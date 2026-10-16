Aaj Ka Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को शारदीय नवरात्र का छठा दिन है और आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है. पंचांग की गणना देखें तो सुबह 06:48 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के घर धनु में प्रवेश कर जाएगा. इसके बाद पूरे दिन केतु के मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा.

चंद्रमा के इस राशि परिवर्तन का सीधा फायदा मेष, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों को मिलेगा. अगर आपका कोई भुगतान अटका था या दफ्तर में कोई बात रुकी हुई थी, तो आज उसमें रफ्तार आएगी.

वहीं वृषभ और मकर राशि वालों की कुंडली में चंद्रमा आठवें और बारहवें भाव में रहेगा, इसलिए आज किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करके पैसे न लगाएं और अचानक सामने आने वाले फालतू खर्चों पर थोड़ा अंकुश रखें. आइए जानते हैं आपका संपूर्ण आज का राशिफल-

मेष राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन पुरानी चिंताओं से बाहर निकलने, नई ऊर्जा महसूस करने और अपने अटके कामों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर बृहस्पति के घर धनु यानी आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म और लंबी यात्रा के घर) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 06:48 के बाद केतु के नक्षत्र मूल का प्रभाव रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का छठा दिन (षष्ठी तिथि) है और मां कात्यायनी की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को शहद या मीठे पान का भोग लगाएं. इससे भाग्य की रुकावटें दूर होंगी, मन में सकारात्मक विचार आएंगे और दिनभर उत्साह बना रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन दूर-दराज के ग्राहकों से जुड़ने, त्योहारी सीजन के बड़े ऑर्डर्स पक्के करने और सप्लायर्स से नए सौदे तय करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप शिक्षा, टूरिज्म, कंसल्टेंसी, कपड़े, गिफ्ट्स या ऑनलाइन सेलिंग से जुड़े हैं, तो आज काम में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. चंद्रमा के नौवें भाव में आने से आपकी प्लानिंग सही बैठेगी और अटके काम गति पकड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी राहत भरा रहेगा. ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे और किसी जरूरी काम को निपटाने में आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन काफी संभला हुआ और तसल्ली देने वाला रहेगा. पहले की गई मेहनत या किसी पुराने क्लाइंट से रुका हुआ पैसा वापस मिलने के अच्छे योग हैं. दिन में 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी कागजात या लेन-देन का काम इसी समय निपटा लें. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई जल्दबाजी में जोखिम भरा सौदा करें. पूजा-पाठ और पारिवारिक जरूरतों में खर्च सामान्य ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा-पाठ की वजह से बहुत पावन और खुशनुमा माहौल बना रहेगा. पिता या घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे किसी उलझन को सुलझाने में मदद मिलेगी. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-गृहस्थी के कामों को बहुत सलीके से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की भागदौड़ की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी से अपनी बात खुलकर कहें, दोनों के बीच भरोसा और तालमेल और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, एंबिशियस और इंस्पायरिंग रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कॉलेज असाइनमेंट, कोडिंग टास्क, हायर स्टडीज या इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत फोकस्ड रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को पैरों या कमर में हल्की थकान लग सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का पावन दिन है. सुबह नहा-धोकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें. मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी को शहद या मीठे फल का भोग लगाएं और परिवार की सुख-शांति व तरक्की के लिए प्रार्थना करें.

वृषभ राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन थोड़ा धीरज धरने, अचानक सामने आने वाली उलझनों को समझदारी से संभालने और गुप्त शत्रुओं की चालों को भांपने का है. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा आपकी राशि के आठवें भाव (धनु राशि) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 06:48 के बाद मूल नक्षत्र प्रभावी रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (षष्ठी तिथि) है और मां कात्यायनी की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को शहद या लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं. इससे अनचाही अड़चनें टलेंगी, मन का संशय मिटेगा और बिगड़े हुए काम धीरे-धीरे संवरने लगेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों को आज माल की डिलीवरी, पेमेंट की उधारी और साझेदारों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी होगी. अगर आप ऑडिट, टैक्स कंसल्टेंसी, रिपेयरिंग वर्क, केमिकल्स, इंश्योरेंस या हार्डवेयर के धंधे में हैं, तो रूटीन काम सामान्य तौर पर चलता रहेगा. मूल नक्षत्र के चलते बिना सोचे-समझे किसी नए वेंडर को अग्रिम भुगतान न करें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में अपनी फाइलों और ईमेल्स का रिकॉर्ड बहुत संभालकर रखना होगा; कोई आपकी छोटी सी चूक को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपने काम से मतलब रखें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज अतिरिक्त सावधानी की दरकार रहेगी. वाहन की मरम्मत, अचानक आए किसी बिल या पारिवारिक दायित्वों पर अनचाहा धन खर्च हो सकता है. सुबह 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक या टैक्स से जुड़ी जरूरी कागजी कार्रवाई निपटा सकते हैं. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में शेयर मार्केट, सट्टे या किसी जोखिम भरी योजना में पूंजी बिल्कुल न लगाएं.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की षष्ठी की पूजा-अर्चना से वातावरण में सात्विकता और शांति बनी रहेगी. ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से बातचीत के दौरान अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करें, अन्यथा छोटी सी बात गलत दिशा पकड़ सकती है. जीवनसाथी की कोई व्यावहारिक सलाह आज आपको किसी घरेलू तनाव से बाहर निकाल लेगी. लव लाइफ में साथी पर अपनी मर्जी थोपने के बजाय उनकी परेशानी को भी समझने की कोशिश करें, इससे रिश्ते में मिठास कायम रहेगी.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी मनोदशा थोड़ी इंट्रोवर्ट, डीप-थिंकिंग और आत्म-मंथन वाली रहेगी. रील्स और सोशल मीडिया के दिखावे से दूरी बनाकर अपने वीक पॉइंट्स को सुधारने में वक्त लगाएं. अगर आप कोडिंग के किसी कठिन एरर को ठीक कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा के पुराने पेपर्स हल कर रहे हैं या किसी स्कॉलरशिप की खोज में हैं, तो आज की गई गहरी रिसर्च बहुत काम आएगी. शाम को स्क्रीन टाइम कम करके कुछ देर अकेले टहलना दिमाग को हल्का रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर बेवजह की भागदौड़ से सिर के पिछले हिस्से में भारीपन या जोड़ों में अकड़न महसूस हो सकती है. बदलते मौसम और व्रत के नियमों को देखते हुए बहुत खट्टा, तीखा या बासी भोजन करने से बचें ताकि एसिडिटी और गैस की समस्या न उभरे. दिनभर सादा और पर्याप्त पानी पीते रहें. रात को हल्का खाना खाएं और जल्दी सोने की आदत बनाएं.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन होने से मां भगवती और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुंदर योग है. सुबह स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां कात्यायनी के सम्मुख कपूर और लौंग की आहुति दें. इसके साथ ही देवी को शहद अर्पित करें और 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का मन ही मन जप करें.

