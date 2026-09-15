गणेश चतुर्थी बीत गई, आज चांद देख सकते हैं? जानें कलंक दोष का समय कब खत्म हुआ

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGanesh Chaturthi 2026: क्या आज चांद देख सकते हैं? चतुर्थी तिथि हो चुकी है समाप्त

Ganesh Chaturthi 2026: क्या आज चांद देख सकते हैं? चतुर्थी तिथि हो चुकी है समाप्त

Ganesh Chaturthi 2026: क्या 15 सितंबर 2026 को चांद देख सकते हैं? गणेश चतुर्थी तिथि समाप्त होने के बाद चंद्र दर्शन और कलंक दोष की धार्मिक मान्यता समझें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Sep 2026 08:52 AM (IST)
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Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखने की मनाही के कारण बहुत से लोगों ने सोमवार को शाम ढलने के बाद आसमान की ओर देखने से भी परहेज किया. अब मंगलवार, 15 सितंबर को सवाल है कि क्या आज चांद देखा जा सकता है या गणेशोत्सव समाप्त होने तक चंद्र दर्शन से बचना होगा? इसका उत्तर गणेशोत्सव की अवधि में नहीं, चतुर्थी तिथि के समय में छिपा है.

पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को सुबह लगभग 7:07 बजे शुरू हुई थी और 15 सितंबर को सुबह 7:44 बजे समाप्त हो गई. इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो चुकी है. इसलिए 15 सितंबर की शाम दिखाई देने वाला चंद्रमा चतुर्थी का नहीं, पंचमी तिथि का होगा. आज चंद्र दर्शन किया जा सकता है. धार्मिक मान्यता वाला कलंक दोष पूरे दस दिवसीय गणेशोत्सव पर लागू नहीं होता.

गणेशोत्सव जारी, लेकिन चतुर्थी समाप्त

यहां गणेश चतुर्थी और गणेशोत्सव का अंतर समझना जरूरी है. गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की स्थापना से जुड़ी मुख्य तिथि थी, जो अब समाप्त हो चुकी है. लेकिन घरों और पंडालों में गणेशोत्सव जारी रहेगा. श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार डेढ़, तीन, पांच, सात या दस दिन बाद प्रतिमा का विसर्जन करेंगे. अनंत चतुर्दशी पर 25 सितंबर को मुख्य विसर्जन होगा.

यह भी पढ़ें- Ganesh Visarjan 2026: कल विराजे बप्पा की आज होगी विदाई, विसर्जन के लिए मिलेंगे ये 4 शुभ समय

घर में गणपति विराजमान होने का यह अर्थ नहीं है कि विसर्जन तक चंद्रमा नहीं देखा जा सकता. चंद्र दर्शन की मनाही विशेष रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से जुड़ी मानी गई है.

चतुर्थी का चांद क्यों नहीं देखते?

पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चंद्रदेव भगवान गणेश के स्वरूप को देखकर हंस पड़े थे. इससे नाराज होकर गणेशजी ने उन्हें शाप दिया कि जो व्यक्ति इस तिथि पर चंद्रमा को देखेगा, उसे झूठे आरोप या कलंक का सामना करना पड़ सकता है. बाद में चंद्रदेव के क्षमा मांगने पर इस शाप को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक सीमित कर दिया गया. इसी मान्यता के कारण इसे कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है.

श्रीकृष्ण और स्यमंतक मणि की कथा को भी धार्मिक परंपरा इस प्रसंग से जोड़ती है. कथा में श्रीकृष्ण पर मणि चुराने का झूठा आरोप लगा था, लेकिन बाद में उन्होंने सत्य सामने लाकर स्वयं को निर्दोष साबित किया.

कल गलती से चांद देख लिया तो क्या करें?

यदि किसी ने 14 सितंबर को अनजाने में चंद्रमा देख लिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है. परंपरा में भगवान गणेश का स्मरण, गणेश चतुर्थी की कथा या स्यमंतक मणि प्रसंग पढ़ने और गणेश मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है. इसे धार्मिक प्रायश्चित माना जाता है, किसी अनिष्ट की निश्चित भविष्यवाणी नहीं.

15 सितंबर को सुबह 7:44 बजे चतुर्थी समाप्त होने के साथ उससे जुड़ा निषिद्ध चंद्र-दर्शन काल भी समाप्त हो गया. यानी आज रात बेझिझक चांद देख सकते हैं, बप्पा अभी घर में हैं, लेकिन चतुर्थी का प्रतिबंध अब नहीं.

FAQ

सवाल: क्या 15 सितंबर 2026 को चांद देख सकते हैं?
जवाब: पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 15 सितंबर को सुबह करीब 7:44 बजे समाप्त हो गई. इसके बाद पंचमी तिथि होने के कारण शाम को चंद्र दर्शन किया जा सकता है.

सवाल: क्या पूरे गणेशोत्सव में चांद देखना मना होता है?
जवाब: नहीं. धार्मिक मान्यता में चंद्र दर्शन का निषेध मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से संबंधित है, पूरे गणेशोत्सव से नहीं.

सवाल: गणेश चतुर्थी पर गलती से चांद दिख जाए तो क्या करें?
जवाब: परंपरा के अनुसार भगवान गणेश का स्मरण, मंत्र-जप और स्यमंतक मणि की कथा का पाठ किया जाता है. इसे धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए.

सवाल: गणेश उत्सव 2026 कब समाप्त होगा?
जवाब: वर्ष 2026 में गणेशोत्सव का समापन 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के साथ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 15 Sep 2026 08:47 AM (IST)
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