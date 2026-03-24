Aaj Ka Rashifal 24 March 2026: मेष से मीन तक राशिफल, राहुकाल, लकी नंबर और उपाय

Aaj Ka Rashifal 24 March 2026: आज का दिन साधारण नहीं, कुछ राशियों के लिए अचानक धन लाभ और करियर में बड़ी छलांग के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ लोगों की एक गलती भारी नुकसान में बदल सकती है.

नवरात्रि षष्ठी पर मां कात्यायनी की शक्ति और वृषभ में उच्च चंद्रमा का योग आज किस्मत को तेज भी करेगा और परखेगा भी. खास चेतावनी: दोपहर 15:31 से 17:02 तक का राहुकाल ऐसा समय है, जहां लिया गया एक गलत फैसला पूरे दिन की दिशा बदल सकता है.

अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपकी राशि के लिए पैसा, नौकरी, प्रेम और सेहत में क्या बड़ा होने वाला है, तो नीचे मेष से मीन तक पूरा राशिफल जरूर पढ़ें, क्योंकि आज का दिन कई लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

मेष (Aries) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और युद्ध की देवी मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो चंद्रमा की उच्च राशि है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. मंगल की राशि और मां कात्यायनी का आशीर्वाद आज आपको हर बाधा से लड़ने की शक्ति और आर्थिक मजबूती देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप काफी फोकस्ड रहेंगे. चंद्रमा के धन भाव में होने से आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों की मेहनत रंग लाएगी और बॉस आपके काम से इम्प्रेस होंगे. व्यापार में, विशेषकर कला और खाद्यान्न (Food) से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान कोई भी नया निवेश न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी भी महत्वपूर्ण डील के लिए सबसे शुभ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही सकारात्मक है. मां कात्यायनी की कृपा से अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. पार्टनर के साथ किसी पुराने मसले पर चर्चा होगी, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी. सेहत की बात करें तो आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के कारण गले में खराश या कफ की हल्की समस्या हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा से पहले 'गुड़' खाकर निकलना अनिवार्य है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Strong & Independent' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप काफी प्रभावशाली रहेंगे और आपकी 'Main Character Energy' सबको दिखेगी. रोहिणी नक्षत्र आपको थोड़ा 'क्रिएटिव' बनाएगा, इसलिए आज का दिन अपनी किसी हॉबी को मोनिटाइज करने के बारे में सोचने के लिए बेस्ट है. दिखावे के चक्कर में बजट न बिगाड़ें.

लकी कलर: लाल (Red) और नारंगी

लकी नंबर: 1 और 9

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार है और नवरात्रि की षष्ठी तिथि भी है. अपनी राशि के स्वामी मंगल को बलवान करने के लिए माता रानी को शहद (Honey) का भोग जरूर लगाएं. साथ ही हनुमान जी के मंदिर में लाल चोला चढ़ाएं या चमेली के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और करियर की बाधाएं दूर होंगी.

वृषभ (Taurus) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और ममतामयी मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी ही राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं, जो चंद्रमा की 'उच्च' राशि है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. अपनी राशि में उच्च के चंद्रमा और नक्षत्र पति चंद्रमा (रोहिणी) का यह दुर्लभ संयोग आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और मानसिक स्पष्टता पैदा करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप 'किंग' की तरह महसूस करेंगे. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को सराहा जाएगा और बॉस आपकी क्रिएटिविटी से काफी इम्प्रेस रहेंगे. धन के मामले में आज का दिन 'बेमिसाल' है; कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है या किसी पुराने निवेश से जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान कोई भी नया फाइनेंशियल रिस्क न लें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) कीमती आभूषण खरीदने या नए बिजनेस की नींव रखने के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है. पार्टनर के साथ आपसी समझ इतनी गहरी होगी कि बिना कहे बातें समझ आएंगी. परिवार में आपकी अहमियत बढ़ेगी और माता का विशेष सहयोग मिलेगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की शुभ स्थिति आपको मानसिक रूप से शांत रखेगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र की प्रकृति के कारण गले में खराश या थायराइड से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा से पहले 'धनिया' खाकर निकलना शुभ और बाधा मुक्त माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी एस्थेटिक सेंस और स्टाइल की जमकर तारीफ होगी. रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का होना आपको थोड़ा 'शार्प' और 'एम्बिशियस' बनाएगा. आज का दिन अपने 'Self-care' पर ध्यान देने, स्किनकेयर रूटीन फॉलो करने और अपनी डिजिटल प्रेजेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट है. दिखावे के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद न करें.

लकी कलर: सफेद (White) और सिल्वर

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार है और नवरात्रि की षष्ठी तिथि भी है. अपनी राशि के स्वामी शुक्र को बलवान करने और सुख-समृद्धि के लिए माता रानी को शहद (Honey) और सफेद बर्फी का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन की विलासिता (Luxury) बढ़ेगी और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

मिथुन (Gemini) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो चंद्रमा की उच्च राशि है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. बारहवें भाव में चंद्रमा का होना आज आपके खर्चों में वृद्धि और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता का संकेत दे रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपको अपनी प्लानिंग पर दोबारा विचार करने की जरूरत है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से विदेशी व्यापार (Import-Export) या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. ऑफिस में दूसरों के विवादों से दूर रहें. धन के मामले में आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, अचानक कोई बड़ी खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान कोई भी नया इन्वेस्टमेंट न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) पुराने रुके हुए कानूनी कामों को निपटाने के लिए सबसे बेहतर है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज मन थोड़ा चंचल रह सकता है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मानसिक दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए संवाद (Communication) बनाए रखें. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से तनाव कम होगा. सेहत की बात करें तो आज आंखों में जलन, नींद की कमी या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. रोहिणी नक्षत्र की वजह से शरीर में पानी की कमी न होने दें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा से पहले 'धनिया' खाकर निकलना बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Daydreamer & Thinker' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप थोड़े 'ऑफ' रह सकते हैं, जो आपके मेंटल पीस के लिए 'Digital Detox' का काम करेगा. रोहिणी नक्षत्र आपके दिमाग में नए आइडियाज लाएगा, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा. आज का दिन अपनी सेल्फ-ग्रोथ पर खर्च करने और किसी शांत जगह पर बैठकर फ्यूचर विजन तैयार करने के लिए बेस्ट है.

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और क्रीम

लकी नंबर: 5 और 3

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार और नवरात्रि की षष्ठी है. अपनी राशि के स्वामी बुध को मजबूत करने और मानसिक शांति के लिए माता रानी को शहद (Honey) और हरी इलायची का भोग लगाएं. साथ ही भगवान शिव का शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके अनावश्यक खर्च रुकेंगे और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी.

कर्क (Cancer) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और वीरता की देवी मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो चंद्रमा की 'उच्च' राशि है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ग्यारहवें भाव में उच्च के चंद्रमा का होना आपके लिए 'धन वर्षा' और बड़ी सफलता का योग बना रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी 'बल्ले-बल्ले' होने वाली है. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. धन के मामले में आज का दिन 'सुपर लकी' है; अचानक कहीं से मोटा पैसा हाथ लग सकता है या पिछले निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है. व्यापार में कोई बड़ी डील आपके पक्ष में आ सकती है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान कोई भी नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) शेयर मार्केट में निवेश या सोने की खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपकी सोशल लाइफ काफी एक्टिव रहेगी. पार्टनर के साथ रिश्तों में गजब की मिठास आएगी और आप भविष्य की कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं. दोस्तों के साथ शाम यादगार बीतेगी. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को बहुत फिट और रिलैक्स महसूस करेंगे, लेकिन रोहिणी नक्षत्र की वजह से आंखों में हल्का भारीपन या एलर्जी की शिकायत हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'हनुमान चालीसा का पाठ' करना और 'लाल फल' खाकर निकलना सभी विघ्न बाधाओं को दूर करता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Winning & Successful' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी नेटवर्किंग आज आपको कोई 'Collaboration' या अच्छा मौका दिला सकती है. रोहिणी नक्षत्र आपकी 'Creative Power' को बढ़ाएगा. आज का दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने और अपने 'Influencer' वाले सपनों को सच करने के लिए एकदम परफेक्ट है. बस ध्यान रखें कि सफलता के नशे में अपने करीबियों को नजरअंदाज न करें.

लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और केसरिया

लकी नंबर: 2 और 4

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार और नवरात्रि की षष्ठी तिथि है. अपनी राशि के स्वामी चंद्रमा को बलवान करने और सुख-समृद्धि के लिए माता रानी को शहद (Honey) और नारियल की मिठाई का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और घर में खुशहाली आएगी.

सिंह (Leo) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और पराक्रम की देवी मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी उच्च राशि है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. कर्म भाव में उच्च के चंद्रमा का होना आपके करियर में 'राजयोग' जैसी सफलता और समाज में मान-प्रतिष्ठा का योग बना रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी. ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धन के मामले में आज का दिन 'स्थिरता' लेकर आएगा; बिजनेस में किए गए पुराने निवेश आज अच्छा रिटर्न देंगे. सरकारी काम से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान कोई भी नई डील फाइनल न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) प्रॉपर्टी में निवेश या नए ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए सबसे शुभ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. काम के बोझ की वजह से आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे पार्टनर के साथ थोड़ी तनातनी हो सकती है. शाम को बच्चों के साथ वक्त बिताना आपको सुकून देगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के कारण आपको गले में खिंचाव या चेहरे पर हल्की सूजन महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'तुलसी का पत्ता' खाकर निकलना दोष मुक्त और मंगलकारी माना गया है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Workaholic & Focused' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी प्रोफेशनल उपलब्धि या 'Personal Growth' को शेयर कर सकते हैं. रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का आना आपको थोड़ा 'Disciplined' और आकर्षक बनाएगा. आज का दिन अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने और बड़े गोल्स सेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है. बस ध्यान रखें कि ईगो के चक्कर में अपने नेटवर्किंग ग्रुप से बाहर न हों.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और केसरिया

लकी नंबर: 1 और 5

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार और नवरात्रि की षष्ठी तिथि है. अपनी राशि के स्वामी सूर्य को बलवान करने और करियर में तरक्की के लिए माता रानी को शहद (Honey) और केसरिया भात का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का शहद और जल से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और समाज में आपका सम्मान और बढ़ेगा.

कन्या (Virgo) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और वीरता व ज्ञान की देवी मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी उच्च स्थिति है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. भाग्य भाव में उच्च के चंद्रमा का होना आपके लिए लंबी दूरी की सुखद यात्राओं और सोचे हुए कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपको अपनी बुद्धिमानी का पूरा लाभ मिलेगा. चंद्रमा के भाग्य भाव में होने से विदेशी व्यापार या ऑनलाइन काम करने वालों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'संतोषजनक' रहेगा; कोई अटका हुआ पैसा आंशिक रूप से मिल सकता है. जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान कोई भी नया एग्रीमेंट साइन न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने या गुरु से सलाह लेने के लिए सबसे उत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण रहेगा. पार्टनर के साथ किसी मंदिर जाने या धार्मिक चर्चा में समय बिताने का मौका मिलेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकता है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति शुभ है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के कारण आपको कमर या पैरों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'मूंग की दाल के कुछ दाने' चबाकर निकलना कार्य सिद्धि में सहायक होता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Knowledge Seeker & Manifestor' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप कुछ गहरा और इंफॉर्मेटिव शेयर करना पसंद करेंगे. रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी 'Visual Aesthetic' को बढ़ाएगा. आज का दिन अपनी किसी पुरानी स्किल को 'पॉलिश' करने और अपने भविष्य के लिए विजन बोर्ड तैयार करने के लिए एकदम परफेक्ट है. आज आप अपनी किसी डिजिटल उपलब्धि को लेकर काफी चर्चा में रह सकते हैं.

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और सफेद

लकी नंबर: 5 और 2

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार और नवरात्रि की षष्ठी तिथि है. अपनी राशि के स्वामी बुध को मजबूत करने और भाग्य को बल देने के लिए माता रानी को शहद (Honey) और हरी इलायची का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का दूध और काले तिल से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे और करियर में आ रही मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी.