मिथुन राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

साझेदारी में पारदर्शिता बरतने, दूसरों के रुख को गहराई से समझने और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के लिहाज से आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा मंगल के घर से निकलकर गुरु की राशि धनु यानी आपके सातवें भाव (साझेदारी, जीवनसाथी और दैनिक व्यापार के घर) में आ जाएगा. सुबह 06:48 के बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (आश्विन शुक्ल षष्ठी) मां कात्यायनी की आराधना का पर्व है. देवी भगवती को शहद या पीले फूलों की माला अर्पित करने से आपसी मतभेद सुलझेंगे, व्यापारिक साख बढ़ेगी और मनचाहा सहयोग प्राप्त होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन काउंटर पर तेजी लाने, नए सप्लायर्स से नियम-शर्तें तय करने और त्योहारी ग्राहकों की मांग पूरी करने में बीतेगा. यदि आप पीआर, इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग, मीडिया, कानूनी सलाह या एजेंसी बिजनेस से जुड़े हैं, तो क्लाइंट मीटिंग्स बहुत सार्थक साबित होंगी. मूल नक्षत्र का प्रभाव होने के कारण पार्टनरशिप में किसी भी नए फैसले पर साथी की राय जरूर लें; मौखिक बातों की जगह लिखित समझौते को तरजीह दें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन टीमवर्क का रहेगा. दफ्तर में सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो कोई अटका हुआ बड़ा प्रोजेक्ट आसानी से प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाएगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों की आवाजाही सामान्य और संतुलित रहेगी. किसी संयुक्त खाते, पार्टनरशिप के काम या पुराने कमर्शियल एग्रीमेंट से धन लाभ के संकेत हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें नए बिल जारी करने या जरूरी भुगतानों को मंजूरी देने का काम निपटाया जा सकता है. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी भी बड़े संयुक्त निवेश या अनजान फर्म को एडवांस टोकन मनी देने से पूरी तरह परहेज करें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्र की षष्ठी की पूजा-अर्चना के कारण माहौल पावन और उत्साहवर्धक बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य आज आपकी सबसे बड़ी मजबूती बनेगा; दोनों मिलकर घर के किसी जरूरी फैसले को बहुत सहजता से सुलझा लेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर समय बिताने और भविष्य की योजनाओं पर बात करने का अच्छा अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और निकटता बढ़ेगी. शाम के वक्त घर में किसी पुराने परिचित या रिश्तेदार का आगमन माहौल को और हल्का-फुल्का बना देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी कम्यूनिकेटिव, शार्प और नेटवर्किंग-फ्रेंडली रहेगी. अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन, हैकथॉन, डिबेट या कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यू राउंड में शामिल हो रहे हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता और बोलने की शैली दूसरों को बहुत प्रभावित करेगी. सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपनी स्किल्स की पैकेजिंग पर ध्यान दें. देर शाम दोस्तों के साथ किसी नए कैफे या खुली जगह पर छोटी सी मुलाकात आपको मानसिक रूप से पूरी तरह रीचार्ज कर देगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिनभर फुर्ती बनी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार बोलने और भागदौड़ के चलते शाम को निचले पैरों या कमर के निचले हिस्से में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. मौसम में आ रही नमी और ठंडक को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और खुले में बिकने वाले बासी स्नैक्स से परहेज करें ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट और पेट का संतुलन न बिगड़े. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल या नारियल पानी लेते रहें. रात को समय पर डिजिटल स्क्रीन बंद करके सोना लाभ देगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी के चित्र के आगे घी का दीपक लगाएं. मां दुर्गा के षष्ठम स्वरूप देवी कात्यायनी को शहद या मिश्री का भोग अर्पित करें और ॐ ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै नमः मंत्र का 11 बार जप करें.

कर्क राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

विरोधियों को अपनी सूझबूझ से पछाड़ने, लंबित कानूनी या बैंकिंग कागजात सुलझाने और अपने दैनिक अनुशासन को मजबूत करने के लिए आज का दिन काफी असरदार रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा मंगल के घर से निकलकर गुरु की राशि धनु यानी आपके छठे भाव (शत्रु, रोग, ऋण और प्रतियोगिता के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 06:48 के बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (आश्विन शुक्ल षष्ठी) मां कात्यायनी की पूजा का पावन पर्व है. आदिशक्ति को शहद का भोग लगाने से मानसिक संशय दूर होंगे, कार्यक्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा और विरोधियों के षड्यंत्र निष्फल होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन स्टॉक की इन्वेंट्री व्यवस्थित करने, पुराने बकायेदारों से वसूली की बात आगे बढ़ाने और कानूनी कागजी औपचारिकताएं दुरुस्त करने में बीतेगा. अगर आप फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल इक्विपमेंट, सैनिटेशन, लीगल फर्म, अकाउंटिंग या किसी टेंडर के काम से जुड़े हैं, तो आपकी मेहनत के ठोस नतीजे दिखेंगे. मूल नक्षत्र के प्रभाव से कर्मचारियों के काम पर थोड़ी कड़ी निगरानी रखें, लापरवाही से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी प्रोडक्टिव रहेगा. दफ्तर में प्रतिस्पर्धी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका सटीक डेटा और शांत स्वभाव आपकी स्थिति को शीर्ष पर रखेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन पुराने कर्जों की किश्त चुकाने या अटकी हुई पेमेंट को रिकवर करने के लिहाज से अनुकूल रहेगा. किसी अनजान ऑनलाइन लिंक या प्रलोभन वाली स्कीम से अपनी पूंजी को दूर रखें. सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक ट्रांसफर, लोन से जुड़े आवेदन या लेन-देन की कागजी कार्रवाई पूरी करना सबसे सही रहेगा. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को अपनी बचत से बड़ी रकम उधार देने का जोखिम बिल्कुल न लें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र के छठे दिन की पूजा-पाठ से माहौल सात्विक, अनुशासित और शांत बना रहेगा. ननिहाल पक्ष या मामा के घर से कोई जरूरी समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी घर के रोजमर्रा के प्रबंधन और बजट को संतुलित रखने में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगा. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी छोटी-मोटी गलतफहमियों को नजरअंदाज करें; काम की व्यस्तता के बीच एक संक्षिप्त बातचीत भी रिश्ते में भरोसा मजबूत कर देगी. शाम को परिजनों के साथ बैठकर भजन या आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह हल्का कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी कॉम्पिटिटिव, रेजिलिएंट और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप नीट, जेईई, एसएससी, बैंकिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन कठिन मॉक टेस्ट हल करने और पुराने सिलेबस को तेजी से रिवाइज करने के लिए सबसे मुफीद है. सोशल मीडिया के टॉक्सिक ट्रेंड्स और दूसरों की जीवनशैली देखकर विचलित न हों. देर शाम अपनी स्टडी टेबल छोड़कर कुछ देर डीप ब्रीदिंग या वॉक करना आपके फोकस को रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिनभर सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन मौसम के बदलाव और खान-पान में अनियमितता के चलते पेट के निचले हिस्से में गैस, एसिडिटी या पाचन की सुस्ती परेशान कर सकती है. तला-भुना गरिष्ठ आहार, बासी भोजन और बहुत ठंडे पेय से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर हल्का गुनगुना पानी और सौंफ-अजवाइन का पानी लेना पाचन को दुरुस्त रखेगा. देर रात तक जागने के बजाय समय पर सोने से सुबह की ताजगी बरकरार रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के उपरांत माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी को शहद या लाल अनार का भोग अर्पित करें और ॐ क्लीं कात्यायन्यै नमः मंत्र का 108 बार मानसिक जप करें.

सिंह राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

अपनी रचनात्मक सोच को सामने लाने, संतान से जुड़ी प्राथमिकताओं को सुलझाने और मन के उत्साह को सही दिशा देने के लिए आज का दिन काफी चमकदार रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर मित्र बृहस्पति की राशि धनु यानी आपके पांचवें भाव (बुद्धि, विद्या, संतान और रचनात्मक क्षमता के स्थान) में संचरण शुरू कर देगा. सुबह 06:48 के उपरांत मूल नक्षत्र प्रभावी रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (आश्विन शुक्ल षष्ठी) मां कात्यायनी की आराधना का दिन है. देवी के चरणों में शहद और लाल पुष्प अर्पित करने से बौद्धिक निर्णय क्षमता निखरेगी, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अनिश्चितता के बादल छंटेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन नई योजनाओं को ग्राहकों के सामने पेश करने, फेस्टिव सीजन के नए कैटलॉग रिलीज करने और प्रचार-प्रसार पर जोर देने के लिए उत्तम रहेगा. यदि आप शिक्षा, कोचिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, फैशन डिजाइनिंग, ज्वैलरी या रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आज ग्राहकों का फुटफॉल और रुझान काफी सकारात्मक देखने को मिलेगा. मूल नक्षत्र के चलते किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी तकनीकी शर्तों को खुद जांच लें. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन नए आइडियाज प्रेजेंट करने का है. मीटिंग में आपके अनूठे सुझाव वरिष्ठों को बेहद पसंद आएंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव साफ झलकेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टि से दिन राहत देने वाला और पूर्व में किए गए श्रम का मीठा फल दिलाने वाला रहेगा. किसी पुराने रचनात्मक प्रोजेक्ट, कमीशन या पूर्व के सुरक्षित निवेश से अप्रत्याशित लाभ होने के सुंदर आसार हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें भविष्य के निवेश या महत्वपूर्ण भुगतानों को हरी झंडी दी जा सकती है. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा. इस अवधि में किसी को उधार देने, लॉटरी-सट्टेबाजी या अनजानी क्रिप्टोकरेंसी जैसी जोखिम भरी योजनाओं में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि की षष्ठी पूजा के कारण उमंग और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा. संतान पक्ष की किसी उपलब्धि या समझदारी भरे फैसले से मन को गहरा संतोष प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत प्रगाढ़ रहेगा; वे घर के प्रबंधन में आपके विचारों का पूरा सम्मान करेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ किसी खूबसूरत कैफे या मंदिर जाने की योजना बन सकती है, जहां दिल की बात खुलकर साझा करने से संबंध और अधिक परिपक्व होंगे. शाम को घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर आरती में भाग लेना मन को असीम शांति प्रदान करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी आर्टिस्टिक, एक्सप्रेसिव और हाई-एनर्जी वाली रहेगी. यदि आप ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, स्टेज परफॉर्मेंस या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो आपकी इमेजिनेशन और एकाग्रता चरम पर होगी. सोशल मीडिया पर दूसरों की फेक लाइफ देखकर खुद को अंडरएस्टीमेट न करें; अपने खुद के पोर्टफोलियो को निखारने में समय लगाएं. देर शाम अपने मनपसंद संगीत को सुनते हुए स्केचिंग, राइटिंग या टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीफ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने या व्रत के दौरान अत्यधिक मीठे-तले खानपान से पेट के ऊपरी हिस्से में एसिडिटी या भारीपन उभर सकता है. दिनचर्या में फलों, छाछ या नारियल पानी की मात्रा बढ़ाएं और पैकेज्ड ड्रिंक्स से परहेज करें. शाम के समय आंखों और रीढ़ की हड्डी को आराम देने के लिए स्ट्रेचिंग जरूर करें. समय पर सोना आपकी ताजगी को बनाए रखेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का उत्तम संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी को शहद या शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं और ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै मंत्र का 21 बार जप करके घर के सभी सदस्यों की उन्नति की मंगल कामना करें.

