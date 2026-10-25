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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा आज, चांदनी में खीर रखने और रात जागने की क्या है मान्यता?

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा आज, चांदनी में खीर रखने और रात जागने की क्या है मान्यता?

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा आज 25 अक्टूबर को है. इस रात चांदनी में खीर क्यों रखते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा के बाद जागरण क्यों करते हैं? जानें पर्व की प्रमुख मान्यताएं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 25 Oct 2026 07:44 AM (IST)
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Sharad Purnima 2026: आज रविवार 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है. कहीं चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुले आकाश के नीचे खीर रखी जाएगी, तो कहीं मां लक्ष्मी की पूजा और रात्रि जागरण होगा. एक ही पूर्णिमा से जुड़ी ये परंपराएं देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग रूपों में दिखाई देती हैं. इस पर्व को शरद पूर्णिमा के साथ कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है.

शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों रखते हैं?

शरद पूर्णिमा की सबसे परिचित परंपरा रात में खीर बनाकर चांदनी में रखने की है. धार्मिक मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणें विशेष शुभता लेकर आती हैं. इसी विश्वास से दूध और चावल की खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है.

लोकपरंपरा में इसे ‘अमृत बरसने’ की रात भी कहते हैं. हालांकि, चांदनी में रखने से खीर औषधि बन जाती है या उसे खाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दावों को वैज्ञानिक तथ्य की तरह नहीं लिखना चाहिए. इस प्रथा का महत्व श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपरा में है.

मां लक्ष्मी की पूजा से क्या संबंध है?

आश्विन पूर्णिमा की रात लक्ष्मी आराधना का भी विशेष अवसर मानी जाती है. कोजागरी की प्रचलित कथा के अनुसार देवी इस रात विचरण करते हुए पूछती हैं, ‘को जागर्ति’, यानी ‘कौन जाग रहा है?’ विश्वास है कि जागकर आराधना करने वाले भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है. इसी कारण कई परिवार पूजा के बाद रात्रि जागरण करते हैं.

यहां समृद्धि की कामना केवल धन तक सीमित नहीं है. घर में अन्न, सुख और पारिवारिक शांति बनी रहे, यह भावना भी लक्ष्मी पूजा से जुड़ी है.

बंगाल में शंख और उल्लू ध्वनि की परंपरा

बंगाल के अनेक परिवारों में इसी पूर्णिमा पर कोजागरी लक्ष्मी पूजा होती है. घर में चावल के घोल से अल्पना और देवी के पदचिह्न बनाए जाते हैं. धान, फल और मिठाइयां अर्पित की जाती हैं. इन रीतियों में बंगाल की कृषि संस्कृति की झलक दिखाई देती है.

यहां एक विशेष लोकाचार घंटी और कांसर नहीं बजाने का भी है. इनके स्थान पर शंख और उल्लू ध्वनि से देवी का स्वागत किया जाता है. लेकिन यह क्षेत्रीय परंपरा है. इसे शरद पूर्णिमा पर देशभर में होने वाली पूजा का अनिवार्य नियम नहीं समझना चाहिए.

पूजा में अपनी पारिवारिक परंपरा का ध्यान रखें

शरद पूर्णिमा पर कहीं चंद्रपूजन और खीर का प्रसाद प्रमुख है, तो कहीं लक्ष्मी पूजा, पांचाली पाठ और जागरण. इसलिए किसी एक क्षेत्र की विधि को सभी श्रद्धालुओं के लिए जरूरी बताना ठीक नहीं होगा.

आज पूजा करते समय अपने परिवार में चली आ रही पद्धति का पालन करें. चंद्रमा को अर्घ्य देना हो, खीर का प्रसाद रखना हो या लक्ष्मी आराधना करनी हो, पर्व की अलग-अलग परंपराओं को उनके स्थानीय संदर्भ में समझना जरूरी है. घंटी बजाने या न बजाने जैसी किसी एक रीति के आधार पर पूजा को सही या गलत ठहराने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Purnima 2026 Sharad Purnima 2026 Kojagara Puja 2026
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