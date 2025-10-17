Happy Dhanteras 2025 Wishes: दिवाली का उत्सव पूरे पांच दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से हो जाती है. इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शनिवार, 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा.

धनतेरस या किसी भी खास मौके पर हम अपने घर-परिवार के लोगों, संगे संबंधियों, मित्रों आदि को इसकी बधाई जरूर देते हैं. शुभकामनाएं या बधाई देना केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि शुभकामनाओं के जरिए हम उन्हें सुख-समृद्धि की दुआ देते हैं, उज्ज्वल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं.

धनतेरस के दिन यदि आप भी अपनों को बधाई देने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए सुंदर शुभकामनाएं संदेश, तस्वीर. इन मैसेज को आप पहले ही सेव करके रखें, क्योंकि धनेतरस पर आप सभी को इसकी बधाई दे पाएंगे.

धनतेरस की आई है बहार,

सुख-समृद्धि हो आपके दरबार.

धन्वंतरि का आए आशीर्वाद,

हर दिल में छाए खुशियों का राग.

हैप्पी धनतेपस 2025





दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार

परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार

होती रहे सदा आप पर धन की बौछार

ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार.

शुभ धनतेरस 2025





जीवन में आपके खुशियां बेशुमार हो,

ईश्वर करे अच्छा आपका व्यापार हो,

मां लक्ष्मी का आप पर पूरा आशीर्वाद हो,

इतनी प्यारी धनतेरस आपकी हर बार हो.

धनतेरस की शुभकामनाएं







खुशियां अपार हो,

अच्छा आपका व्यापार हो,

मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हो,

इतनी अच्छी धनतेरस आपकी इस बार हो.

धनतेरस की शुभकामनाएं 2025





प्रगति पर आपका कारोबार हो,

घर में सुख शांति का विस्तार हो,

हर संकट का नाश हो,

ऐसा आपका धनतेरस का त्योहार हो.

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं





धनतेरस पर धन्वंतरि आपको घर में आएं,

सबको स्वास्थ्य धन दे जाएं

लक्ष्मी-गणेश-कुबरे सभी का आशीर्वाद पाएं.

हैप्पी धनतेरस 2025





पुलकित हो धरती, जगमग आकाश

आज ये प्रार्थना है, आपके लिए खास

धनतेरस के शुभ दिन, पूरी हो आपकी हर आस.

शुभ धनतेरस 2025





धन-धान्य की न हो कभी परिवार में कमी,

आपके जीवन में सदा हो प्रगति।

निरोगी हो काया और खुशहाल हो जीवन,

आपके घर में हो सुख-समृध्दि का आगमन।

हैप्पी धनतेरस!