कन्या राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने, जमीन-जायदाद के मामलों को सुलझाने और मन को स्थिर रखने के लिहाज से आज का दिन काफी निर्णायक रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा मंगल के घर वृश्चिक से निकलकर गुरु की राशि धनु यानी आपके चौथे भाव (सुख, माता, गृहस्थी और अचल संपत्ति के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 06:48 के बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (आश्विन शुक्ल षष्ठी) मां कात्यायनी की आराधना का पावन पर्व है. जगदंबा को शहद का भोग लगाने और श्वेत पुष्प अर्पित करने से घरेलू कलह शांत होगी, मातृसुख में वृद्धि होगी और मन की चंचलता दूर होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन अपने वर्कस्पेस का आंतरिक सेटअप सुधारने, स्थानीय सप्लायर्स से इन्वेंट्री की जांच करने और त्योहारी सीजन की घरेलू मांग को पूरा करने में बीतेगा. यदि आप आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, होम डेकोर, पैकेजिंग या फूड डिलीवरी के काम में हैं, तो आज का दिन स्थिरता और नियमित बिक्री लेकर आएगा. मूल नक्षत्र के चलते किसी भी प्रॉपर्टी या लीज के एग्रीमेंट को बिना खुद पढ़े फाइनल न करें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में वर्क-फ्रॉम-होम या ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बैठाना होगा; अपने असाइनमेंट्स को क्रमबद्ध तरीके से निपटाएं ताकि शाम को घर के लिए वक्त मिल सके.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन गृह-सज्जा, वाहन के रख-रखाव या माता जी की सुख-सुविधाओं पर पूंजी व्यय होने का संकेत दे रहा है. किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर बिना सोचे-समझे घरेलू बचत को जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स में न लगाएं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें घर के लिए जरूरी सामान की खरीदारी या वित्तीय खातों का पुनरावलोकन किया जा सकता है. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा. इस समयावधि में नया कर्ज लेने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की षष्ठी की पूजा-अर्चना के कारण वातावरण में बहुत सात्विक और भक्तिमय शांति बनी रहेगी. माता जी के स्वास्थ्य में सुधार और उनका स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन आपके आंतरिक संकोच को दूर करेगा. जीवनसाथी आज पारिवारिक व्यवस्थाओं और रसोई के प्रबंधन में आपकी प्राथमिकताओं का पूरा मान रखेगा, जिससे आपसी सामंजस्य और मजबूत होगा. लव लाइफ में साथी को घर की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराएं; दिखावे के बजाय सच्चाई पर टिका रिश्ता दोनों को मानसिक संबल देगा. शाम को परिवार के साथ मिलकर आरती में धूप-दीप जलाना मन के सारे बोझ को हल्का कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी ग्राउंडेड, आर्गेनाइज्ड और होम-बॉडी जैसी रहेगी. सोशल मीडिया के शोरगुल और दोस्तों के गैर-जरूरी ड्रामा से दूर रहकर अपने पर्सनल स्पेस को डिक्लटर करने का मन करेगा. अगर आप किसी आर्किटेक्चरल डिजाइन, डेटा क्लीनिंग, कोडिंग स्ट्रक्चर, सिविल सर्विसेज या एकेडमिक थीसिस पर काम कर रहे हैं, तो अपने कमरे के शांत कोने में बैठकर की गई पढ़ाई बहुत उपयोगी साबित होगी. देर शाम अपनी स्टडी टेबल छोड़कर छत पर कुछ देर टहलना या कोई प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनना मानसिक ताजगी लौटा देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सीने में जकड़न, कफ या बदलते मौसम के कारण श्वसन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. बहुत ठंडा पानी, आइसक्रीम या फ्रिज में रखा बासी भोजन बिल्कुल न लें. गुनगुने पानी का सेवन करें और भोजन में अदरक-तुलसी की चाय शामिल करें ताकि छाती और फेफड़े सुरक्षित रहें. देर रात तक फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखने से बचें; समय पर विश्राम करना नसों के खिंचाव को शांत करेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी और मां कात्यायनी का स्मरण करें. देवी को शुद्ध शहद और मीठे पान का बीड़ा अर्पित करें तथा ॐ कात्यायन्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

तुला राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

अपनी बात को वजनदार तरीके से रखने, छोटे सफर की योजना बनाने और अपने संपर्कों को नए काम में बदलने के लिए आज का दिन काफी असरदार रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा मंगल के घर से निकलकर गुरु की राशि धनु यानी आपके तीसरे भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, संवाद और छोटी यात्राओं के स्थान) में संचरण शुरू कर देगा. सुबह 06:48 के बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (आश्विन शुक्ल षष्ठी) मां कात्यायनी की उपासना का पावन अवसर है. जगदंबा को शहद का भोग लगाने और लाल चुनरी अर्पित करने से आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा, हिचकिचाहट खत्म होगी और संचार माध्यमों से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन फोन कॉल्स, ईमेल्स और फील्ड में भागदौड़ करके नए सौदे पक्के करने में बीतेगा. यदि आप लॉजिस्टिक्स, कोरियर, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एजेंसी, प्रिंटिंग, ट्रैवल सर्विसेज या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हैं, तो आपकी एक्टिविटी काउंटर पर सीधे मुनाफे में बदलेगी. मूल नक्षत्र के चलते सहकर्मियों या पार्टनर्स को काम सौंपते समय स्पष्ट निर्देश दें ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी हलचल भरा रहेगा. दफ्तर में नई प्रेजेंटेशन, क्लाइंट पिच या मीटिंग्स को लीड करने का मौका मिलेगा, जहां आपकी सहज बातचीत की कला सबका दिल जीत लेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति में गतिशीलता बनी रहेगी. किसी छोटी यात्रा, मार्केटिंग अभियान या पुराने क्लाइंट से बकाया पेमेंट के रूप में पैसा हाथ में आ सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स के इनवॉइस भेजने या बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाना सबसे बढ़िया रहेगा. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी नए व्यक्ति के वादों में आकर अचानक ऑनलाइन पेमेंट या बड़ा जोखिम भरा ट्रांसफर करने से बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की षष्ठी पूजा के चलते उत्साह और चहल-पहल बनी रहेगी. छोटे भाई-बहनों या कजिन के साथ तालमेल बहुत शानदार रहेगा और वे आपके किसी जरूरी काम में हाथ बंटाएंगे. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्त दिनचर्या को बहुत प्यार से समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को खुद आगे बढ़कर संभालेगा. लव लाइफ में साथी के साथ किसी छोटी ड्राइव या वॉक पर जाने का प्लान बन सकता है, जहां बिना किसी दिखावे के दिल की बात कहना आपके रिश्ते को और गहरा कर देगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार के साथ शंख और घंटी बजाकर आरती करना घर की सारी नकारात्मकता को धो देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी डायनामिक, चार्मिंग और एक्शन-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, कोडिंग या किसी डिबेट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपका कम्युनिकेशन और प्रजेंटेशन स्किल बहुत सॉलिड रहेगा. सोशल मीडिया पर फालतू की ट्रैंड वॉर्स में उलझने के बजाय अपने पर्सनल ब्रांड और लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करने पर फोकस करें. देर शाम हेडफोन लगाकर पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रिफ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिनभर लगातार टाइपिंग, फोन कॉल्स और ड्राइविंग की वजह से शाम को कंधों, गर्दन और कलाई के जोड़ों में हल्की अकड़न या खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें. मौसम के उतार-चढ़ाव को देखते हुए गले को सुरक्षित रखें; बहुत ठंडा पानी या खट्टे पेय से परहेज करें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि वोकल कॉर्ड्स और गला ठीक रहें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी चुस्ती को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद माता महालक्ष्मी का ध्यान करें. मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी को शहद या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी कात्यायन्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

वृश्चिक राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

अपनी बोली में मिठास बनाए रखने, संचित धन की सुरक्षा करने और खान-पान में सात्विकता बरतने के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के घर धनु यानी आपके दूसरे भाव (धन, वाणी, कुटुंब और प्राथमिक खान-पान के स्थान) में गोचर कर जाएगा. सुबह 06:48 के बाद केतु के नक्षत्र मूल का प्रभाव रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (आश्विन शुक्ल षष्ठी) मां कात्यायनी की आराधना का पावन दिन है. जगदंबा को शहद का भोग लगाने और लाल गुलाब अर्पित करने से पारिवारिक कटुता समाप्त होगी, धन का प्रवाह सुधरेगा और वाणी का आकर्षण बढ़ेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन पुराने ग्राहकों से संपर्क साधने, पेमेंट की रिकवरी करने और काउंटर पर मोलभाव को समझदारी से संभालने में बीतेगा. यदि आप आभूषण, धातु, रत्न, खाद्य सामग्री, किराना, बैंकिंग, ऑडिटिंग या पैतृक कारोबार से जुड़े हैं, तो आज गल्ले पर अच्छी रौनक दिखेगी. मूल नक्षत्र के प्रभाव के चलते हिसाब-किताब के बहीखाते में कोई भी एंट्री बिना पुख्ता बिल के न करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अपनी प्रेजेंटेशन और ईमेल ड्राफ्टिंग में शब्दों को बहुत नपा-तुला रखने का है; उच्चाधिकारी आपकी तार्किक बात को मानेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका रसूख मजबूत होगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन बचत को विस्तार देने और पुराने वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए मुफीद रहेगा. परिवार की किसी पुरानी संपत्ति या संचित फंड से आर्थिक लाभ के मजबूत संकेत हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक खाते में धन जमा करने या नए फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े कागजी काम निपटाना उत्तम रहेगा. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को अपनी जमा पूंजी से नकद उधार न दें और न ही किसी अनजाने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा लगाएं.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की षष्ठी पूजा के कारण माहौल बहुत आध्यात्मिक, शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी यादें साझा करने से पारिवारिक एकता और मजबूत होगी. जीवनसाथी आज आपकी आर्थिक प्राथमिकताओं को समझेगा और घरेलू खर्चों को बहुत सलीके से नियंत्रित करेगा. लव लाइफ में साथी के साथ डिनर या शाम की वॉक का अवसर मिल सकता है; किसी भी पुरानी पारिवारिक बात को कुरेदने से बचें, केवल एक-दूसरे के वर्तमान पर बात करने से संबंध प्रगाढ़ होंगे. शाम को देवी के सामने कपूर जलाकर परिवार सहित आरती में शामिल होना मन को परम सुख देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी कैलकुलेटिव, मैच्योर और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, स्पीच राइटिंग या किसी भाषा की परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता बहुत गहरी रहेगी. सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को हीन महसूस न करें; अपने खुद के स्किल-सेट को मोनेटाइज करने की योजना बनाएं. देर शाम फोन दूर रखकर परिवार के साथ वक्त बिताना या कोई शांत शास्त्रीय संगीत सुनना दिमाग के सारे तनाव को शांत कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन दिनभर गरिष्ठ आहार या व्रत के दौरान अत्यधिक तली-भुनी चीजें लेने से दांतों, मसूड़ों या गले के निचले हिस्से में हल्का दर्द या जलन हो सकती है. मौसम के बदलते रुख को देखते हुए बहुत गर्म या बहुत ठंडी चीजों के अचानक सेवन से बचें. दिनभर सादा, गुनगुना पानी पिएं और भोजन में सौंफ-मिश्री को शामिल करें ताकि मुख और उदर दोनों स्वस्थ रहें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी आंखों को ताजगी देगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का उत्तम संयोग है. सुबह स्नान के बाद माता महालक्ष्मी का ध्यान करें. मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी को शहद या अनार के दाने अर्पित करें और ॐ ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै स्वाहा मंत्र का 21 बार जप करके परिवार की समृद्धि की प्रार्थना करें.

धनु राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

मन के पुराने बोझ को उतार फेंकने, खुद पर नया भरोसा जगाने और अपनी प्राथमिकताओं को सबसे आगे रखने के लिए आज का दिन काफी ऊर्जावान रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा मंगल के घर से निकलकर आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न स्थान) में संचरण शुरू कर देगा. सुबह 06:48 के बाद केतु के नक्षत्र मूल का प्रभाव रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (आश्विन शुक्ल षष्ठी) मां कात्यायनी की साधना का पावन पर्व है. जगदंबा के चरणों में शहद का नैवेद्य लगाने और पीले या लाल कनेर के फूल चढ़ाने से मन का असमंजस समाप्त होगा, सोच में स्पष्टता आएगी और व्यक्तित्व का प्रभाव निखरेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन खुद आगे बढ़कर कमान संभालने, त्योहारी सीजन के बड़े ऑर्डर्स को अंतिम रूप देने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने का रहेगा. यदि आप कंसल्टेंसी, शिक्षण, कोचिंग, कानून, पब्लिकेशन, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या वस्त्र व्यापार से जुड़े हैं, तो आपकी त्वरित निर्णय क्षमता सीधे मुनाफे में तब्दील होगी. मूल नक्षत्र के प्रभाव से किसी भी नए साझेदार या क्लाइंट से बातचीत करते समय अपनी शर्तों को पहले ही स्पष्ट कर लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. दफ्तर में मीटिंग्स के दौरान आपकी व्यावहारिक समझ और विजनरी अप्रोच को सराहा जाएगा, जिससे किसी अटके बड़े प्रोजेक्ट की लीडरशिप आपको सौंपी जा सकती है.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन मजबूती और आत्मविश्वास लेकर आएगा. पूर्व में किए गए श्रम या किसी पुराने सौदे से रुका हुआ धन सीधे आपके हाथ आने के प्रबल योग हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना या जरूरी भुगतान स्वीकृत करना श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में जल्दबाजी में आकर किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम में निवेश करने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की षष्ठी पूजा के कारण बहुत पावन, अनुशासित और उत्साहवर्धक वातावरण रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपकी राय को सम्मान देंगे, जिससे घरेलू तालमेल और मजबूत होगा. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेगा. लव लाइफ में साथी के साथ किसी शांत जगह पर बैठकर मन की बातें साझा करने का अवसर मिलेगा; बिना किसी औपचारिकता के अपनी भावनाएं व्यक्त करना दोनों के बीच के बंधन को और मजबूत करेगा. शाम को घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर परिवार सहित आरती में शामिल होना मानसिक शांति प्रदान करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी बोल्ड, इंस्पायरिंग और सेल्फ-ड्रिवन रहने वाली है. अगर आप किसी सिविल सर्विसेज, एमबीए एंट्रेंस, कोडिंग कॉम्पिटिशन, हायर स्टडीज या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी में जुटे हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत फोकस्ड और शार्प रहेगा. सोशल मीडिया के दिखावे और तुलना वाली आदतों को छोड़कर अपने पर्सनल गोल्स की चेकलिस्ट पूरी करने में समय लगाएं. देर शाम फोन से दूरी बनाकर खुली हवा में ब्रिस्क वॉक करना या कोई पसंदीदा किताब पढ़ना आपकी मानसिक ताजगी को दोगुना कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को हल्का और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार काम की भागदौड़ के चलते शाम को जांघों, कूल्हों या कमर के निचले हिस्से में हल्की थकान उभर सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए दिनचर्या में सादा और ताजा आहार ही लें; बहुत खट्टा, तीखा या बासी भोजन करने से बचें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल या नारियल पानी का सेवन करते रहें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद माता महालक्ष्मी और मां कात्यायनी का स्मरण करें. देवी भगवती को शुद्ध शहद या गुड़-चने का भोग अर्पित करें और ॐ ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मकर राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने, दूरगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और आंतरिक शांति को प्राथमिकता देने के लिए आज का दिन काफी उपयोगी रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा मंगल के घर से निकलकर गुरु की राशि धनु यानी आपके बारहवें भाव (व्यय, विदेश, एकांत और मोक्ष के स्थान) में गोचर कर जाएगा. सुबह 06:48 के बाद केतु के नक्षत्र मूल का प्रभाव रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (आश्विन शुक्ल षष्ठी) मां कात्यायनी की आराधना का पावन दिन है. देवी भगवती को शहद या सफेद बताशे का भोग लगाने से अनचाही उलझनों का निवारण होगा, व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगेगी और मन को गहरा विश्राम मिलेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन दूर के वेंडर्स से इन्वेंट्री मंगाने, गोदाम के स्टॉक का ऑडिट करने और पिछले बकाया बिलों के भुगतान को व्यवस्थित करने में बीतेगा. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सप्लाइज, ऑनलाइन रिटेल, पैकेजिंग या किसी मल्टीनेशनल फर्म से जुड़े हैं, तो विदेशी या बाहरी संपर्कों से जुड़ा काम गति पकड़ेगा. मूल नक्षत्र के चलते बिना कागजी सत्यापन के किसी नई विदेशी फर्म को एडवांस राशि न भेजें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर की राजनीति और दूसरों के विवादों से बिल्कुल दूर रहकर अपनी पेंडिंग फाइलों और ऑडिटिंग को पूरा करने पर ध्यान देना होगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाना जरूरी रहेगा. घर के जरूरी सामान, टैक्स या किसी पुराने बिल के भुगतान पर बजट से थोड़ा अधिक धन खर्च हो सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें बैंक या कानूनी दस्तावेजों से जुड़े वित्तीय काम निपटाना मुफीद रहेगा. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या किसी अनजान ऑनलाइन प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत की कमाई बिल्कुल न फंसाएं.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की षष्ठी पूजा के कारण बहुत सात्विक, शांत और संयमित वातावरण बना रहेगा. परिवार के वरिष्ठ लोगों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आपका स्नेहपूर्ण व्यवहार उनके मन को शांति देगा. जीवनसाथी आज आपकी चिंताओं को समझते हुए भावनात्मक संबल प्रदान करेगा और घर-गृहस्थी की व्यवस्थाओं को सुचारू रखेगा. लव लाइफ में साथी के साथ लंबी बातचीत के दौरान पुराने गिले-शिकवे न दोहराएं; केवल एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े रहने का वादा रिश्ते को नई मजबूती देगा. शाम को घर के मंदिर में दीप जलाकर मौन प्रार्थना करना मन के सारे तनाव को शांत कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी इंट्रोस्पेक्टिव, शांत और डीप-फोकस्ड रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की वर्चुअल दुनिया से दूर रहकर अपने प्रोजेक्ट्स के बैकएंड काम को दुरुस्त करने का मन करेगा. अगर आप विदेश में उच्च शिक्षा, जीआरई/टोफेल, कोडिंग बैकएंड, साइबर सिक्योरिटी या किसी रिसर्च थीसिस में जुटे हैं, तो आज की एकाग्रता आपको कठिन से कठिन समस्याओं के समाधान तक ले जाएगी. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले आसमान के नीचे गहरी सांसें लेना दिमाग को रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिनभर लगातार बैठकर काम करने या देर रात तक जागने के कारण शाम को आंखों में सूखापन, एड़ियों में दर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है. मौसम के बदलाव को देखते हुए पैरों को ठंड से बचाएं और गुनगुने पानी का ही सेवन करें ताकि जोड़ों में वायु का प्रकोप न बढ़े. भोजन में सुपाच्य और ताजा आहार लें; बहुत गरिष्ठ या तेल-मसाले वाली चीजों से दूरी बनाए रखें. रात को समय पर बिस्तर पर जाने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सकेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का उत्तम संयोग है. सुबह स्नान के बाद माता महालक्ष्मी का ध्यान करें. मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी को शहद या मिश्री अर्पित करें और ॐ क्लीं श्रीं कात्यायन्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करके घर की सुख-शांति की प्रार्थना करें.

