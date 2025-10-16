हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanteras 2025: धनतेरस 18 अक्टूबर को, पंडित जी जानिए पूजा, खरीददारी और यमराज दीपदान का शुभ समय

Dhanteras 2025: धनतेरस 18 अक्टूबर को, पंडित जी जानिए पूजा, खरीददारी और यमराज दीपदान का शुभ समय

Dhanteras 2025 Puja Shopping Muhurat: धनतेरस 18 अक्टूबर को ब्रह्म योग में पड़ रही है. जानें पूजा मुहूर्त, खरीददारी का शुभ समय, यमराज दीपदान विधि और राशि अनुसार क्या खरीदें किस दिशा में रखें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 16 Oct 2025 07:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Dhanteras 2025: धनतेरस ऐसा दिन है जब गरीब से लेकर सम्पन्न परिवार तक हर कोई नई वस्तु अवश्य खरीदता है. सम्पन्न लोग सोना-चांदी के आभूषण लेते हैं, जबकि सामान्य या गरीब परिवार भी अपनी क्षमता के अनुसार कोई न कोई बर्तन जरूर खरीदते हैं. लेकिन यदि यह खरीददारी राशि अनुसार की जाए और खरीदी गई वस्तु को सही दिशा में रखा जाए, तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है.

हम जो वस्तु आज के दिन खरीदते हैं, उसे अपने अनुकूल दिशा में रखकर अगले दिन तक वहीं रहने देना चाहिए, उसके बाद ही उसे प्रयोग में लाना चाहिए. दिशा का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि धनतेरस के दिन राहु की दृष्टि सीधी रहती है, इसलिए इस दिन खरीदी गई वस्तुएं अत्यंत शुभ फलदायी बनती हैं. यह प्रयोग दरिद्रता के नाश और धन-धान्य की वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है.

इस वर्ष का विशेष योग

कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व इस वर्ष 18 अक्टूबर 2025 को है. इस बार धनतेरस पर ब्रह्म योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग बन रहे हैं. साथ ही पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रों का संगम भी रहेगा.

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:09 बजे से प्रारंभ होगा, यह सूर्य का प्रभावशाली नक्षत्र है. इस दिन शिव अभिषेक, कुबेर, धन्वंतरि और लक्ष्मी जी का पूजन अत्यंत शुभ रहेगा.

सूर्यास्त के बाद मिट्टी के दीपक में तिल का तेल भरकर मुख्य द्वार और घर के मंदिर में दीप जलाएं. यदि संभव हो तो नदी या सरोवर में दीपदान करें. इस दिन झाड़ू, सोना, चांदी खरीदना भी शुभ माना गया है.

धनतेरस पूजा और खरीददारी के शुभ मुहूर्त

  • पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 7:16 बजे से रात 8:20 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे तक
  • प्रदोष काल: शाम 5:48 से रात 8:20 बजे तक
  • वृषभ काल: शाम 7:37 से रात 9:33 बजे तक
  • खरीददारी के शुभ समय: दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक और 2:30 से 4:15 बजे तक

यमराज के लिए दीपदान विधि

धनतेरस पर यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है. इस दिन 13 दीपक मुख्य द्वार पर और 13 दीपक घर के भीतर जलाएं. दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीप प्रज्वलित करें.

एक दीपक हाथ में लेकर पूरे घर का चक्कर लगाएं और अंत में उसे मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में रख दें. दीपदान का शुभ समय- शाम 6:03 से रात 8:35 बजे तक है.

राशि अनुसार क्या खरीदें और किस दिशा में रखें

  1. मेष: सोने का सिक्का या बर्तन खरीदें, दक्षिण दिशा में रखें.
  2. वृषभ: सोने का सिक्का व हल्दी खरीदें, अग्निकोण (दक्षिण-पूर्व) में रखें.
  3. मिथुन: सोने/चांदी का सिक्का और केशर खरीदें, उत्तर दिशा में रखें.
  4. कर्क: चांदी के बर्तन व कर्पूर खरीदें, उत्तर-पश्चिम दिशा में रखें.
  5. सिंह: स्टील के बर्तन के साथ शहद व खजूर खरीदें, पूर्व दिशा में रखें.
  6. कन्या: रत्न, मोती या स्टील के बर्तन खरीदें, पूर्व दिशा में रखें.
  7. तुला: चांदी के बर्तन व वस्त्र खरीदें, दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें.
  8. वृश्चिक: तांबे के बर्तन खरीदें, दक्षिण दिशा में रखें.
  9. धनु: चांदी के आभूषण या सिक्का व परफ्यूम खरीदें, पूजा स्थल पर रखें.
  10. मकर: स्टील या कांसे के बर्तन और स्टेशनरी खरीदें, पश्चिम दिशा में रखें.
  11. कुंभ: पारे के लक्ष्मी-गणेश या कोई धातु की वस्तु लें, दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें.
  12. मीन: तांबे के बर्तन, बाल्टी या लोटा खरीदें, उत्तर-पूर्व दिशा में रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Oct 2025 07:21 AM (IST)
Tags :
Lakshmi Ji Dhanteras 2025 Shopping Muhurat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 14: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन, जानें- 14 दिनों का कलेक्शन
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 14: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन, जानें- 14 दिनों का कलेक्शन
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
ट्रेंडिंग
अरब देशों में ऐसे दी जाती है रेप की सजा! उल्टा लेटाकर सिर में मारी गोली- डरा देगा वीडियो
अरब देशों में ऐसे दी जाती है रेप की सजा! उल्टा लेटाकर सिर में मारी गोली- डरा देगा वीडियो
हेल्थ
World Anaesthesia Day: एनेस्थिसिया से किस बीमारी का हुआ था पहला ऑपरेशन? 99% नहीं जानते जवाब
एनेस्थिसिया से किस बीमारी का हुआ था पहला ऑपरेशन? 99% नहीं जानते जवाब
जनरल नॉलेज
कौन था अफगानिस्तान का सबसे अमीर हिंदू, जानें कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर भागे?
कौन था अफगानिस्तान का सबसे अमीर हिंदू, जानें कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर भागे?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget