हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanteras 2025 Upay: धनतेरस पर शनि त्रयोदशी का संयोग, साढ़ेसाती और ढैय्या वाले करें ये उपाय

Dhanteras 2025 Upay: धनतेरस पर शनि त्रयोदशी का संयोग, साढ़ेसाती और ढैय्या वाले करें ये उपाय

Dhanteras 2025: धनतेरस पर 18 अक्टूबर को शनिवार का दिन और त्रयोदशी तिथि रहेगा, जिससे शनि त्रयोदशी का संयोग बन रहा है. इस दिन साढ़ेसाती व ढैय्या पीड़ित जातक कुछ उपाय कर शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 17 Oct 2025 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

Dhanteras 2025 Shani Trayodashi: 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन विशेष ज्योतिषीय संयोग बन रहा है, जिससे खासकर शनि से प्रभावित साढ़ेसाती और ढैय्या वाली राशियों को लाभ हो सकता है. इस साल धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है और इस दिन त्रयोदशी तिथि भी रहेगा, जिससे धनतेरस पर शनि त्रयोदशी या शनि प्रदोष व्रत का संयोग बना है.

वैसे तो प्रदोष व्रत का दिन शिव-पार्वती की पूजा और धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित है. लेकिन शनिवार का दिन होने के कारण इस दिन शनि देव की पूजा भी की जाएगी.

ज्योतिष के अनुसार, जब धनतेरस और शनि त्रयोदशी एक साथ पड़ती हैं, तो यह दिन न केवल धन की वृद्धि बल्कि ग्रह शांति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे में धनतेरस के दिन शनि त्रयोदशी का संयोग उन राशियों के लिए वरदान साबित हो सकता है, जो साढ़ेसाती और ढैय्या के कारण जीवन में संघर्षों से गुजर रहे. इस शुभ दिन पर साढ़ेसाती और ढैय्या पीड़ित राशियां कुछ उपाय करेंगे तो शनि देव प्रसन्न होंगे और कष्टों को कम करेंगे.

त्रयोदशी तिथि मुहूर्त

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 01:51 तक रहेगी. प्रदोष काल मुहूर्त मान्य होने के कारण 18 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा और इसी दिन शनि प्रदोष की पूजा होगी.

किन राशियों पर चल रही साढ़ेसाती और ढैय्या

इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि वाले राशियों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. वहीं सिंह और धनु राशि वाले शनि ढैय्या से पीड़ित है. धनतेरस पर कुछ उपाय कर आप शनि की कृपा से साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव को कम कर सकते हैं.

मेष राशि वालों के लिए उपाय- आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. धनेतरस के दिन मेष राशि वाले शिवलिंग का जलाभिषेक करें और भगवान को बेलपत्र अर्पित करें. शाम के समय शनि मंदिर जाकर दीपदान करें और शनि चालीसा का पाठ करें.

कुंभ राशि के लिए उपाय- आपकी राशि पर भी शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है. धनतेरस पर आप शनि चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पीपल वृक्ष में जल अर्पित कर दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें. इससे शनि देव प्रसन्न होंगे और आपके व्यवसाय में विस्तार आएगा व आय में वृद्धि होगी.

मीन राशि के लिए उपाय- साढ़ेसाती के प्रभाव मीन राशि पर भी बना हुआ है. आप धनतेरस के दिन गाय, कुत्ते और कौवे जैसे पशु-पक्षियों को रोटी खिलाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें, यह बहुत शुभ रहेगा.

सिंह राशि के लिए उपाय- आपकी राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव है. शनि प्रदोष व्रत या धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर को आप शनि मंदिर में जाकर सरसों तेल का दीप जलाएं और काली उड़द का दान करें. शनि देव को नीले पुष्प और काला तिल चढ़ाकर पूजा करें. इस उपाय से करियर और स्वास्थ्य में सुधार होगा.

धनु राशि के लिए उपाय- आपकी राशि पर शनि ढैय्या का प्रभाव है. आप शनिवार को धनतेरस के दिन शनि देव को सरसों के तेल से स्नान कराएं और काले वस्त्र या लोहे का दान करें. साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 06:14 PM (IST)
Tags :
Shani Pradosh Vrat Shani Dhaiya Shani Dev Shani Sadesati Dhanteras 2025 Shani Trayodashi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
नौकरी
रेलवे में काम करने का शानदार मौका, आज है 1700 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
रेलवे में काम करने का शानदार मौका, आज है 1700 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
यूटिलिटी
बाजार में आ गया नकली गोल्ड, सोना खरीदने जा रहे हैं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लें ये ऐप
बाजार में आ गया नकली गोल्ड, सोना खरीदने जा रहे हैं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लें ये ऐप
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget