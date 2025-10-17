हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Dhanteras 2025 Wishes: पुलकित हो धरती, जगमग आकाश.. सभी को भेजें ये संदेश और कहें हैप्पी धनतेरस

Happy Dhanteras 2025 Wishes: पुलकित हो धरती, जगमग आकाश.. सभी को भेजें ये संदेश और कहें हैप्पी धनतेरस

Happy Dhanteras 2025 Wishes: धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत होती है. इस खास मौके पर परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामनाएं देने के लिए, देखें हैप्पी धनतेरस के Messages Images Greetings Shubhkamnaye.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 17 Oct 2025 05:18 PM (IST)
Preferred Sources

Happy Dhanteras 2025 Wishes: दिवाली का उत्सव पूरे पांच दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से हो जाती है. इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शनिवार, 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा.

धनतेरस या किसी भी खास मौके पर हम अपने घर-परिवार के लोगों, संगे संबंधियों, मित्रों आदि को इसकी बधाई जरूर देते हैं. शुभकामनाएं या बधाई देना केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि शुभकामनाओं के जरिए हम उन्हें सुख-समृद्धि की दुआ देते हैं, उज्ज्वल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं.

धनतेरस के दिन यदि आप भी अपनों को बधाई देने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए सुंदर शुभकामनाएं संदेश, तस्वीर. इन मैसेज को आप पहले ही सेव करके रखें, क्योंकि धनेतरस पर आप सभी को इसकी बधाई दे पाएंगे.

धनतेरस की आई है बहार, 
सुख-समृद्धि हो आपके दरबार.
धन्वंतरि का आए आशीर्वाद,
हर दिल में छाए खुशियों का राग.
हैप्पी धनतेपस 2025


Happy Dhanteras 2025 Wishes: पुलकित हो धरती, जगमग आकाश.. सभी को भेजें ये संदेश और कहें हैप्पी धनतेरस

दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार
परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार
होती रहे सदा आप पर धन की बौछार
ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार.
शुभ धनतेरस 2025


Happy Dhanteras 2025 Wishes: पुलकित हो धरती, जगमग आकाश.. सभी को भेजें ये संदेश और कहें हैप्पी धनतेरस

जीवन में आपके खुशियां बेशुमार हो,
ईश्वर करे अच्छा आपका व्यापार हो,
मां लक्ष्मी का आप पर पूरा आशीर्वाद हो,
इतनी प्यारी धनतेरस आपकी हर बार हो.

धनतेरस की शुभकामनाएं  


Happy Dhanteras 2025 Wishes: पुलकित हो धरती, जगमग आकाश.. सभी को भेजें ये संदेश और कहें हैप्पी धनतेरस


खुशियां अपार हो,
अच्छा आपका व्यापार हो,
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हो,
इतनी अच्छी धनतेरस आपकी इस बार हो.

धनतेरस की शुभकामनाएं 2025


Happy Dhanteras 2025 Wishes: पुलकित हो धरती, जगमग आकाश.. सभी को भेजें ये संदेश और कहें हैप्पी धनतेरस

प्रगति पर आपका कारोबार हो,
घर में सुख शांति का विस्तार हो,
हर संकट का नाश हो,
ऐसा आपका धनतेरस का त्योहार हो.
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं


Happy Dhanteras 2025 Wishes: पुलकित हो धरती, जगमग आकाश.. सभी को भेजें ये संदेश और कहें हैप्पी धनतेरस

धनतेरस पर धन्वंतरि आपको घर में आएं,
सबको स्वास्थ्य धन दे जाएं
लक्ष्मी-गणेश-कुबरे सभी का आशीर्वाद पाएं.
हैप्पी धनतेरस 2025


Happy Dhanteras 2025 Wishes: पुलकित हो धरती, जगमग आकाश.. सभी को भेजें ये संदेश और कहें हैप्पी धनतेरस

पुलकित हो धरती, जगमग आकाश
आज ये प्रार्थना है, आपके लिए खास
धनतेरस के शुभ दिन, पूरी हो आपकी हर आस.
शुभ धनतेरस 2025


Happy Dhanteras 2025 Wishes: पुलकित हो धरती, जगमग आकाश.. सभी को भेजें ये संदेश और कहें हैप्पी धनतेरस

धन-धान्य की न हो कभी परिवार में कमी,
आपके जीवन में सदा हो प्रगति।
निरोगी हो काया और खुशहाल हो जीवन,
आपके घर में हो सुख-समृध्दि का आगमन।
हैप्पी धनतेरस!

ये भी पढ़ें: Dhanteras 2025: धनतेरस 18 अक्टूबर को, इस दिन सोना-चांदी, बर्तन या घरेलू सामान क्या खरीदना शुभ
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 05:18 PM (IST)
Tags :
Maa Laxmi Kuber Dev Dhanteras 2025 Diwali 2025 Happy Dhanteras 2025 Happy Dhanteras Wishes Dhantrayodashi 2025
और पढ़ें