तुला (Libra) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और वीरता व ज्ञान की देवी मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी उच्च स्थिति है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. अष्टम भाव में चंद्रमा का होना आज आपको किसी छिपे हुए धन या गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन मानसिक सतर्कता जरूरी है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपको अपनी प्लानिंग को गुप्त रखने की जरूरत है. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'सावधानी' का है; कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान किसी भी नई डील पर हस्ताक्षर न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) पुराने कर्जों के निपटारे के लिए सबसे उत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा गहरा और भावनात्मक रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी, लेकिन किसी पुरानी बात को लेकर मन थोड़ा भारी हो सकता है. आज अपनी 'प्राइवेसी' को लेकर आप थोड़े पजेसिव रह सकते हैं. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की उच्च स्थिति आपको मानसिक शक्ति देगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'हनुमान जी के चरणों का सिंदूर' माथे पर लगाकर निकलना सुरक्षा प्रदान करता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Mysterious & Intuitive' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप कुछ 'डीप' और 'एस्थेटिक' पोस्ट करना पसंद करेंगे. रोहिणी नक्षत्र आपकी 'Psychic Energy' को बढ़ाएगा, जिससे आप दूसरों की मन की बात आसानी से समझ लेंगे. आज का दिन अपने भीतर की खोज करने और अपनी 'Shadow Self' पर काम करने के लिए एकदम परफेक्ट है. आज आप किसी मिस्ट्री या सस्पेंस वाली वेब सीरीज को बिंज-वॉच कर सकते हैं.

लकी कलर: चमकीला सफेद (Bright White) और सिल्वर

लकी नंबर: 6 और 8

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार और नवरात्रि की षष्ठी तिथि है. अपनी राशि के स्वामी शुक्र को मजबूत करने और संकटों से बचने के लिए माता रानी को शहद (Honey) और सफेद गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें. साथ ही भगवान शिव का घी से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन की अनचाही बाधाएं दूर होंगी और अचानक आने वाली परेशानियां शांत होंगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और शक्ति की देवी मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी उच्च स्थिति है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा का होना आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता और पार्टनरशिप के कामों में जबरदस्त तरक्की का योग बना रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'ग्रोथ' वाला है. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आज आपको बड़ा मुनाफा (Huge Profit) हो सकता है. ऑफिस में आपकी टीम आपके विजन से काफी प्रभावित रहेगी. धन के मामले में आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है, लेकिन राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी नए क्लाइंट के साथ मीटिंग या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सबसे शुभ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बेहद खास है. मां कात्यायनी की कृपा से प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आप पार्टनर के साथ किसी 'रोमांटिक ट्रिप' की प्लानिंग कर सकते हैं. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज कोई खास व्यक्ति मिल सकता है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की उच्च स्थिति आपको मानसिक बल देगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के कारण यूरिनरी इन्फेक्शन या पैरों में भारीपन की समस्या हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'मसूर की दाल' के कुछ दाने दांतों तले दबाकर निकलना शुभ और बाधा मुक्त माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Relationship Goals & Charming' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आपकी इंगेजमेंट काफी हाई रहेगी और लोग आपके 'ऑरा' से प्रभावित होंगे. रोहिणी नक्षत्र आपकी 'Creative Expression' को बढ़ाएगा. आज का दिन अपने स्पेशल समवन के साथ 'क्वालिटी टाइम' बिताने या अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल टच देने के लिए बेस्ट है. बस ध्यान रखें कि ऑनलाइन बहस (Online Beef) में पड़कर अपना दिन खराब न करें.

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और क्रीम

लकी नंबर: 9 और 2

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार और नवरात्रि की षष्ठी तिथि है. अपनी राशि के स्वामी मंगल को बलवान करने और सुखद दांपत्य जीवन के लिए माता रानी को शहद (Honey) और लाल चुनरी अर्पित करें. साथ ही भगवान शिव का लाल चंदन मिश्रित जल से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके निजी जीवन के विवाद खत्म होंगे और समाज में आपका रसूख बढ़ेगा.

धनु (Sagittarius) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और वीरता की देवी मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी उच्च स्थिति है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. छठे भाव में उच्च के चंद्रमा का होना आपके लिए 'शत्रु हंता' योग बना रहा है, जिससे आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन कड़ी मेहनत और उसके मीठे फल का है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल होंगी. यदि आपका कोई कानूनी मामला (Legal Case) चल रहा है, तो आज फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'रिकवरी' का है; उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान किसी से कर्ज न लें और न ही दें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी नए स्वास्थ्य संबंधी निवेश या बीमा पॉलिसी के लिए सबसे उत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा व्यावहारिक (Practical) होने की जरूरत है. पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बहस हो सकती है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा. परिवार के किसी बुजुर्ग की सलाह आज आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की उच्च स्थिति आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के कारण आंखों में थकान या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'हनुमान जी को याद कर थोड़ा गुड़ और पानी' लेकर निकलना यात्रा को सुखद बनाता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Hustler & Health Freak' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने वर्कआउट रूटीन या किसी प्रोडक्टिव 'Day in my Life' को शेयर कर सकते हैं. रोहिणी नक्षत्र आपकी 'Detailing' पावर को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स को परफेक्ट बनाएंगे. आज का दिन अपने पेंडिंग टास्क पूरे करने और अपनी 'To-Do List' को क्लीन करने के लिए बेस्ट है. बस ध्यान रखें कि 'Burnout' से बचने के लिए ब्रेक जरूर लें.

लकी कलर: केसरिया (Saffron) और पीला

लकी नंबर: 3 और 6

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार और नवरात्रि की षष्ठी तिथि है. अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति को बलवान करने और सफलता के लिए माता रानी को शहद (Honey) और पीला चंदन अर्पित करें. साथ ही भगवान शिव का शहद और शुद्ध घी से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी कर्ज संबंधी समस्याएं दूर होंगी और करियर में आ रही रुकावटें खत्म होंगी.

मकर (Capricorn) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और शक्ति स्वरूपा मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी उच्च स्थिति है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा का होना आपके लिए 'संतान सुख' और अचानक किसी बड़े 'क्रिएटिव ब्रेकथ्रू' का योग बना रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी बुद्धिमत्ता (Intelligence) और विवेक चरम पर होगा. चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से शिक्षा, कंसल्टेंसी और शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को उम्मीद से ज्यादा लाभ हो सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'स्मार्ट इन्वेस्टमेंट' का है; कोई पुरानी योजना आज आपको अच्छा रिटर्न (Good Returns) दे सकती है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान किसी भी नई मशीनरी या लोहे के सामान की खरीदारी से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) नया स्किल सीखने या किसी गुरु से सलाह लेने के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही भावनात्मक और गहरा रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार रहेगी और आप भविष्य की प्लानिंग को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ समाचार ला सकता है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की उच्च स्थिति आपको मानसिक शांति देगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द या अपच की समस्या हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'तिल के कुछ दाने' खाकर निकलना विघ्न-बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Creative & Aesthetic' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Artistic Side' को रिवील कर सकते हैं, जो काफी वायरल हो सकता है. रोहिणी नक्षत्र आपकी 'Visualizing' पावर को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने करियर के बड़े गोल्स को साफ देख पाएंगे. आज का दिन अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम करने और किसी इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट को सुनने के लिए एकदम परफेक्ट है. बस ध्यान रखें कि 'परफेक्शन' के चक्कर में अपना काम न टालें (Procrastination से बचें).

लकी कलर: नीला (Blue) और काला

लकी नंबर: 8 और 4

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार और नवरात्रि की षष्ठी तिथि है. अपनी राशि के स्वामी शनि को शांत रखने और सफलता के लिए माता रानी को शहद (Honey) और काले तिल का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का सरसों के तेल और शहद से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी.

कुंभ (Aquarius) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और वीरता की देवी मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी उच्च स्थिति है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. सुख भाव में उच्च के चंद्रमा का होना आपके लिए 'घरेलू सुख-सुविधाओं' में वृद्धि और मानसिक शांति का योग बना रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप अपने आधार (Base) को मजबूत करने पर ध्यान देंगे. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है. धन के मामले में आज का दिन 'एसेट्स बिल्डिंग' का है; घर की सजावट या नए वाहन पर खर्च हो सकता है, जो भविष्य के लिए निवेश साबित होगा. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर साइन न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप करने या ऑफिस में नया बदलाव करने के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही भावनात्मक रहेगा. मां के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए 'ढाल' का काम करेगा. पार्टनर के साथ घर पर ही कोई मूवी देखने या डिनर का प्लान बन सकता है, जिससे पुरानी खटास दूर होगी. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की उच्च स्थिति आपको सुकून देगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के कारण छाती में जकड़न या भारीपन महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'तुलसी के पत्ते के साथ शहद' लेकर निकलना शुभ और फलदायी माना गया है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Coziness & Comfort' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Room Makeover' या अपनी 'Safe Space' की तस्वीरें शेयर करना पसंद करेंगे. रोहिणी नक्षत्र आपकी 'Nurturing' पावर को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने दोस्तों के लिए एक अच्छे लिसनर बनेंगे. आज का दिन अपने मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को प्राथमिकता देने और 'Homebody' बनकर अपनी ऊर्जा को रीचार्ज करने के लिए बेस्ट है. बस ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा 'Overthinking' में समय बर्बाद न करें.

लकी कलर: आसमानी नीला (Sky Blue) और क्रीम

लकी नंबर: 8 और 2

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार और नवरात्रि की षष्ठी तिथि है. अपनी राशि के स्वामी शनि को बलवान करने और पारिवारिक सुख के लिए माता रानी को शहद (Honey) और इत्र अर्पित करें. साथ ही भगवान शिव का सुगंधित जल से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके घर का क्लेश दूर होगा और आपको मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी.

मीन (Pisces) - 24 मार्च 2026

आज नवरात्रि का छठा दिन है और शक्ति स्वरूपा मां कात्यायनी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी उच्च स्थिति है. साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. पराक्रम भाव में उच्च के चंद्रमा का होना आपके साहस में वृद्धि करेगा और आपके 'कम्युनिकेशन स्किल्स' को बेहद प्रभावशाली बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप अपनी बातों से दूसरों को कायल कर लेंगे. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता या 'प्रमोशन' की खबर मिल सकती है. धन के मामले में आज का दिन 'स्मार्ट अर्निंग' का है; छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं (Business Trips) भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ देंगी. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 15:31 से 17:02) के दौरान किसी भी गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) नया सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करने या नेटवर्किंग के लिए सबसे शुभ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज छोटे भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका कोई बड़ा काम आसान हो जाएगा. पार्टनर के साथ आज किसी एडवेंचर या आउटिंग का प्लान बन सकता है, जो आपके रिश्ते में नई जान फूंक देगा. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज किसी पुराने दोस्त के जरिए प्रपोजल मिल सकता है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की उच्च स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के कारण कंधों में दर्द या हाथ में सुन्नपन महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार मंगलवार को उत्तर की यात्रा पर निकलने से पहले 'हनुमान चालीसा का पाठ' करके 'लाल चंदन का तिलक' लगाकर निकलना सभी बाधाओं को टाल देता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Explorer & Influencer' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप काफी 'वोकल' रहेंगे और आपके ओपिनियंस को लोग सीरियसली लेंगे. रोहिणी नक्षत्र आपकी 'Content Creation' पावर को बढ़ाएगा, जिससे आपकी रील्स या पोस्ट्स की इंगेजमेंट बढ़ेगी. आज का दिन अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने और अपनी 'Storytelling' को निखारने के लिए एकदम परफेक्ट है. बस ध्यान रखें कि 'Information Overload' से बचें.

लकी कलर: हल्का पीला (Light Yellow) और सफेद

लकी नंबर: 3 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि छठा दिन - मां कात्यायनी):

आज मंगलवार और नवरात्रि की षष्ठी तिथि है. अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति को मजबूत करने और साहस के लिए माता रानी को शहद (Honey) और पीले फूल जरूर अर्पित करें. साथ ही भगवान शिव का दूध और केसर से अभिषेक करें. 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी संवाद शैली बेहतर होगी और आपके साहस में वृद्धि होगी.

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