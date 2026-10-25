Aaj Ka Kanya Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापारिक अनुबंध, सामाजिक छवि व दैनिक रोजगार स्थान) में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के प्रभाव से आप अपने सभी दैनिक और व्यावसायिक कार्यों को बेहद सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सर्वार्थसिद्धि योग से इनकम में मजबूती: आज बने हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग से आपकी आय (Income) में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार करने वाले जातकों के लिए आज बेहतरीन परिस्थितियां बन रही हैं.

गलत सलाह से बचें, वाणी की शुद्धता से मिलेगा लाभ: व्यावसायिक मामलों में किसी अनजान या बाहरी व्यक्ति की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है; इसलिए अपने स्वयं के निर्णयों पर अडिग रहें, लेकिन बेवजह जिद्दी बनने से भी बचें. बिजनेसमैन अपनी वाणी को अत्यंत मधुर व शुद्ध रखें, क्योंकि प्रभावशाली वाणी ही आपको बड़े व्यापारिक संपर्क और मोटा मुनाफा दिलाने में मददगार बनेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

प्रमोशन ड्यू है तो हो जाएं एक्टिव, बॉस रख रहे हैं नजर: जिन नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) का प्रमोशन या वेतन वृद्धि पिछले काफी समय से लंबित (Due) चल रही है, वे आज से ही अपने काम को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो जाएं; उच्चाधिकारी और बॉस आपकी प्रत्येक गतिविधि और कार्यशैली की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं.

ऑफिस में छोटी भूल पर नाराजगी, दोपहर बाद लाभ: कार्यस्थल पर किसी छोटी सी मानवीय भूल की वजह से आपको उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें. दोपहर बाद काम के सिलसिले में आप अपनी कुशाग्र बुद्धि का सही इस्तेमाल करके संस्थान और स्वयं के लिए बड़ा फायदा उठाने में सफल रहेंगे. आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नयापन और इनोवेशन लाने के निरंतर प्रयास में जुटे रहेंगे.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व संबंध (Love, Family & Education)

वरिष्ठों के सानिध्य से संपन्न होंगे खास कार्य: परिवार के वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्यों के सानिध्य, आशीर्वाद और सटीक मार्गदर्शन से आपका कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण पारिवारिक या सामाजिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा.

छात्रों व कलाकारों के पुराने विवादों का अंत: विद्यार्थी वर्ग और कला जगत से जुड़े जातकों (Students & Artists) का अपने-अपने क्षेत्र में यदि किसी सहपाठी या प्रतिद्वंद्वी के साथ कोई पुराना मनमुटाव या विवाद चल रहा था, तो आज उसका हमेशा के लिए सुखद अंत (The End) हो सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम भाव के चंद्रमा और शाम तक विष दोष के प्रभाव से कमर दर्द या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खान-पान में सात्विकता बनाए रखें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. शाम के समय भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की अमृतमयी चांदनी में रखी खीर मध्यरात्रि में मां लक्ष्मी को भोग लगाकर ग्रहण करें. इससे सप्तम भाव के चंद्रमा का शुभ फल मिलेगा, कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और व्यापार में नए लाभदायक संपर्क स्थापित होंगे.

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