कुंभ राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

अपने बड़े लक्ष्यों को आकार देने, वरिष्ठों और सहयोगियों के साथ मजबूत नेटवर्क बनाने और आमदनी के नए स्रोत तैयार करने के लिए आज का दिन काफी फलदायी रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा मंगल के घर से निकलकर गुरु की राशि धनु यानी आपके ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन और इच्छापूर्ति के स्थान) में संचरण शुरू कर देगा. सुबह 06:48 के बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (आश्विन शुक्ल षष्ठी) मां कात्यायनी की पूजा का पावन पर्व है. जगदंबा के चरणों में शहद और सुगंधित धूप अर्पित करने से आय के साधन सुगम होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पुरानी योजनाएं सार्थक परिणामों में बदलेंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन त्योहारी सीजन के थोक ऑर्डर्स पूरे करने, मार्केट में नए क्लाइंट्स जोड़ने और व्यापारिक संघों या ग्रुप्स से लाभ उठाने में बीतेगा. यदि आप आईटी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, इवेंट प्रोडक्शन, एनजीओ या कंसल्टेंसी फर्म के संचालन से जुड़े हैं, तो आज का दिन वित्तीय प्रवाह को गति देगा. मूल नक्षत्र के चलते नए एग्रीमेंट्स की डिलीवरी डेट्स को लेकर स्पष्ट रहें ताकि साख पर आंच न आए. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी उत्साहवर्धक रहेगा. दफ्तर में आपकी पुरानी रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन को उच्च प्रबंधन की ओर से सराहा जाएगा, जिससे टीम में आपकी भूमिका और मजबूत होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन धन लाभ और पुरानी बकायेदारी की वापसी के सुखद संकेत दे रहा है. किसी पुराने प्रोजेक्ट, इंसेंटिव या साइड वेंचर से आकस्मिक आर्थिक राहत मिल सकती है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें निवेश के कागजात तैयार करना या नई व्यावसायिक डील साइन करना उत्तम रहेगा. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में दोस्तों के कहने पर किसी अपरिचित स्टार्टअप या बिना गारंटी वाली स्कीम में धन लगाने से पूरी तरह बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की षष्ठी पूजा के कारण माहौल में आध्यात्मिक शांति और उमंग का संचार बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या बुजुर्ग परिजनों का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन किसी उलझन को सुलझाने में मददगार साबित होगा. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घर के कामों को बहुत सलीके से संभालेगा और आपके प्रति भावनात्मक रूप से समर्पित रहेगा. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य के साझा सपनों पर खुलकर बात होगी; आपसी समझदारी से रिश्ता एक नए पड़ाव पर पहुंचेगा. शाम को परिजनों के साथ आरती में शामिल होना और प्रसाद वितरण करना मन को असीम संतुष्टि देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी प्रोग्रेसिव, विजनरी और नेटवर्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप हैकथॉन, कोडिंग बूटकैंप, एआई प्रोजेक्ट्स, कॉलेज फेस्ट मैनेजमेंट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो ग्रुप डिस्कशंस में आपके इनोवेटिव आइडियाज सबको चौंका देंगे. सोशल मीडिया पर निरर्थक बहसबाजी में ऊर्जा गंवाने के बजाय अपने प्रोफेशनल्स लिंक्स को मजबूत करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन छोड़कर खुली हवा में टहलना आपके माइंड को रीफ्रेश और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से दिन सक्रिय रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़ और एक ही स्थान पर लंबे समय तक खड़े रहने से शाम को पिंडलियों, एड़ियों और घुटनों के पिछले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. मौसम के बदलते तेवर को देखते हुए ठंडा पानी या बहुत खट्टी चीजें खाने से बचें ताकि यूरिक एसिड और जोड़ों में दर्द की समस्या न उभरे. दिनभर हल्का गुनगुना जल लेते रहें और शरीर को पर्याप्त हाइड्रेटेड रखें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद माता महालक्ष्मी का ध्यान करें. मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी को शहद या मिश्री का भोग अर्पित करें और ॐ ह्रीं कात्यायन्यै स्वाहा मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मीन राशि: 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी साख मजबूत करने, नई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने और उच्चाधिकारियों का विश्वास जीतने के लिहाज से आज का दिन काफी शानदार रहेगा. सुबह 06:48 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर आपकी ही राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के घर धनु यानी आपके दसवें भाव (कर्म, करियर, पिता और सामाजिक प्रतिष्ठा के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 06:48 के बाद केतु के नक्षत्र मूल का प्रभाव रहेगा और रात 10:05 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन (आश्विन शुक्ल षष्ठी) मां कात्यायनी की आराधना का पावन अवसर है. जगदंबा के चरणों में शहद और पीले फूल अर्पित करने से करियर की रुकावटें दूर होंगी, प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी और कार्यस्थल पर मान-सम्मान बढ़ेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन मार्केट में अपना दबदबा कायम करने, बड़े ग्राहकों के साथ अनुबंध पक्के करने और त्योहारी सीजन की मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने में बीतेगा. यदि आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, स्टेशनरी, आयुर्वेद, हस्तशिल्प या सरकारी सप्लाइज के काम से जुड़े हैं, तो आज का दिन उल्लेखनीय व्यावसायिक गति लेकर आएगा. मूल नक्षत्र के प्रभाव के चलते नई डील करते समय डिलीवरी टाइमलाइन और पेमेंट की शर्तें पहले ही स्पष्ट कर लें. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन काफी सकारात्मक रहेगा. दफ्तर में आपके विजनरी सुझावों और कार्यशैली की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खुलकर सराहना की जाएगी, जिससे पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट के नेतृत्व की राह आसान होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन काफी सुदृढ़ और राहत देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में किए गए पुराने प्रयासों या किसी प्रतिष्ठित क्लाइंट से बकाया धनराशि सीधे खाते में आने के पक्के संकेत हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर दस्तखत करना या व्यावसायिक भुगतानों को हरी झंडी देना अत्यंत शुभ रहेगा. सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी के प्रलोभन में आकर अनजानी चिटफंड कंपनियों या जोखिम भरे सट्टे में धन लगाने से पूरी तरह परहेज रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्र की षष्ठी पूजा के कारण बहुत पावन, शांत और गरिमामय वातावरण रहेगा. पिता जी या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपको किसी पारिवारिक उलझन को सुलझाने का सटीक रास्ता दिखाएगा. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्त दिनचर्या और सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा सम्मान करेगा तथा घरेलू मोर्चे को पूरी कुशलता से संभालेगा. लव लाइफ में साथी के साथ किसी शांत जगह पर बैठकर भविष्य की रूपरेखा पर बात करने का अवसर मिलेगा; बिना किसी संकोच के अपनी प्राथमिकताओं को साझा करना रिश्ते को अधिक गंभीर और परिपक्व बनाएगा. शाम को परिजनों के साथ देवी कात्यायनी की आरती में शामिल होना मन को असीम संतुष्टि देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी प्रोफेशनल, डिग्निफाइड और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, मैनेजमेंट एंट्रेंस, लीगल सर्विसेज, कोडिंग इंटरव्यू या किसी कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपकी विश्लेषण क्षमता और निर्णय लेने का तरीका बहुत प्रभावशाली रहेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूरी बनाकर अपने लिंक्डइन नेटवर्क और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को मजबूत करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके मन को शांत और रीचार्ज रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से दिन स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार काम के दबाव और जिम्मेदारियों के कारण शाम को पैरों के तलवों, घुटनों या पिंडलियों में हल्का खिंचाव आ सकता है. मौसम के बदलते रुख को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक वसायुक्त भोजन लेने से बचें ताकि लिवर और पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार न पड़े. दिनभर हल्का गुनगुना जल लेते रहें और खुद को पर्याप्त हाइड्रेटेड रखें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बरकरार रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार और षष्ठी तिथि का उत्तम संयोग है. सुबह स्नान के बाद माता महालक्ष्मी और मां कात्यायनी का स्मरण करें. देवी भगवती को शुद्ध शहद या बेसन के हलवे का भोग अर्पित करें और ॐ ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करके अपने कार्यक्षेत्र में निरंतर उन्नति की प्रार्थना करें.

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