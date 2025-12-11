हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChinese Horoscope Rat: क्या आप भी हैं चूहे वर्ष में जन्मे? जानें आपकी किस्मत, स्वभाव और कमजोरियां!

Chinese Horoscope Rat: क्या आप भी हैं चूहे वर्ष में जन्मे? जानें आपकी किस्मत, स्वभाव और कमजोरियां!

Chinese Horoscope Rat: चीनी ज्योतिषीय चक्र में पहला स्थान चूहे को प्राप्त है. चूहे के वर्ष में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वभाव से काफी बुद्धिमान और रणनीतिकार होते हैं. जानिए इसकी खासियत?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 11 Dec 2025 10:57 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Chinese Horoscope Rat: चीनी ज्योतिषीय चक्र में चूहे को पहला स्थान प्राप्त है. यह जीव नई शुरुआत, जीवन शक्ति और तेज बुद्धि का प्रतीक है. चूहे के वर्ष में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वभाव से चालाक, अनुकूलनीय और तेज दिमाग के होते हैं.

हर 12 वर्ष में चूहे का साल आता है. चूहे के वर्ष हैं, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 और 2032.

चीनी संस्कृति में चूहे को समृद्धि और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है. चीनी राशि चक्र में पहले जीव के रूप चूहे द्वारा दर्शाए गए गुणों में महत्वकांक्षा, लीडरशिप और अग्रणी भावना शामिल हैं.

चीनी राशि चक्र में चूहे का व्यक्तित्व

चीनी राशि के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातक तेज बुद्धि, वाणी में कुशलता और परिस्थितियों के अनुरूप रहने में माहिर होते हैं. ये लोग काफी तेजनजर के होते हैं, जो हर बारीक से बारीक चीजों पर अपनी पकड़ बना लेते हैं. स्वभाव से जिज्ञासु होने की वजह से यह हर क्षेत्र में अग्रणी होते हैं. 

चूहे स्वभाव से रणनीतिकार और व्यावहारिक दोनों होते हैं, इन्हें हर कार्य योजना के अनुसार करना काफी पसंद होता है. ये लोग सीमित अवसरों में भी लाभ उठाने में माहिर होते हैं. चूहे अपने सच्चे भावों को छिपाने में माहिर होते हैं. 

चूहे राशि के गुण (Rat Zodiac Traits)

चीनी राशि में जन्म लेने वाले जातकों में समझने की शक्ति औरों से तेज होती है. चूहे के व्यक्तिगत गुणों की बात करें तो इनमें-

  • बुद्धिमत्ता 
  • संसाधन संपन्न
  • परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिक्रिया 
  • मेहनती और संक्लप के दृढ़
  • आकर्षक और मेहनती 
  • बारीकियों पर ध्यान वाले 

चूहे राशि के जातकों की कमजोरियां

चूहे वर्ष में जन्म लेने वाले जातकों में कुछ कमजोरियां भी होती हैं, जो उनके जीवन में विशेष प्रभाव डालती है. 

  • जरूरत से ज्यादा सतर्कता बरतना
  • गुप्त एवं सतर्क
  • ओवरथिंक और तनाव लेने की प्रवृत्ति
  • ईर्ष्यालु 
  • आलोचनात्मक स्वभाव

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 11 Dec 2025 10:57 AM (IST)
