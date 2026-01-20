हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBJP के नए अध्यक्ष Nitin Nabin कितने सफल होंगे? नाम और अंक ज्योतिष से मिला बड़ा संकेत

BJP के नए अध्यक्ष Nitin Nabin कितने सफल होंगे? नाम और अंक ज्योतिष से मिला बड़ा संकेत

Nitin Nabin: आज यानी मंगलवार के दिन नीतिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे. ज्योतिषीय विश्लेषण से समझिए उनके राजनीतिक करियर से जुड़ी सफलता क्या संकेत देती है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Jan 2026 01:40 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

BJP National President Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज यानी मंगलवार के दिन आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने से पहले उन्होंने आज दिल्ली के धार्मिक स्थलों पर जाकर मत्था भी टेका था.

आइए ज्योतिष शास्त्र से समझतें हैं उनके राजनीतिक करियर का संकेत क्या कहता है?

नितिन नबीन का ज्योतिषीय विश्लेषण

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, व्यक्ति की सफलता मात्र पद या परिस्थिति से ही नहीं, बल्कि नाम के अक्षर, ध्वनि, अंक और ग्रहों के प्रभाव से भी आंकी जाती है.

नितिन नबीन के मामले में यह ज्योतिषीय विश्लेषण इसलिए भी खास है, क्योंकि उनके नाम में स्थिरता और नेतृत्व दोनों का संकेत साफ-साफ दिखाई देता है.

नितिन नाम का अर्थ और ज्योतिषीय प्रभाव

नितिन संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब है कि, नियमों को मानने वाला, नीतियों का पालन करने वाला. यह नाम अनुशासन, प्रशासनिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है. ज्योतिष मान्यताओं में नि और तिन ध्वनि वाले नामों पर शनि और बुध का प्रभाव रहता है.

शनि जहां धैर्य, सत्ता, संगठन, दीर्घकालिक सफलता और न्याय का प्रतीक माने जाते हैं, वहीं, बुध ग्रह रणनीति, संवाद, तर्क और प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं. 

नितिन नबीन के नाम का संयोजन इस बात की ओर इशारा करता है कि, ऐसे नाम के व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है, लेकिन धीरे से, यह फटाफट लोकप्रियता वाले योग नहीं है, बल्कि प्रणाली (System) के अंदर मजबूत पकड़ बनाने वाले लोग हैं. 

अंक ज्योतिष का नाम पर प्रभाव

यदि नितिन नबीन के नामों के अक्षरों का योग निकाला जाए, तो नितिन नबीन का प्रमुख प्रभाव अंक 4 और 8 है.

अंक 4 जहां राह, जो रणनीति, संगठन, सत्ता के पीछे काम करने की ताकत को दर्शाता है.

वहीं, अंक 8 शनि, अधिकार, अनुशासन और दीर्घकालिक प्रभाव की ओर इशारा करते हैं. 

अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को सत्ता तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार पहुंच गए तो इन्हें हटाना आसान नहीं होता. इन लोगों की सबसे अच्छी बात ये है कि, संकट में भी निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखते हैं. नितिन नबीन का लकी अंक 11 और राशि वृश्चिक है.

ज्योतिष संकेत पर आधारित न कि गारंटी 

ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर नीतिन नबीन का भाग्य तुरंत चमकने वाला नहीं है, लेकिन उनमें लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता है. उनके जीवन में भाग्य से ज्यादा मेहनत साथ देगी. अगर चीजें उनके हक में रही तो नितिन नबीन एक प्रभावशाली और स्थायी नेतृत्व स्थापित कर सकते हैं. 

ज्योतिष केवल संकेत पर आधारित होती है, न कि गारंटी पर, इसीलिए नितिन नबीन के नाम में सत्ता, अनुशासन और दीर्घकालिक प्रभाव दिखता है, लेकिन सफलता की आखिरी मुहर उनके फैसले और कर्म पर ही निर्भर करेंगे, न कि कोई ग्रह.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का परिचय

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का जन्म 23 मई, 1980 को रांची, झारखंड में हुआ है. उनके पिता स्वर्गीय श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ पटना पश्चिम से बिहार विधानसभा के 4 बार के विधायक भी रहे. 

नितिन नबीन की प्रारंभिक शिक्षा सेंट माइकल हाई स्कूल पटना से पूरी हुई, जहां उन्होंने साल 1996 में सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 10वीं पास की. 

इसके बाद उन्होंने CSKM पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और साल 1998 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की. 

दीपमाला श्रीवास्तव से शादी करने के बाद उनके दो बच्चे हुए, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है.

नितिन नबीन का राजनीतिक करियर

नितिन नवीन कम उम्र में ही चुनावी राजनीति में प्रवेश कर पहली बार साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ निर्वाचित हुए. 

साल 2010 से वे लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहें और 2010, 2015, 2020 और 2025 में जीत कर लगातार 5 बार से विधायक के पद पर बना रहे. बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क निर्माण, शहरी विकास एवं आवास और कानून जैसे विभागों की देखरेख की. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 20 Jan 2026 12:55 PM (IST)
Nitin Nabin Predictions BJP BJP President Astrology NUMEROLOGY DELHI

Frequently Asked Questions

नितिन नबीन का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का जन्म 23 मई, 1980 को रांची, झारखंड में हुआ था।

