Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 25 दिसंबर 2025

आज क्रिसमस का दिन आपके लिए केवल उत्सव का नहीं, बल्कि यह देखने का अवसर है कि आप किन लोगों के साथ वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में है, इसलिए दोस्तों, टीम और सोशल सर्कल से जुड़ी गतिविधियाँ दिन का हिस्सा बन सकती हैं. हालांकि, आप हर निमंत्रण में शामिल होने के मूड में नहीं रहेंगे.

शतभिषा नक्षत्र आपको भीड़ से थोड़ा अलग रखता है. क्रिसमस पार्टी या पारिवारिक मिलन के बीच भी आप भीतर ही भीतर भविष्य की गणना करते नज़र आ सकते हैं. इस दिन सुबह 11:36 से 12:18 के बीच अभिजीत मुहूर्त में किसी सीनियर, मित्र या गाइड से बातचीत करना लाभकारी रहेगा, क्योंकि यही समय मानसिक रूप से सबसे संतुलित रहेगा.

इसके विपरीत, दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल के दौरान किसी दोस्त या रिश्तेदार से हुई गलतफहमी दिन का मज़ा खराब कर सकती है, इसलिए इस समय तीखी प्रतिक्रिया से बचना बेहतर होगा.

Career: क्रिसमस के बावजूद काम या नेटवर्किंग से जुड़ा कोई विचार दिमाग में चलता रहेगा. नए साल की रणनीति बनने लगेगी.

Finance: खर्च पार्टी, गिफ्ट या आउटिंग पर हो सकता है, लेकिन आप बजट के प्रति सजग रहेंगे.

Love: रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है. क्रिसमस पर साथ समय बिताना इस दूरी को कम कर सकता है.

Health: मानसिक थकान संभव है.

उपाय: पीली दाल का दान

Lucky Color: हल्का नीला । Lucky Number: 11

वृषभ राशिफल (Taurus), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए आराम से ज़्यादा जिम्मेदारी का दिन बन सकता है. कुंभ राशि में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में है, इसलिए ऑफिस, प्रोफेशन या किसी सामाजिक दायित्व से जुड़ी बात मन में बनी रहेगी. हो सकता है कि आप पूरी तरह छुट्टी का आनंद न ले पाएं.

शतभिषा नक्षत्र आपको सिखाता है कि हर उत्सव में शामिल होना ज़रूरी नहीं होता. इस दिन सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त में बॉस, क्लाइंट या किसी वरिष्ठ से हुई बातचीत आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है.

लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी रिश्तेदार की बात मन को खिन्न कर सकती है. इस समय शांत रहना ही बेहतर होगा.

Career: क्रिसमस के बावजूद आपकी प्रोफेशनल छवि मज़बूत होगी.

Finance: गिफ्ट या परिवार पर खर्च संभव है, लेकिन संतुलन बना रहेगा.

Love: जीवनसाथी के साथ शांत समय बिताने की इच्छा रहेगी.

Health: थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: केले के पेड़ को जल

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 25 दिसंबर 2025

क्रिसमस का दिन आपके लिए हल्का, संवादपूर्ण और सोच-प्रधान रहेगा. कुंभ राशि में चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में है, इसलिए किसी यात्रा, आउटिंग या आध्यात्मिक स्थान पर जाने का विचार बन सकता है. यह दिन आपको मानसिक रूप से तरोताज़ा कर सकता है.

शतभिषा नक्षत्र के कारण आप उत्सव के बीच भी गहरी बातें करना चाहेंगे. सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त पढ़ाई, इंटरव्यू, लेखन या किसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल है. वहीं दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में यात्रा या ऑनलाइन बुकिंग में सावधानी रखें.

Career: नई दिशा या अवसर का संकेत है, भले ही आज छुट्टी हो.

Finance: खर्च यात्रा या सीखने पर हो सकता है.

Love: क्रिसमस पर संवाद और हंसी-मजाक रिश्तों को मज़बूत करेगा.

Health: मानसिक हल्कापन रहेगा.

उपाय: पीली वस्तु दान

Lucky Color: हल्का हरा । Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए भावनात्मक रूप से गहरा रह सकता है. कुंभ राशि में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में है, इसलिए आप उत्सव के बीच भी अंदरूनी भावनाओं से जूझ सकते हैं. पुरानी यादें या किसी व्यक्ति की कमी महसूस हो सकती है.

शतभिषा नक्षत्र आत्ममंथन को बढ़ाता है. सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त ध्यान, प्रार्थना या खुद से संवाद के लिए उपयुक्त है. लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में पारिवारिक बातचीत या पैसों की चर्चा तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए इस समय दूरी बनाना बेहतर होगा.

Career: आज काम से ज़्यादा मन की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी.

Finance: अचानक खर्च संभव है.

Love: क्रिसमस पर किसी करीबी का साथ भावनात्मक सहारा देगा.

Health: नींद और मानसिक शांति पर ध्यान दें.

उपाय: शिवलिंग पर जल

Lucky Color: सिल्वर । Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.