहरुख नहीं सलमान थे मेकर्स की पहली पसंद, सुपरस्टार ने खुद बताई थी फिल्म ठुकराने की वजह
शाहरुख नहीं सलमान थे ' 'चक दे! इंडिया' के लिए पहली पसंद, फिर क्यों सुपरस्टार ने ठुकराई थी ये फिल्म?
जनरल नॉलेज
Earth Rotation: एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
ट्रेंडिंग
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
हेल्थ
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget