Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







China Lucky Number: चीनी संस्कृति में कुछ अंक सिर्फ गणित का हिस्सा नहीं हैं. वे जीवन, समृद्धि, सफलता और भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं. यही वजह है कि चीन और एशिया के कई देशों में एक खास नंबर को पाने के लिए लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं. यह नंबर है '8'.

हां, '8' नंबर को चीन में इतना शुभ माना जाता है कि लोग इसे मोबाइल नंबर, कार नंबर प्लेट, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी फ्लोर, यहां तक कि शादी की तारीख तक में शामिल करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार दिखते हैं.

आखिर 8 नंबर इतना भाग्यशाली क्यों?

चीनी भाषा (Mandarin) में 8 को 'बा' (Ba) बोला जाता है, जो 'फॉर्च्यून' या 'समृद्धि' (Fa) से लगभग मिलता-जुलता है. यही ध्वनि-साम्य (phonetic luck) इसे चीन में सबसे शक्तिशाली शुभ संख्या बनाता है. चीनी मान्यताओं के अनुसार, 8 आने से धन, अवसर और सफलता का रास्ता खुलता है, और जीवन में बाधाएं कम होती हैं.

क्यों लोग '8' खरीदने के लिए लाखों-करोड़ों देने को तैयार रहते हैं?

1. मोबाइल नंबरों में '8' का क्रेज - कीमत करोड़ों तक

चीन में 8888… जैसे नंबर प्रीमियम वैल्यू रखते हैं. कई टेलीकॉम कंपनियां इन्हें VIP नंबर की तरह नीलाम करती हैं. कुछ रिपोर्ट्स में 8 वाले मोबाइल नंबर 2-5 करोड़ तक में बिके हैं.

2. कार नंबर प्लेट में '8' स्टेटस और लक का प्रतीक

कार नंबर '8888' या '1688' पाने के लिए लोग लंबी बोली लगाते हैं. हांगकांग में एक '8' वाली प्लेट ₹20 करोड़ से भी ऊपर बिकी थी.

3. प्रॉपर्टी के फ्लोर नंबर में 8 की मांग

8वें फ्लोर की कीमत सामान्य फ्लोर से अधिक रखी जाती है. '88' वाला घर ultra lucky.

4. शादी, बिज़नेस लॉन्च, कॉन्ट्रैक्ट - सब 8 की तारीख पर

08-08-2008 को बीजिंग ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था वो शाम 8:08:08 बजे का समय था. यह नंबर चीन की सार्वजनिक और निजी दोनों ही योजनाओं में भाग्य के संकेत की तरह शामिल है.

चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में 8 का महत्व

'बा' (8) की ध्वनि 'फा' (समृद्धि/धन) जैसी लगती है. अनंत (∞) का प्रतीक और अंतहीन सफलता. व्यापारियों के बीच 'फाइनेंशियल ग्रोथ नंबर' 8 की पुनरावृत्ति और ऊँचाई, विस्तार, निरंतर वृद्धि का प्रतीक.

कौन-कौन से नंबर चीन में लकी (Lucky Numbers) और अनलकी माने जाते हैं?

8- धन, समृद्धि

6- स्मूथ प्रोग्रेस

9- लंबी उम्र, दीर्घ संबंध

Unlucky Numbers

4 (सी) ध्वनि 'मरना' जैसी लगती है. इसलिए चीन में 4th floor अक्सर स्किप किया जाता है.

भारत में क्यों बढ़ रहा है '8' का क्रेज?

भारतीय म्यूज़िक, OTT, व्यापार और स्टार्टअप्स पर चीनी कल्चर का प्रभाव बढ़ा है. VIP मोबाइल नंबर, कार नंबर और स्टोर ओपनिंग डेट में लोग अब चीनी 'न्यूमरोलॉजी लक' को अपनाने लगे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.