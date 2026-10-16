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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2026: आज सौभाग्य योग के साथ गंडमूल का साया, क्या मां कात्यायनी की पूजा पर पड़ेगा असर?

Navratri 2026: आज सौभाग्य योग के साथ गंडमूल का साया, क्या मां कात्यायनी की पूजा पर पड़ेगा असर?

Custom- Navratri 2026: आज 16 अक्टूबर को शोभन योग के साथ पूरे दिन गंडमूल रहेगा. जानें क्या मां कात्यायनी की पूजा पर इसका असर पड़ेगा और कब करें पूजा.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि के छठे दिन आज 16 अक्टूबर, शुक्रवार को मां कात्यायनी की पूजा हो रही है. लेकिन आज के पंचांग में एक ऐसा संयोग है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं के मन में सवाल उठ सकता है. एक तरफ शुभ माने जाने वाले योग हैं, तो दूसरी तरफ पूरे दिन गंडमूल का प्रभाव रहेगा.

ऐसे में क्या आज देवी की पूजा करने के लिए विशेष मुहूर्त देखना जरूरी है? क्या गंडमूल में पूजा करने से उसका फल प्रभावित होता है? आइए जानते हैं पंचांग और ज्योतिषीय परंपराओं के अनुसार इसका क्या महत्व है.

आज सौभाग्य नहीं, शोभन योग! जानें पंचांग

सबसे पहले एक जरूरी बात. 16 अक्टूबर को सौभाग्य योग नहीं, बल्कि शोभन योग है. दिल्ली के पंचांग के अनुसार शोभन योग रात 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगा. इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा.

आज सुबह 6 बजकर 47 मिनट तक ज्येष्ठा नक्षत्र था. इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो गया. ज्येष्ठा और मूल दोनों ही गंडमूल नक्षत्रों में आते हैं. यही वजह है कि पंचांग में आज पूरे दिन गंडमूल बताया गया है.

ज्योतिष में शोभन योग को शुभ माना जाता है. वहीं गंडमूल का संबंध चंद्रमा की नक्षत्र स्थिति से है. दोनों की गणना अलग-अलग आधार पर होती है. इसलिए एक ही दिन शुभ योग और गंडमूल का होना कोई विरोधाभास नहीं है.

क्या गंडमूल में मां कात्यायनी की पूजा करना अशुभ है?

इसका जवाब है, नहीं. गंडमूल होने से नवरात्रि की नियमित पूजा बंद करने या टालने की जरूरत नहीं है.

ज्योतिषीय परंपरा में गंडमूल नक्षत्रों को कुछ नए मांगलिक कार्यों और विशेष मुहूर्तों के चयन में महत्वपूर्ण माना जाता है. लेकिन देवी की दैनिक आराधना, मंत्र जाप, आरती और पहले से चल रहे नवरात्रि अनुष्ठान पर ऐसी सामान्य रोक नहीं है.

दरअसल, गंडमूल का विचार विशेष रूप से जन्म नक्षत्र और कुछ संस्कारों के संदर्भ में किया जाता है. इसे हर तरह की पूजा के लिए अशुभ मान लेना सही नहीं होगा.

आज मां कात्यायनी की पूजा कब करें?

16 अक्टूबर को षष्ठी तिथि 17 अक्टूबर की सुबह 5 बजकर 54 मिनट तक रहेगी. दिल्ली के पंचांग के अनुसार आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक है. हालांकि सुबह 10:40 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक राहुकाल भी रहेगा. इसलिए विशेष मुहूर्त चुनने वाले श्रद्धालु अभिजीत मुहूर्त के अंतिम हिस्से, दोपहर 12:06 से 12:29 बजे के बीच पूजा कर सकते हैं.

ध्यान रहे, यह समय दिल्ली NCR के लिए है. दूसरे शहरों में मुहूर्त में अंतर हो सकता है. नियमित नवरात्रि पूजा के लिए राहुकाल के कारण पूजा रोकना अनिवार्य नहीं है.

गंडमूल के प्रभाव को लेकर क्या करें?

आज मां कात्यायनी को फूल, धूप, दीप और अपनी परंपरा के अनुसार भोग अर्पित करें. देवी के मंत्र ‘ॐ देवी कात्यायन्यै नमः’ का जाप कर सकते हैं.

यदि परिवार में गंडमूल नक्षत्र से जुड़ा कोई विशेष संस्कार या शांति अनुष्ठान होना है, तो उसके लिए अलग से मुहूर्त देखना उचित रहेगा. लेकिन केवल गंडमूल होने के कारण देवी की पूजा छोड़ देना जरूरी नहीं है.

16 अक्टूबर को शोभन योग के साथ पूरे दिन गंडमूल रहेगा. इसका अर्थ यह नहीं कि मां कात्यायनी की पूजा अशुभ हो गई है. नवरात्रि की नियमित पूजा बिना किसी भय के की जा सकती है. विशेष मांगलिक कार्यों के लिए अलग मुहूर्त देखना बेहतर रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Oct 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Durga Puja Panchang Navratri 2026
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