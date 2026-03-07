Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom













Mesh Rashifal 7 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सातवें भाव में स्थित हैं, जिससे दांपत्य जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता रह सकती है. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बनती नजर आएंगी.

करियर और जॉब राशिफल:

कार्यस्थल पर आपके नए और इनोवेटिव आइडिया लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं. यदि पिछले कुछ समय से नौकरी में कोई समस्या चल रही थी तो आज उसका समाधान मिलने की संभावना है. पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापार में अचानक लाभ या नया अवसर मिल सकता है. यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. व्यापार में सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन बिजनेस से जुड़ी योजनाओं पर काम करना भविष्य में लाभकारी रहेगा. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज कुछ नई वित्तीय रणनीतियाँ बना सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी कहासुनी हो सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखना जरूरी है. परिवार के साथ किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में भाग लेने से मन को संतोष मिलेगा. परिवार में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

विद्यार्थियों के लिए दिन औसत रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए.

लकी नंबर – 8

लकी कलर – ब्लू

उपाय:

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक शांति और सफलता के योग मजबूत होंगे.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?

हाँ, आज आपके नए विचार और मेहनत से कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

2. क्या आज व्यापार में लाभ के योग हैं?

व्यापार में अचानक लाभ या रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बन रही है.

3. क्या आज रिश्तों में सावधानी जरूरी है?

जी हाँ, दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी अनबन हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.