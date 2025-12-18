हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBirth Mark: आपके शरीर पर निशान खोलते हैं पिछले जन्म के रहस्य! जानें क्या है इसका गहरा अर्थ

Birth Mark: आपके शरीर पर निशान खोलते हैं पिछले जन्म के रहस्य! जानें क्या है इसका गहरा अर्थ

Birth Mark: सामुद्रिक शास्त्र और लाल किताब में शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जन्म चिन्ह (Birth Mark) को पिछले जन्म की यादों और कर्मों से जोड़कर देखा जाता है. जानिए शरीर पर इन चिन्हों के होनेे का मतलब?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Dec 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Birth Mark: मानव शरीर पर जन्म चिन्ह हमेशा से ही ज्योतिषी, आध्यात्मिक विचारक और मनोवैज्ञानिक को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं. आनुवंशिकी (genetics) से परे कई ऐसी प्रचलित मान्यताएं हैं जो खास चिन्ह को कर्मों के निशान और पिछले जन्म की स्मृतियों को दर्शाते हैं. यह हमारे डर, व्यवहारिक पैटर्न और भावनात्मक प्रतिक्रिया को दिखाते हैं.

जन्म तिथि से जुड़ी संबंधित कर्म ज्योतिष और पूर्व जन्म के पैटर्न का अध्यनन करने वाले ज्योतिषी बताते हैं कि, जन्म चिन्ह का स्थान आत्मा द्वारा अपने साथ लाई गई किसी खास अनसुलझी रहस्यों को दर्शते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि, ये तनाव लोगों को डराने की बजाए उन्हें आत्म जागरूकता और उपचार के लिए जानी जाती है. 

यदि आपके चेहरे पर जन्म चिन्ह दिखाई देता है, तो यह कोई डर का संकेत नहीं, बल्कि ऐसा मानना है कि, अक्सर सच बोलने या अलग दिखने की वजह, ऐसे लोग पिछले जन्म में उत्पीड़न, मजाक या अस्वीकृति का सामना करना पड़ होगा. 

गर्दन या गले पर जन्म जन्म चिन्ह

गर्दन या गले पर जन्मजात कोई निशान होता है, तो उसे आवाज खोने के डर से जोड़ा जाता है. हो सकता है कि, इन लोगों को पिछले जन्म में शारीरिक या भावनात्मक शांत करा दिया गया हो. 

छाती या हृदय पर जन्म चिन्ह

छाती या हृदय पर जन्म चिन्ह का होना इस बात को दर्शाता है कि, भावनात्मक कमजोरी भय हृदय के पास किसी निशान से जुड़ा होता है. आत्मा पर गहरे घाव पिछले जन्म के विश्वासघात, तनावपूर्ण रिश्तों या दुख का कारण हो सकता है. 

नाभि या पेट पर जन्म चिन्ह

पेट या नाभि के आस-पास जन्म चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि, पिछले जन्म में आप जीवन रक्षा संबंधी समस्याओं, परित्याग या किसी अपने को खोआ है. इस जीवन में नियंत्रण, सुरक्षा और आजादी को लेकर तनाव में रह सकते हैं. 

पीठ, विशेषकर ऊपरी पीठ

माना जाता है कि, पीठ के ऊपरी भाग पर बने निशान विश्वासघात को दर्शाते हैं. ज्योतिषियों के मुताबिक पिछले जन्म में इन आत्माओं को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था. 

भुजाएं या उंगलियों पर जन्म चिन्ह

उंगलियों या हाथों पर कहीं भी जन्म चिन्ह का होना पर्याप्त मेहनत न करने के डर को सताता है. कर्म के लिहाज से यह पिछले जन्म के किशी पश्चाताप की ओर संकेत करता है. 

पैर या पंजे पर जन्म चिन्ह का निशान

पैरों या पंजों पर किसी भी तरह का निशान दिशा या स्थिरता खोने की चिंता की ओर इशारा करता है. माना जाता है कि, पिछले जन्म में इन आत्माओं का विस्थापन, निर्वासन या जबरदस्ती यात्रा का सामना करना पड़ हो.  उन्हें लगाव औक अपनेपन की बेहद जरूरत होती है.

पीठ के निचले भाग या रीढ़ की हड्डी के पास जन्म चिन्ह

कमर के निचले भाग या रीढ़ क हड्डी के नजदीक जन्मचिन्ह निर्भरता या शोषण के डर को दर्शाता है. पिछले जन्म के अनुभवों के आधार पर सत्ता में असंतुलन और विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है. यह चिन्ह आत्म सम्मान, भावनात्मक और शारीरिक रूप से आत्मनिर्भरता को दर्शाने की क्षमता प्रदान करता है. 

कान के पीछे या खोपड़ी पर चिन्ह

कान या खोपड़ी पर जन्म चिन्ह का होना असामान्य स्थितियों को दर्शाता है. ज्योतिषियों के मुताबिक, ऐसे लोगों में पिछले जन्म से ही आध्यात्मिक समझ अधिक होती है, लेकिन वे इसपर पूरी तरह से भरोसा करने से बचते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 18 Dec 2025 04:20 PM (IST)
Tags :
Hinduism Birth Mark Past Life

Frequently Asked Questions

पीठ के ऊपरी भाग पर जन्म चिन्ह का क्या मतलब है?

पीठ के ऊपरी भाग पर बने जन्म चिन्ह विश्वासघात को दर्शाते हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, ऐसी आत्माओं को पिछले जन्म में शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित
'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित
झारखंड
'आइए झारखंड में सिखाता हूं कैसे सम्मान किया जाता है', नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के मंत्री
'आइए झारखंड में सिखाता हूं कैसे सम्मान किया जाता है', नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के मंत्री
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: 'जी राम जी' का भारी विरोध | Congress | Parliament | VB-G RAM G
Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Delhi Pollution News: 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली! जिंदगी छीन रहा प्रदूषण? | Delhi AQI | Pollution alert
Delhi Pollution: हर 15 सेकंड में एक जिंदगी खत्म..खतरनाक हवा की चपेट में दिल्ली! | Pollution
Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित
'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित
झारखंड
'आइए झारखंड में सिखाता हूं कैसे सम्मान किया जाता है', नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के मंत्री
'आइए झारखंड में सिखाता हूं कैसे सम्मान किया जाता है', नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के मंत्री
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
ओटीटी
'एक दीवाने की दीवानियत' नेटफ्लिक्स पर नहीं, इस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, कंफर्म रिलीज डेट अनाउंस
नेटफ्लिक्स पर नहीं, इस OTT पर आएगी 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें रिलीज डेट
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
जनरल नॉलेज
India Bangladesh Visa: बांग्लादेश में भारत ने बंद किया वीजा सेंटर, इससे पड़ोसी मुल्क को क्या होगा नुकसान?
बांग्लादेश में भारत ने बंद किया वीजा सेंटर, इससे पड़ोसी मुल्क को क्या होगा नुकसान?
ट्रेंडिंग
कुछ सपने... रेसर बाइक्स को देख थम गए बाइक सवार के कदम, वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू
कुछ सपने... रेसर बाइक्स को देख थम गए बाइक सवार के कदम, वीडियो देख आंखों में आ जाएंगे आंसू
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget