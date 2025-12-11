हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Lucky Number: इस लकी नबंर को खरीदने के लिए चीन के लोग हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं? भारत में भी हो रहा पॉपुलर

Lucky Number: इस लकी नबंर को खरीदने के लिए चीन के लोग हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं? भारत में भी हो रहा पॉपुलर

Lucky Number: चीनी लोग नंबर 8 को इतना शुभ क्यों मानते हैं कि इसके लिए करोड़ों तक चुका देते हैं? भारत में भी इस नंबर की दीवानगी तेज़ी से बढ़ रही है. इसका सांस्कृतिक, आर्थिक और ज्योतिषीय रहस्य चौंका देने वाला है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 Dec 2025 12:03 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

China Lucky Number: चीनी संस्कृति में कुछ अंक सिर्फ गणित का हिस्सा नहीं हैं. वे जीवन, समृद्धि, सफलता और भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं. यही वजह है कि चीन और एशिया के कई देशों में एक खास नंबर को पाने के लिए लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं. यह नंबर है '8'.

हां, '8' नंबर को चीन में इतना शुभ माना जाता है कि लोग इसे मोबाइल नंबर, कार नंबर प्लेट, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी फ्लोर, यहां तक कि शादी की तारीख तक में शामिल करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार दिखते हैं.

आखिर 8 नंबर इतना भाग्यशाली क्यों?

चीनी भाषा (Mandarin) में 8 को 'बा' (Ba) बोला जाता है, जो 'फॉर्च्यून' या 'समृद्धि' (Fa) से लगभग मिलता-जुलता है. यही ध्वनि-साम्य (phonetic luck) इसे चीन में सबसे शक्तिशाली शुभ संख्या बनाता है. चीनी मान्यताओं के अनुसार, 8 आने से धन, अवसर और सफलता का रास्ता खुलता है, और जीवन में बाधाएं कम होती हैं.

क्यों लोग '8' खरीदने के लिए लाखों-करोड़ों देने को तैयार रहते हैं?

1. मोबाइल नंबरों में '8' का क्रेज - कीमत करोड़ों तक

चीन में 8888… जैसे नंबर प्रीमियम वैल्यू रखते हैं. कई टेलीकॉम कंपनियां इन्हें VIP नंबर की तरह नीलाम करती हैं. कुछ रिपोर्ट्स में 8 वाले मोबाइल नंबर 2-5 करोड़ तक में बिके हैं.

2. कार नंबर प्लेट में '8' स्टेटस और लक का प्रतीक

कार नंबर '8888' या '1688' पाने के लिए लोग लंबी बोली लगाते हैं. हांगकांग में एक '8' वाली प्लेट ₹20 करोड़ से भी ऊपर बिकी थी.

3. प्रॉपर्टी के फ्लोर नंबर में 8 की मांग

8वें फ्लोर की कीमत सामान्य फ्लोर से अधिक रखी जाती है. '88' वाला घर ultra lucky.

4. शादी, बिज़नेस लॉन्च, कॉन्ट्रैक्ट - सब 8 की तारीख पर

08-08-2008 को बीजिंग ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था वो शाम 8:08:08 बजे का समय था. यह नंबर चीन की सार्वजनिक और निजी दोनों ही योजनाओं में भाग्य के संकेत की तरह शामिल है.

चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में 8 का महत्व

'बा' (8) की ध्वनि 'फा' (समृद्धि/धन) जैसी लगती है. अनंत (∞) का प्रतीक और अंतहीन सफलता. व्यापारियों के बीच 'फाइनेंशियल ग्रोथ नंबर' 8 की पुनरावृत्ति और ऊँचाई, विस्तार, निरंतर वृद्धि का प्रतीक.

कौन-कौन से नंबर चीन में लकी (Lucky Numbers) और अनलकी  माने जाते हैं?

  • 8- धन, समृद्धि
  • 6- स्मूथ प्रोग्रेस
  • 9- लंबी उम्र, दीर्घ संबंध

Unlucky Numbers

4 (सी) ध्वनि 'मरना' जैसी लगती है. इसलिए चीन में 4th floor अक्सर स्किप किया जाता है.

भारत में क्यों बढ़ रहा है '8' का क्रेज?

भारतीय म्यूज़िक, OTT, व्यापार और स्टार्टअप्स पर चीनी कल्चर का प्रभाव बढ़ा है. VIP मोबाइल नंबर, कार नंबर और स्टोर ओपनिंग डेट में लोग अब चीनी 'न्यूमरोलॉजी लक' को अपनाने लगे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 11 Dec 2025 12:03 PM (IST)
