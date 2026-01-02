2026 Predictions for Priyanka Gandhi Vadra: क्रांगेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में सक्रिय हैं. उन्हें गांधी परिवार की सबसे बुद्धिमान सदस्य के रूप में देखा जाता है. ज्योतिषीय दृष्टि से साल 2026 प्रियंका गांधी के लिए अच्छा बताया जा रहा है. लेकिन सितारे पूरी तरह से अनुकूल नहीं है. आइए ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं प्रियंका गांधी के लिए नया साल 2026 कैसा रहने वाला है.

इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, प्रियंका का जन्म 12 जनवरी 1972 को शाम 5 बजकर 5 मिनट में दिल्ली हुआ. इस तरह से प्रियंका की जन्म कुंडली मिथुन लग्न, वृश्चिक राशि और राज लक्षण योग बन रहा है. ग्रहों की ऐसी स्थिति राजनीति क्षेत्र के अनुकूल मानी जाती है. प्रियंका का जन्म वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में हुआ है. इस राशि-नक्षत्र पर मंगल और शनि का प्रभाव होता है. ऐसे लोग संघर्ष करते हुए साहसी और निडर बनते हैं.

प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली

जन्म तिथि: 12 जनवरी 1972

जन्म स्थान: नई दिल्ली

जन्म राशि: वृश्चिक

जन्म नक्षत्र- अनुराधा

स्वामी ग्रह: मंगल और शनि

प्रियंका की कुंडली में बुध सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, जोकि प्रियंका को मजबूत नेता बनाता है. वहीं दशमेश और लग्नेश की राजसता के कारक सूर्य के साथ युति भी प्रियंका को राजनीति में उच्च पद दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. मार्च 2024 से प्रियंका गांधी की सूर्य की महादशा चल रही है, जोकि मार्च 2030 तक चलेगी. साल 2026 में प्रियंका अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति दिला सकती है.

ताजा राजनीतिक रिपोर्ट्स के अनुसार भी, प्रियंका को 2026 में राजनीतिक पावर-बैलेंस के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने की संभावना है. ज्योतिष के अनुसार, 2026 प्रियंका गांधी के लिए टेस्ट और ट्रांजिशन का वर्ष साबित हो सकता है. यह वर्ष उन्हें केवल लोकप्रिय नेता और पावर सेंटर के रूप में स्थापित कर सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य, अनुशासन और मजबूत रणनीति की जरूरत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.