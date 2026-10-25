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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटराहुल-जायसवाल फ्लॉप, न्यूजीलैंड के खिलाफ भयंकर मुश्किल में टीम इंडिया, पडिक्कल ने संभाला

राहुल-जायसवाल फ्लॉप, न्यूजीलैंड के खिलाफ भयंकर मुश्किल में टीम इंडिया, पडिक्कल ने संभाला

India A vs New Zealand A Test: पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में टीम इंडिया पर पारी की हार का खतरा मंडराने लगा है. भारत अब भी 98 रनों से पीछे है और दूसरी पारी में उसके 2 विकेट गिर चुके हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Oct 2026 11:11 AM (IST)
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न्यूजीलैंड ए के खिलाफ टीम इंडिया बहुत बुरे हाल में है. न्यूजीलैंड की पहली पारी 317 रन पर सिमट गई थी, जिससे उसे पहली पारी में 204 रनों की विशालकाय बढ़त मिली. अब हाल ऐसे हैं कि इंडिया ए पर पारी की हार का खतरा मंडराने लगा है. दूसरे दिन स्टम्प्स तक भारतीय टीम का स्कोर 106/2 है. वह अब भी 98 रनों से पीछे है.

भारतीय टीम को पारी की हार टालने के लिए कम से कम 98 रन और बनाने हैं. वहीं जीत के लिए दावेदारी पेश करनी है तो दूसरी पारी में बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा. बताते चलें कि टीम इंडिया की पहली पारी मात्र 113 रनों पर सिमट गई थी. फिलहाल दूसरी पारी में देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन क्रीज पर टिके हैं और उनके बीच 96 रनों की साझेदारी हो चुकी है.

राहुल-जायसवाल फ्लॉप

यशस्वी जायसवाल पहली पारी में महज 17 रन बनाकर आउट हो गए थे. वहीं राहुल तो खाता तक नहीं खोल पाए थे. दूसरी पारी में भी राहुल और जायसवाल का बल्ला खामोश रहा, जहां उन्होंने क्रमशः 4 और 5 रन बनाए. राहुल तो लापरवाही भरे अंदाज में हिट विकेट हो गए. टीम इंडिया 10 रन के स्कोर तक ही पहुंची थी कि दोनों सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, दोनों आउट हो चुके थे.

पडिक्कल-सुदर्शन ने संभाला

देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन ने पारी को संभाला हुआ है. दूसरे दिन स्टम्प्स तक पडिक्कल ने 56 रन बना लिए हैं, जबकि सुदर्शन 39 रन बनाकर अर्धशतक पूरा करने के बेहद करीब हैं. इन 2 बल्लेबाजों के बीच भारत की टेस्ट टीम में नंबर-3 बल्लेबाजी पोजीशन के लिए जंग छिड़ी हुई है. टीम इंडिया को अगर चौथी पारी में न्यूजीलैंड के सामने बड़ा लक्ष्य रखना है, उसके लिए पडिक्कल और सुदर्शन की साझेदारी बड़ा रोल अदा करेगी. 

न्यूजीलैंड सीरीज बड़ी चुनौती

भारत और न्यूजीलैंड की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी. उससे पहले इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए की 3 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज तैयारियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. इससे पहले गेंदबाजी में आकिब नबी और अंशुल कंबोज ने काफी प्रभावित किया था. दोनों ने पहली पारी में 3-3 विकेट चटकाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 25 Oct 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
India A Devdutt Padikkal New Zealand A
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