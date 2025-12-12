हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोधुरंधर के रहमान डकैट से महाकाली के शुक्रचार्य तक! अक्षय के लुक के पीछे ग्रहों का सीक्रेट!

धुरंधर के रहमान डकैट से महाकाली के शुक्रचार्य तक! अक्षय के लुक के पीछे ग्रहों का सीक्रेट!

Dhurandhar में अक्षय खन्ना का रहमान डकैट वाला लुक वायरल होने के बाद अब उनके शुक्राचार्य वाले लुक की चर्चा तेजी से हो रही है. अलग-अलग लुक मात्र सिनेमाई प्रभाव नहीं, बल्कि ज्योतिषीय नजरिए से भी खास है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 12 Dec 2025 05:22 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना के सितारे इन दिनों फिर से चमक उठे हैं. पहले छावा में औरंगजेब और अब हाल में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में रहमान डकैट के लुक ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल संसेशन बना दिया है.

फिल्म में अर्जुन रामपाल, रणबीर सिंह, आर माधवन और संजय दत्त जैसे बड़े चेहरे के बावजूद अक्षय खन्ना ने बाजी मार ली है. 

फिल्म में रहमान डकैट के लुक में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. एनिमल में बॉबी देओल के बाद अब धुरंधर में अक्षय का विलेन अवतार हर किसी के दिमाग में कब्जा करके बैठ गया है. अक्षय खन्ना की अदाकारी, डायलॉग, हाव-भाव ये सब मिलकर उन्हें कला की उस श्रेणी में ले जाते हैं, जहां अभिनय नाटकीय नहीं बल्कि असल लगने लगता है.

छावा और धुरंधर के बाद शुक्राचार्य के लुक से चौकाएंगे?

छावा और धुरंधर फिल्म के बाद अब अक्षय खन्न की आने वाली फिल्म महाकाली का लुक आउट हो चुका है. महाकाली एक Mythological फिल्म हैं, जिसमें वो शुक्राचार्य का किरदार निभाते नजर आएंगे.

फिल्मों में अलग-अलग लुक केवल सिनेमाई प्रभाव नहीं, बल्कि ज्योतिषीय नजरिए से बेहद अहम है. अक्षय की कुंडली में कुछ ऐसी बात छिपी है, जो उनकी ग्रहों की स्थिति और फिल्म की बदलती थीम पर प्रभाव डालती है.

 
 
 
 
 
अक्षय खन्ना की जन्मतिथि और ग्रहों का मेल

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को हुआ था. उनकी सूर्य राशि मेष (Aries) जिसका स्वामी मंगल होता है. मंगल ग्रह का संबंध आक्रामकता, तीव्रता, रणनीति और लीडरशीप का ग्रह माना जाता है. जिस भी जातक की कुंडली में मंगल मजबूत होता है, ऐसे लोग में Silent Aggression (मौन आक्रामकता) साफ-साफ दिखाई देता है. 

कहने का मतलब ऐसे लोग ज्यादा बातूनी नहीं होते, इन्हें शांत रहना पसंद है. अपने काम से काम रखते हैं. जो कहीं न कहीं अक्षय खन्ना की पर्सनैलिटी में साफ-साफ दिखाई देता है. अक्षय भी मीडिया गॉसिप, कंट्रोवर्सी और इंटरव्यू से दूर रहना पसंद करते हैं. 

उनका जन्मांक 28 (2+8= 10-1) है. अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 का संबंध सूर्य से होता है. सूर्य जातक की Soul, Authority और Emotional Depth को कंट्रोल करता है. जिसकी वजह से जातक

  • स्क्रीन पर जबरदस्त मौजूदगी
  • गुस्से पर नियंत्रण
  • कम लेकिन प्रभावशाली एक्सप्रेशन 
  • सबसे जरूरी बात डार्क और साइकोलॉजिकल भूमिका के लिए बिल्कुल फिट

यही कारण है कि, फिल्म धुरंधर में उनका रोल बाकी सभी कलाकारों से साइन कर रहा है. बात करें महाकाली जैसे पौराणिक थीम पर आधारित फिल्मों की तो इस तरह के रोल में उनका चेहरा दैवीय क्रोध को बखूबी से Grape करता है. ये ग्रहों की वास्तविक ऊर्जा का ही परिणाम है.

