Budget 2026: भविष्यवाणी हुई सच! बजट 2026 से पहले ही ABP के ज्योतिषाचार्य ने बता दी थी ये बातें
Budget 2026: ग्रह-नक्षत्र और ज्योतिषीय दृष्टि से बजट 2026 कैसा रहेगा और यह जनता को कितना लुभाएगा. इस पर ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा ने पहले ही कई संकेत दिए थे, जोकि सच साबित हुई है.
Budget 2026: बजट 2026 भारत के बजट की भविष्यवाणी पिछले सप्ताह में कर दिए थे कि, बजट 2026 जनता के लिए कैसा और कितना लुभावना होगा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा ने बजट के पहले ही इसका पूरा विवरण दे दिया था.
ग्रहों के चाल और ग्रहों की स्थति की गणना करके बजट 2026 कैसा रहेगा, इसकी सटीक गणना की गई थी, जो एबीपी डिजिटल पर प्रकाशित की गई थी. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा ने पहले भी राजनितिक और भौगोलिक दृष्टि पर विश्लेषण सटीक भविष्यवाणी की है.
बजट पर कौन सी भविष्यवाणियां हुई सच
नए साल 2026 में बजट पर अंक ज्योतिष का विश्लेषण शनि और सूर्य के युति से औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर विचार बनेगा. बजट 2026 में प्रशासनिक सेवा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. यह भविष्यवाणी जोकि सटीक रही.
ज्योतिष के अनुसार बजट 2026 सूर्य और शनि की युति जल तत्व तथा वायु तत्व का मिलना, सरकारी कर्मचारी के वेतन में वृद्धि, ग्रोसरी की वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा. साथ ही मेक इन इंडिया पर ध्यान दिया जाएगा. आयरन, स्टील इस्पात के भाव में वृद्धि होगी, साथ ही पेट्रोकेमिकल आदि पर भविष्यवाणी सच साबित हुई.
शिक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा. चतुर्ग्रही ग्रह के प्रभाव से कॉस्मेटिक से जुड़े वस्तुएं थोड़े महंगे होंगे. बजट संतुलन में रहेगा. होटल उद्योग महंगे होंगे. जनता के लिए यह बजट लुभावना रहेगा, जरुरत के वस्तुओं पर ध्यान दिया जाएगा. लग्जरी की वस्तुएं महंगी होंगी. मंगल का प्रभाव मजबूत होने से भवन सामग्री वस्तुएं महंगे होंगे. यह सभी भविष्यवाणी सच साबित हुई.
मंगल के प्रभाव से रियल स्टेट तथा इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा. साल 2026 का बजट किसान के लिए अनुकूल रहेगा. इसकी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई.
मंगल, शुक्र और बुध के प्रभाव से रेल, सड़क, भौतिक सुख साधन और जरुरत की वस्तुएं महंगी होंगी. यातायात के साधन महंगे होंगे. हवाई यात्रा महंगी होगी. पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई.
दशम भाव में राहु का प्रभाव, सरकारी कर्मचारी को वेतन तथा शिल्पकला के क्षेत्र को बढ़वा दिया जाएगा. नए परियोजना पर विशेष ध्यान रखा जायेगा. यह भविष्यवाणी सच हुई.
