Mesh Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शोभन योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज प्रातः 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपके 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, यश, परोपकार, ऑनलाइन व्यावसायिक रणनीतियां व नई नौकरी प्राप्ति स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). दशम चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका मन दूसरों के कल्याण और परोपकार के कार्यों में लगेगा; सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए ऑनलाइन माध्यमों से कार्य प्रणाली व्यवस्थित करने, नई विस्तार योजनाओं और खर्चों पर नियंत्रण से वित्तीय लाभ कमाने का रहेगा.

ऑनलाइन व फोन से कार्य प्रणाली में लाएं बदलाव: वर्तमान कारोबारी माहौल को देखते हुए बिजनेस से जुड़ी गतिविधियों को ऑनलाइन और फोन द्वारा ही व्यवस्थित करने में जुटे रहेंगे; समय की मांग है कि आप अपनी पुरानी कार्य प्रणाली में लचीलापन और आधुनिक बदलाव लाएं.

वित्तीय लाभ के संकेत व कम खर्चे: बिजनेस में ठोस वित्तीय लाभ के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं; आज आप अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए नई और व्यावहारिक रणनीतियां बनाएंगे. सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके गैर-जरूरी खर्चे पूरी तरह नियंत्रित रहेंगे.

न्यू बिजनेसमैन छोटे बदलावों से पाएंगे कामयाबी: नए उद्यमियों (New Entrepreneurs) को सलाह है कि वे बाजार की स्थिति को देखकर अपनी कार्यशैली में छोटे-छोटे सकारात्मक बदलावों पर तुरंत अमल करें; ये छोटे सुधार ही आगे चलकर आपकी कामयाबी और मुनाफे में भारी वृद्धि करेंगे.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन शोभन योग से नई नौकरी का ईमेल मिलने, दफ्तर में हल्की बातों से बचने और त्योहारी व्यस्तता का रहेगा.

शोभन योग से आ सकती है न्यू जॉब की मेल: शोभन योग के अत्यंत कल्याणकारी प्रभाव से नौकरी तलाश रहे या बदलाव की इच्छा रखने वाले एंप्लॉयड पर्सन को आज किसी प्रतिष्ठित कंपनी से न्यू जॉब का ऑफर या चयन से जुड़ा कन्फर्मेशन मेल प्राप्त हो सकता है.

ऑफिस में हल्की बातों से बचें: एंप्लॉयड पर्सन को सख्त हिदायत है कि वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के साथ बेवजह की हल्की, अनौपचारिक या गॉसिप वाली बातें बिल्कुल न करें; ऐसी बातों से ऑफिस में आपकी गरिमा घटेगी और आपसी पेशेवर संबंध खराब हो सकते हैं.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बढ़ेगी व्यस्तता: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग और ऑर्डर्स के चलते आज दिनभर कुछ ज्यादा ही व्यस्त और भागदौड़ में रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा घर में बड़ों का आशीर्वाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित कर रहा है.

वरिष्ठ लोगों से पारिवारिक संबंध रहेंगे सौहार्दपूर्ण: घर-परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बुजुर्गों के साथ आपके संबंध बेहद आत्मीय, सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे; उनके मार्गदर्शन से घरेलू समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकलेगा.

पारिवारिक तालमेल से बढ़ेगा सुख: नवरात्र के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिल-बैठकर समय बिताने से आपसी अपनत्व और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत के अनुपात में शानदार परिणाम पाने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस दौरान अपनी लगन और सुनियोजित पढ़ाई के अनुसार आशातीत (उम्मीद से बेहतर) सफलता मिल सकती है; आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर ऊर्जावान और तरोताजा रहेगा. यद्यपि, मार्केटिंग कर्मियों को भागदौड़ के चलते शाम को पैरों में थकान महसूस हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद युक्त पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री या फल भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में यश मिलेगा, शोभन योग से नई नौकरी के द्वार खुलेंगे, ऑनलाइन बिजनेस में मुनाफा होगा और पारिवारिक सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

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