ग्रहों का प्रभाव क्या कहता है?

अक्षय खन्ना के लिए साल 2025-26 फिल्मी करियर के लिहाज से दिलचस्प साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि शनि का प्रभाव उन्हें गहरे (intense) किरदारों की तरफ धकेल रहा है. शनि जब किसी कलाकार की कुंडली में एक्टिव होता है, तो वह 3 चीजें देता है-

  • डार्क और इंटेंस किरदार
  • लंबे समय तक याद रखने वाला अभिनय
  • कम लेकिन प्रभावशाली प्रोजेक्टस 

देखा जाए तो महाकाली जैसी थीम पर आधारित फिल्मों में सबसे अहम एलिमेंट्स संहार, न्याय, अंधकार और कंट्रोल है और तो और ये 4 तत्व शनि के अधीन हैं. इसी वजह शनि प्रभाव के दौरान किसी एक्टर को महाकाली जैसी डार्क, तामसिक और पौराणिक थीम वाली फिल्मों को करना केवल मूवी मिलने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये ग्रहों की भी भूमिका है.

महाकाली फिल्म में शुक्राचार्य लुक का ज्योतिषीय महत्व

अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म महाकाली में शुक्राचार्या की भूमिका निभाएंगे. इस लुक में खास तरह की ऊर्जा को दर्शाना के लिए तीन रंगों का खास ध्यान रखा गया है. क्रोध (मंगल), अंधकार (शनि) और रहस्य (राहु) का प्रतीक है. अक्षय के शुक्राचार्य वाले इस लुक में तीनों ही चीजें साफ तौर पर दिखाई देती है.

  • आंखों में रौद्रता मंगल को दर्शाती है.
  • चेहरे की स्थिरता और deep calm शनि को दर्शाता है.
  • जबकि रहस्य और मनोवैज्ञानिक गहराई राहु को संदर्भित करता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 12 Dec 2025 04:10 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Astro Special Dhurandhar Dhurandhar Movie Dhurandhar Box Office

Frequently Asked Questions

अक्षय खन्ना के हालिया लुक किन फिल्मों में वायरल हुए हैं?

अक्षय खन्ना के छावा में औरंगजेब और धुरंधर फिल्म में रहमान डकैट के लुक ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल सनसनी बना दिया है।

अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्म कौन सी है और उसमें वह क्या किरदार निभा रहे हैं?

अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्म महाकाली है, जिसमें वे शुक्राचार्य का किरदार निभाएंगे। यह एक पौराणिक फिल्म है।

अक्षय खन्ना का जन्म कब हुआ था और उनकी राशि क्या है?

अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को हुआ था। उनकी सूर्य राशि मेष (Aries) है, जिसका स्वामी मंगल ग्रह है।

ग्रहों का प्रभाव अक्षय खन्ना के फिल्मी करियर पर 2025-26 में कैसे असर डाल सकता है?

2025-26 में शनि का प्रभाव अक्षय खन्ना को गहरे और इंटेंस किरदारों की ओर धकेल सकता है, जिससे लंबे समय तक याद रहने वाले अभिनय वाले प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।

महाकाली फिल्म में शुक्राचार्य के लुक में किन रंगों का महत्व है?

शुक्राचार्य के लुक में क्रोध (मंगल), अंधकार (शनि) और रहस्य (राहु) का प्रतीक तीन रंगों का खास ध्यान रखा गया है, जो उनकी आंखों, चेहरे की स्थिरता और मनोवैज्ञानिक गहराई में दिखाई देता है।

