हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBudh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का गोचर, 2025 के अंत में खुलेगा तुला राशि का भाग्य

Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का गोचर, 2025 के अंत में खुलेगा तुला राशि का भाग्य

Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध के धनु गोचर से चतुर्ग्रही योग और बुध-गुरु राजयोग बन रहा है. तुला राशि के लिए यह समय व्यापार, करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए लाभकारी रहेगा. पढ़ें पूरा राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 23 Dec 2025 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

Budh Gochar 2025: जन्म कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. बुध ग्रह से प्रभावित जातक शारीरिक रूप से भले ही अत्यधिक बलवान न हों, लेकिन मानसिक रूप से अत्यंत प्रखर, तार्किक और तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं. ऐसे लोग बड़े से बड़े विरोधियों का सामना आत्मविश्वास और चतुराई से करने की क्षमता रखते हैं.

ग्रहों के राजकुमार बुध 29 दिसंबर 2025 को वृश्चिक राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे. विशेष बात यह है कि धनु राशि में पहले से ही सूर्य, मंगल और शुक्र उपस्थित हैं. ऐसे में चार ग्रहों की एक साथ युति से चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा. इसके साथ ही बुध और गुरु के राशि परिवर्तन से बुध-गुरु परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है.

जब भी बुद्धि, व्यापार, वाणी और गणना के कारक बुध ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. किसी राशि के लिए यह परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होता है, तो किसी के लिए सतर्क रहने का संकेत देता है. आइए जानते हैं इस गोचर का तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

बुध गोचर 2025 तुला राशिफल (Libra Horoscope mercury transit)

व्यापार (Business)- बुध आपकी कुंडली में 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जिससे व्यापार  इस समय अपने मार्केटिंग टूल्स और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर विशेष ध्यान दें. आगे चलकर यही प्रयास आपके लिए बड़ा प्रॉफिट टूल साबित हो सकता है.

नौकरी और करियर- जॉब और करियर से जुड़े कार्यों में धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. बेरोजगार जातकों के मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, इसलिए ध्यान और मेडिटेशन को दिनचर्या में अवश्य शामिल करें.

पढ़ाई और परिवार- छात्रों और लर्नर्स की ग्रहण शक्ति बढ़ेगी. नई चीजें सीखने और समझने की क्षमता में स्पष्ट सुधार होगा. परिवार के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे, घर का माहौल सकारात्मक और प्रसन्न रहेगा.

बुध गोचर उपाय (Budh Gochar Upay)- बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं. इससे धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और व्यापार में भी प्रगति के योग मजबूत होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Dec 2025 04:39 PM (IST)
