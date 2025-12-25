हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
25 दिसंबर 2025 राशिफल: क्रिसमस पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क की ज़िंदगी में ऐसा मोड़, जो अनदेखा नहीं करना चाहिए

25 दिसंबर 2025 राशिफल: क्रिसमस पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क की ज़िंदगी में ऐसा मोड़, जो अनदेखा नहीं करना चाहिए

Aaj Ka Rashifal: 25 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं क्रिसमस पर आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Dec 2025 05:32 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 25 दिसंबर 2025

आज क्रिसमस का दिन आपके लिए केवल उत्सव का नहीं, बल्कि यह देखने का अवसर है कि आप किन लोगों के साथ वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में है, इसलिए दोस्तों, टीम और सोशल सर्कल से जुड़ी गतिविधियाँ दिन का हिस्सा बन सकती हैं. हालांकि, आप हर निमंत्रण में शामिल होने के मूड में नहीं रहेंगे.

शतभिषा नक्षत्र आपको भीड़ से थोड़ा अलग रखता है. क्रिसमस पार्टी या पारिवारिक मिलन के बीच भी आप भीतर ही भीतर भविष्य की गणना करते नज़र आ सकते हैं. इस दिन सुबह 11:36 से 12:18 के बीच अभिजीत मुहूर्त में किसी सीनियर, मित्र या गाइड से बातचीत करना लाभकारी रहेगा, क्योंकि यही समय मानसिक रूप से सबसे संतुलित रहेगा.

इसके विपरीत, दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल के दौरान किसी दोस्त या रिश्तेदार से हुई गलतफहमी दिन का मज़ा खराब कर सकती है, इसलिए इस समय तीखी प्रतिक्रिया से बचना बेहतर होगा.

Career: क्रिसमस के बावजूद काम या नेटवर्किंग से जुड़ा कोई विचार दिमाग में चलता रहेगा. नए साल की रणनीति बनने लगेगी.

Finance: खर्च पार्टी, गिफ्ट या आउटिंग पर हो सकता है, लेकिन आप बजट के प्रति सजग रहेंगे.

Love: रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है. क्रिसमस पर साथ समय बिताना इस दूरी को कम कर सकता है.

Health: मानसिक थकान संभव है.

उपाय: पीली दाल का दान
Lucky Color: हल्का नीला । Lucky Number: 11

वृषभ राशिफल (Taurus), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए आराम से ज़्यादा जिम्मेदारी का दिन बन सकता है. कुंभ राशि में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में है, इसलिए ऑफिस, प्रोफेशन या किसी सामाजिक दायित्व से जुड़ी बात मन में बनी रहेगी. हो सकता है कि आप पूरी तरह छुट्टी का आनंद न ले पाएं.

शतभिषा नक्षत्र आपको सिखाता है कि हर उत्सव में शामिल होना ज़रूरी नहीं होता. इस दिन सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त में बॉस, क्लाइंट या किसी वरिष्ठ से हुई बातचीत आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है.

लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी रिश्तेदार की बात मन को खिन्न कर सकती है. इस समय शांत रहना ही बेहतर होगा.

Career: क्रिसमस के बावजूद आपकी प्रोफेशनल छवि मज़बूत होगी.

Finance: गिफ्ट या परिवार पर खर्च संभव है, लेकिन संतुलन बना रहेगा.

Love: जीवनसाथी के साथ शांत समय बिताने की इच्छा रहेगी.

Health: थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: केले के पेड़ को जल
Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 25 दिसंबर 2025

क्रिसमस का दिन आपके लिए हल्का, संवादपूर्ण और सोच-प्रधान रहेगा. कुंभ राशि में चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में है, इसलिए किसी यात्रा, आउटिंग या आध्यात्मिक स्थान पर जाने का विचार बन सकता है. यह दिन आपको मानसिक रूप से तरोताज़ा कर सकता है.

शतभिषा नक्षत्र के कारण आप उत्सव के बीच भी गहरी बातें करना चाहेंगे. सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त पढ़ाई, इंटरव्यू, लेखन या किसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल है. वहीं दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में यात्रा या ऑनलाइन बुकिंग में सावधानी रखें.

Career: नई दिशा या अवसर का संकेत है, भले ही आज छुट्टी हो.

Finance: खर्च यात्रा या सीखने पर हो सकता है.

Love: क्रिसमस पर संवाद और हंसी-मजाक रिश्तों को मज़बूत करेगा.

Health: मानसिक हल्कापन रहेगा.

उपाय: पीली वस्तु दान
Lucky Color: हल्का हरा । Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 25 दिसंबर 2025

आज का क्रिसमस आपके लिए भावनात्मक रूप से गहरा रह सकता है. कुंभ राशि में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में है, इसलिए आप उत्सव के बीच भी अंदरूनी भावनाओं से जूझ सकते हैं. पुरानी यादें या किसी व्यक्ति की कमी महसूस हो सकती है.

शतभिषा नक्षत्र आत्ममंथन को बढ़ाता है. सुबह 11:36 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त ध्यान, प्रार्थना या खुद से संवाद के लिए उपयुक्त है. लेकिन दोपहर बाद 1:30 से 3:00 बजे तक राहु काल में पारिवारिक बातचीत या पैसों की चर्चा तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए इस समय दूरी बनाना बेहतर होगा.

Career: आज काम से ज़्यादा मन की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी.

Finance: अचानक खर्च संभव है.

Love: क्रिसमस पर किसी करीबी का साथ भावनात्मक सहारा देगा.

Health: नींद और मानसिक शांति पर ध्यान दें.

उपाय: शिवलिंग पर जल
Lucky Color: सिल्वर । Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 25 Dec 2025 05:32 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi Mesh Rashi Rashifal Christmas 2025
