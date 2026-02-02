Budget 2026: भविष्यवाणी हुई सच! बजट 2026 से पहले ही ABP के ज्योतिषाचार्य ने बता दी थी ये बातें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBudget 2026: भविष्यवाणी हुई सच! बजट 2026 से पहले ही ABP के ज्योतिषाचार्य ने बता दी थी ये बातें

Budget 2026: ग्रह-नक्षत्र और ज्योतिषीय दृष्टि से बजट 2026 कैसा रहेगा और यह जनता को कितना लुभाएगा. इस पर ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा ने पहले ही कई संकेत दिए थे, जोकि सच साबित हुई है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 Feb 2026 03:02 PM (IST)
Budget 2026: बजट 2026 भारत के बजट की भविष्यवाणी पिछले सप्ताह में कर दिए थे कि, बजट 2026 जनता के लिए कैसा और कितना  लुभावना होगा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा ने बजट के पहले ही इसका पूरा विवरण दे दिया था.

ग्रहों के चाल और ग्रहों की स्थति की गणना करके बजट 2026 कैसा रहेगा, इसकी सटीक गणना की गई थी, जो एबीपी डिजिटल पर प्रकाशित की गई थी. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा ने पहले भी राजनितिक और भौगोलिक दृष्टि पर विश्लेषण सटीक भविष्यवाणी की है. 

बजट पर कौन सी भविष्यवाणियां हुई सच

नए साल 2026 में बजट पर अंक ज्योतिष का विश्लेषण शनि और सूर्य के युति से औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर विचार बनेगा. बजट 2026 में प्रशासनिक सेवा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. यह भविष्यवाणी जोकि सटीक रही.

ज्योतिष के अनुसार बजट 2026 सूर्य और शनि की युति जल तत्व तथा वायु तत्व का मिलना, सरकारी कर्मचारी के वेतन में वृद्धि, ग्रोसरी की वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा. साथ ही मेक इन इंडिया पर ध्यान दिया जाएगा. आयरन, स्टील इस्पात के भाव में वृद्धि होगी, साथ ही पेट्रोकेमिकल आदि पर भविष्यवाणी सच साबित हुई.

शिक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा. चतुर्ग्रही ग्रह के प्रभाव से कॉस्मेटिक से जुड़े वस्तुएं थोड़े महंगे होंगे. बजट संतुलन में रहेगा. होटल उद्योग महंगे होंगे. जनता के लिए यह बजट लुभावना रहेगा, जरुरत के वस्तुओं पर ध्यान दिया जाएगा. लग्जरी की वस्तुएं महंगी होंगी. मंगल का प्रभाव मजबूत होने से भवन सामग्री वस्तुएं महंगे होंगे. यह सभी भविष्यवाणी सच साबित हुई.

मंगल के प्रभाव से रियल स्टेट तथा इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा. साल 2026 का बजट किसान के लिए अनुकूल रहेगा. इसकी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई.

मंगल, शुक्र और बुध के प्रभाव से रेल, सड़क, भौतिक सुख साधन और जरुरत की वस्तुएं महंगी होंगी. यातायात के साधन महंगे होंगे. हवाई यात्रा महंगी होगी. पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई.

दशम भाव में राहु का प्रभाव, सरकारी कर्मचारी को वेतन तथा शिल्पकला के क्षेत्र को बढ़वा दिया जाएगा. नए परियोजना पर विशेष ध्यान रखा जायेगा. यह भविष्यवाणी सच हुई.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 02 Feb 2026 03:02 PM (IST)
Budget India Budget Budget 2026 Union Budget 2026 Budget 2026 Astrology
Embed widget