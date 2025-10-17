Dhanteras 2025 Upay: धनतेरस पर शनि त्रयोदशी का संयोग, साढ़ेसाती और ढैय्या वाले करें ये उपाय

Dhanteras 2025 Shani Trayodashi: 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन विशेष ज्योतिषीय संयोग बन रहा है, जिससे खासकर शनि से प्रभावित साढ़ेसाती और ढैय्या वाली राशियों को लाभ हो सकता है. इस साल धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है और इस दिन त्रयोदशी तिथि भी रहेगा, जिससे धनतेरस पर शनि त्रयोदशी या शनि प्रदोष व्रत का संयोग बना है.

वैसे तो प्रदोष व्रत का दिन शिव-पार्वती की पूजा और धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित है. लेकिन शनिवार का दिन होने के कारण इस दिन शनि देव की पूजा भी की जाएगी.

ज्योतिष के अनुसार, जब धनतेरस और शनि त्रयोदशी एक साथ पड़ती हैं, तो यह दिन न केवल धन की वृद्धि बल्कि ग्रह शांति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे में धनतेरस के दिन शनि त्रयोदशी का संयोग उन राशियों के लिए वरदान साबित हो सकता है, जो साढ़ेसाती और ढैय्या के कारण जीवन में संघर्षों से गुजर रहे. इस शुभ दिन पर साढ़ेसाती और ढैय्या पीड़ित राशियां कुछ उपाय करेंगे तो शनि देव प्रसन्न होंगे और कष्टों को कम करेंगे.

त्रयोदशी तिथि मुहूर्त

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 01:51 तक रहेगी. प्रदोष काल मुहूर्त मान्य होने के कारण 18 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा और इसी दिन शनि प्रदोष की पूजा होगी.

किन राशियों पर चल रही साढ़ेसाती और ढैय्या

इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि वाले राशियों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. वहीं सिंह और धनु राशि वाले शनि ढैय्या से पीड़ित है. धनतेरस पर कुछ उपाय कर आप शनि की कृपा से साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव को कम कर सकते हैं.

मेष राशि वालों के लिए उपाय- आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. धनेतरस के दिन मेष राशि वाले शिवलिंग का जलाभिषेक करें और भगवान को बेलपत्र अर्पित करें. शाम के समय शनि मंदिर जाकर दीपदान करें और शनि चालीसा का पाठ करें.

कुंभ राशि के लिए उपाय- आपकी राशि पर भी शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है. धनतेरस पर आप शनि चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पीपल वृक्ष में जल अर्पित कर दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें. इससे शनि देव प्रसन्न होंगे और आपके व्यवसाय में विस्तार आएगा व आय में वृद्धि होगी.

मीन राशि के लिए उपाय- साढ़ेसाती के प्रभाव मीन राशि पर भी बना हुआ है. आप धनतेरस के दिन गाय, कुत्ते और कौवे जैसे पशु-पक्षियों को रोटी खिलाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें, यह बहुत शुभ रहेगा.

सिंह राशि के लिए उपाय- आपकी राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव है. शनि प्रदोष व्रत या धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर को आप शनि मंदिर में जाकर सरसों तेल का दीप जलाएं और काली उड़द का दान करें. शनि देव को नीले पुष्प और काला तिल चढ़ाकर पूजा करें. इस उपाय से करियर और स्वास्थ्य में सुधार होगा.

धनु राशि के लिए उपाय- आपकी राशि पर शनि ढैय्या का प्रभाव है. आप शनिवार को धनतेरस के दिन शनि देव को सरसों के तेल से स्नान कराएं और काले वस्त्र या लोहे का दान करें. साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें.