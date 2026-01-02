हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPriyanka Gandhi Prediction 2026: प्रियंका गांधी के लिए कैसा रहेगा साल 2026, ग्रह-नक्षत्र दे रहे कैसे संकेत

Priyanka Gandhi Prediction 2026: प्रियंका गांधी के लिए कैसा रहेगा साल 2026, ग्रह-नक्षत्र दे रहे कैसे संकेत

2026 Predictions for Priyanka Gandhi Vadra: साल 2026 में ग्रह-नक्षत्र और मौजूदा राजनीतिक परिस्थियों के आधार पर जानते हैं कि, नया साल क्रांगेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए कैसा रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 Jan 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

2026 Predictions for Priyanka Gandhi Vadra: क्रांगेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में सक्रिय हैं. उन्हें गांधी परिवार की सबसे बुद्धिमान सदस्य के रूप में देखा जाता है. ज्योतिषीय दृष्टि से साल 2026 प्रियंका गांधी के लिए अच्छा बताया जा रहा है. लेकिन सितारे पूरी तरह से अनुकूल नहीं है. आइए ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं प्रियंका गांधी के लिए नया साल 2026 कैसा रहने वाला है.

इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, प्रियंका का जन्म 12 जनवरी 1972 को शाम 5 बजकर 5 मिनट में दिल्ली हुआ. इस तरह से प्रियंका की जन्म कुंडली मिथुन लग्न, वृश्चिक राशि और राज लक्षण योग बन रहा है. ग्रहों की ऐसी स्थिति राजनीति क्षेत्र के अनुकूल मानी जाती है. प्रियंका का जन्म वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में हुआ है. इस राशि-नक्षत्र पर मंगल और शनि का प्रभाव होता है. ऐसे लोग संघर्ष करते हुए साहसी और निडर बनते हैं.

प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली

  • जन्म तिथि: 12 जनवरी 1972
  • जन्म स्थान: नई दिल्ली
  • जन्म राशि: वृश्चिक
  • जन्म नक्षत्र- अनुराधा
  • स्वामी ग्रह: मंगल और शनि

प्रियंका की कुंडली में बुध सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, जोकि प्रियंका को मजबूत नेता बनाता है. वहीं दशमेश और लग्नेश की राजसता के कारक सूर्य के साथ युति भी प्रियंका को राजनीति में उच्च पद दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. मार्च 2024 से प्रियंका गांधी की सूर्य की महादशा चल रही है, जोकि मार्च 2030 तक चलेगी. साल  2026 में प्रियंका अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति दिला सकती है.

ताजा राजनीतिक रिपोर्ट्स के अनुसार भी, प्रियंका को 2026 में राजनीतिक पावर-बैलेंस के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने की संभावना है. ज्योतिष के अनुसार, 2026 प्रियंका गांधी के लिए टेस्ट और ट्रांजिशन का वर्ष साबित हो सकता है. यह वर्ष उन्हें केवल लोकप्रिय नेता और  पावर सेंटर के रूप में स्थापित कर सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य, अनुशासन और मजबूत रणनीति की जरूरत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 02 Jan 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra PRIYANKA GANDHI Astrology Prediction Prediction 2026 New Year 2026 Astrology 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
दिल्ली NCR
Exclusive: जोहरान ममदानी की चिट्ठी पर उमर खालिद के पिता बोले, 'BJP को ये देखना चाहिए कि...'
जोहरान ममदानी की चिट्ठी पर उमर खालिद के पिता बोले, 'न्यायपालिका पर किसी ने टिप्पणी नहीं की'
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Bhay Interview: Gaurav Tiwari Mystery का सच | भारत का पहला Paranormal Thriller | Danish Sood
Electronics Manufacturing में बड़ी छलांग | Dixon, Samsung, Foxconn को मंजूरी | Paisa Live
Indian Exporters को Global Market का रास्ता | New Govt Scheme Explained | Paisa Live
Vodafone Idea को बड़ी राहत | Cabinet के फैसलों से बदलेगा Economic Game | Paisa Live
Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
दिल्ली NCR
Exclusive: जोहरान ममदानी की चिट्ठी पर उमर खालिद के पिता बोले, 'BJP को ये देखना चाहिए कि...'
जोहरान ममदानी की चिट्ठी पर उमर खालिद के पिता बोले, 'न्यायपालिका पर किसी ने टिप्पणी नहीं की'
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
इंडिया
'इंदौर में जहर बंटा', गंदे पानी से हुई मौतों पर भड़के राहुल गांधी, कहा- हमेशा की तरह PM मोदी खामोश
'इंदौर में जहर बंटा', गंदे पानी से हुई मौतों पर भड़के राहुल गांधी, कहा- हमेशा की तरह PM मोदी खामोश
जनरल नॉलेज
हर साल 6-6 महीने तक इस आईलैंड पर राज करते हैं ये दो देश, स्पेन और फ्रांस से इसका कनेक्शन
हर साल 6-6 महीने तक इस आईलैंड पर राज करते हैं ये दो देश, स्पेन और फ्रांस से इसका कनेक्शन
ट्रेंडिंग
नई कार पर लगवाए बीवी के रंग से सजे पैर, फिर गोद में उठा गाड़ी में बैठाया, धूम मचा रहा यह वीडियो
नई कार पर लगवाए बीवी के रंग से सजे पैर, फिर गोद में उठा गाड़ी में बैठाया, धूम मचा रहा यह वीडियो
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget