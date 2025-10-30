हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chanakya Niti: ओवरथिंकिंग से हैं परेशान तो चाणक्य नीति के इग्नोर करने वाले टिप्स अपनाएं!

Chanakya Niti: ओवरथिंकिंग से हैं परेशान तो चाणक्य नीति के इग्नोर करने वाले टिप्स अपनाएं!

Chanakya Niti: अगर कोई आपकी सफलता पर टिप्पणी कर रहा हो तो, चाणक्य नीति के इग्नोर करने वाले टिप्स अपनाकर अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. यहां देखे चाणक्य नीति के 10 इग्नोर करने वाले टिप्स.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Oct 2025 01:23 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Chanakya Niti: जब कोई व्यक्ति आपकी मेहनत, आपकी राय और आपकी बातों पर सवाल उठाता है. तब सबसे बड़ी कला यहीं है कि आप उसे नजरअंदाज करना सीखें . चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखता है और बेकार की बातों से दूर रहता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है.

अनावश्यक बातों, नकारात्मक लोगों और बेकार की आलोचनाओं को नजरअंदाज करना न केवल आपके मानसिक संतुलन को कंट्रोल करता है, बल्कि यह आपकी सफलता की कुंजी भी बन सकता है.

चाणक्य नीति के अनुसार क्यों जरूरी है नजरअंदाज करना?

चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों या व्यवहार से जल्दी प्रभावित हो जाता है, वह कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है. अगर आप नजरअंदाज करना सीख गए तो आप अपने लक्ष्य को बचा सकते हैं, ओवरथिंकिंग से मुक्त होकर सफलता को चूम सकते हैं.

चाणक्य नीति के ये खास टिप्स आपकी जिंदगी बदल देंगे

शांत रहना सीखें- जब कोई जानबूझकर आपको उकसाने का प्रयास कर रहा है, तो आप प्रतिक्रिया न दें. चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है.

ध्यान अपनी प्राथमिकताओं पर दें- जो चीज आपको सफल बनाने में बाधा डाल सकती है उससे आप नजरअंदाज कर दें.

ना कहना सीखें- हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें, बल्कि आप अपने आत्मसम्मान को भी महत्व दें. 

नकारात्मक सोच से दूर रहें- अपने मन में  ऐसे विचारों को कभी मत आने दें जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं.

सोशल मीडिया डिटॉक्स करें- हर बात पर बोलना जरूरी नहीं है. कभी-कभी शांत रहकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं.

समय का मूल्य समझें- समय की कीमत को समझें, बेकार की चीजों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान दें.

ज्यादा मत सोचें- अगर आपके मन में कुछ फिजूल की बातें आती है तो उसे नजरअंदाज कर दें. इससे आपके मन और तन दोनों को शांति मिलेगी.

सकारात्मक लोगों से जुड़ें- ऐसे लोगों से संबंध रखें जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं. दुनिया भर के लोगों से संबंध रखने के बजाय अच्छे लोगों से दोस्ती करें.

भगवान का नाम लें- ध्यान करने से भगवान को याद करने से आप आसानी से ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं. ध्यान करने से नजरअंदाज  करना काफी हद तक आसान हो जाता है.

चाणक्य नीति हमें क्या सिखाती है?

चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता है, वही सच्चा विजेता होता है. नजरअंदाज करना सीखना यह न केवल लोगों को सबक सिखाने का तरीका है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाने की एक कला भी है. इसलिए, जब भी कोई आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करना चाहे, बस मुस्कुराएं और शांत मन से नजरअंदाज कर दें, क्योंकि यही आपकी सफलता का पहला कदम है.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 30 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Chanakya Niti Motivational Story

Frequently Asked Questions

मन को प्रशिक्षित करने का क्या मतलब है?

मन को प्रशिक्षित करने का मतलब है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं. मन को प्रतिक्रिया की बजाय शांति का अभ्यास कराएं और अपने मन को अपने काबू में रखें.

