Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का गोचर, 2025 के अंत में खुलेगा तुला राशि का भाग्य
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध के धनु गोचर से चतुर्ग्रही योग और बुध-गुरु राजयोग बन रहा है. तुला राशि के लिए यह समय व्यापार, करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए लाभकारी रहेगा. पढ़ें पूरा राशिफल.
Budh Gochar 2025: जन्म कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. बुध ग्रह से प्रभावित जातक शारीरिक रूप से भले ही अत्यधिक बलवान न हों, लेकिन मानसिक रूप से अत्यंत प्रखर, तार्किक और तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं. ऐसे लोग बड़े से बड़े विरोधियों का सामना आत्मविश्वास और चतुराई से करने की क्षमता रखते हैं.
ग्रहों के राजकुमार बुध 29 दिसंबर 2025 को वृश्चिक राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे. विशेष बात यह है कि धनु राशि में पहले से ही सूर्य, मंगल और शुक्र उपस्थित हैं. ऐसे में चार ग्रहों की एक साथ युति से चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा. इसके साथ ही बुध और गुरु के राशि परिवर्तन से बुध-गुरु परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है.
जब भी बुद्धि, व्यापार, वाणी और गणना के कारक बुध ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. किसी राशि के लिए यह परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होता है, तो किसी के लिए सतर्क रहने का संकेत देता है. आइए जानते हैं इस गोचर का तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
बुध गोचर 2025 तुला राशिफल (Libra Horoscope mercury transit)
व्यापार (Business)- बुध आपकी कुंडली में 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जिससे व्यापार इस समय अपने मार्केटिंग टूल्स और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर विशेष ध्यान दें. आगे चलकर यही प्रयास आपके लिए बड़ा प्रॉफिट टूल साबित हो सकता है.
नौकरी और करियर- जॉब और करियर से जुड़े कार्यों में धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. बेरोजगार जातकों के मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, इसलिए ध्यान और मेडिटेशन को दिनचर्या में अवश्य शामिल करें.
पढ़ाई और परिवार- छात्रों और लर्नर्स की ग्रहण शक्ति बढ़ेगी. नई चीजें सीखने और समझने की क्षमता में स्पष्ट सुधार होगा. परिवार के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे, घर का माहौल सकारात्मक और प्रसन्न रहेगा.
बुध गोचर उपाय (Budh Gochar Upay)- बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं. इससे धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और व्यापार में भी प्रगति के योग मजबूत होते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
